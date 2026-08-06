Laura Pausini lança "Quando Chove", novo single em parceria com Sandy

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Feat de ano! Laura Pausini e Sandy se unem no emocionante single "Quando Chove". Vem conferir agora todos os detalhes desse lançamento!

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A cantora italiana Laura Pausini lançou nesta quinta-feira (6), pela Warner Records, o single "Quando Chove", parceria inédita com Sandy.

A faixa chega acompanhada de um videoclipe gravado em Milão e passa a integrar as versões digitais do álbum Io Canto 2, projeto em que a artista revisita clássicos da música italiana por meio de novas interpretações e colaborações.

A música é uma versão em português de "Quanno Chiove", composição de Pino Daniele lançada em 1980 e regravada por Laura no álbum Io Canto 2.

A adaptação tem como base a releitura gravada por Patricia Marx em 1994 e surge como uma homenagem ao público brasileiro, país com o qual a cantora mantém uma relação de mais de três décadas.

Escute agora e assista: https://laurapausini.lnk.to/quando-chove

Uma homenagem ao Brasil

Sandy e Laura Pausini - Divulgação/NICOLAS LORETUCCI

Durante a coletiva de imprensa realizada antes do lançamento, Laura destacou que o projeto nasceu de forma espontânea. Segundo ela, ao descobrir que a canção já possuía uma versão em português, sentiu que fazia sentido gravá-la e imediatamente pensou em Sandy para dividir os vocais.

"Quando pensei em gravar 'Quando Chove' em português, pensei nela imediatamente. Ela tem uma voz doce, um timbre lindo e uma verdade muito rara como artista."

A cantora italiana afirmou que acompanha Sandy desde a infância das duas e que sempre admirou sua identidade musical.

"Quando ouvi a voz da Sandy pela primeira vez, percebi algo completamente diferente da minha, e isso me encantou. Quando você a conhece pessoalmente, ela é exatamente como canta. Eu adoro essa verdade."

Laura também ressaltou que acredita que a música ultrapassa barreiras culturais. "Não existem fronteiras quando se trata de música."

Sandy celebra parceria com artista que marcou sua trajetória

Sandy - Divulgação/NICOLAS LORETUCCI

Para Sandy, o convite representou a realização de uma parceria aguardada há muitos anos. A cantora revelou que aceitou o convite imediatamente e destacou o significado afetivo da canção.

"Foi uma surpresa muito linda quando chegou este convite da Laura pra mim. Aceitei na hora e amei a experiência de ir até Milão gravarmos o clipe juntas."

Ela também contou que "Quando Chove" remete à infância e ao início da adolescência, tornando a gravação ainda mais especial. "Admiro muito a Laura desde sempre e estarmos juntas neste dueto é mais do que especial para mim. Espero que essa música toque as pessoas como nos tocou."

Laura também fez questão de elogiar a colega brasileira. "Além de ser uma artista incrível, ela é uma pessoa muito meiga, educada e generosa. Nos divertimos muito gravando. Também fiquei muito feliz por conhecer sua família durante a estadia dela em Milão."

Clipe aposta em sensibilidade e conexão entre as artistas

O videoclipe foi gravado em Milão sob direção de Leandro Manuel Emede e acompanha o clima intimista da canção, privilegiando a interpretação das duas artistas.

Questionada pelo Social1 sobre os desafios criativos da produção, Laura afirmou que todo o processo aconteceu de forma natural.

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Segundo ela, a escolha da música, da parceria com Sandy e do conceito visual aconteceu sem grandes obstáculos. A cantora também destacou o trabalho do diretor, a quem definiu como um profissional de olhar poético e extremamente sensível.

Além disso, revelou que "Quando Chove" exigiu uma abordagem vocal diferente da que costuma explorar em sua carreira. "É uma música que pede outra musicalidade. Estou animada para experimentar coisas novas e mostrar outras facetas da minha voz neste projeto."

Laura prepara show inédito em estádio no Brasil

Laura Pausini - Divulgação/NICOLAS LORETUCCI

O lançamento acontece enquanto Laura segue com a IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, sua 11ª turnê mundial.

Após iniciar a série de apresentações na Espanha e passar pela América Latina e Estados Unidos, a artista desembarca novamente no Brasil em 27 de fevereiro de 2027, quando fará um show na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Pela primeira vez, a cantora se apresentará em um estádio no país. Durante a coletiva, ela revelou estar preparando um espetáculo especial para os fãs brasileiros. "Mal posso esperar por esse show. Estou montando um repertório que conte a minha história junto com a história dos meus fãs."

Laura explicou que a apresentação terá como conceito a música como uma rainha. "No mundo ideal em que vivo, existe uma rainha, e essa rainha é a música. O palco é um castelo. Eu, meus músicos e toda a equipe somos servidores dela."

Ela também antecipou que o repertório brasileiro reunirá seus maiores sucessos, principalmente em italiano, mas contará com músicas que marcaram sua trajetória no país.

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A cantora ainda confirmou que pretende receber convidados especiais no palco, assim como já fez em outras ocasiões com artistas como Ana Carolina e Ferrugem.

Uma carreira dedicada a conectar culturas

Ao comentar as transformações entre a artista que lançou Io Canto, em 2006, e a de hoje, Laura afirmou que sua essência permanece a mesma. "Sou muito parecida com a criança que fui, principalmente quando estou diante de um microfone."

Ela explicou que continua movida pelo desejo de aproximar culturas através da música. "Quando escolho canções italianas para regravar, penso sempre em músicas que foram importantes no meu país, mas que também possam ser sentidas como se fossem de quem está ouvindo em qualquer lugar do mundo."

Laura ainda se emocionou ao ouvir de Sandy que sempre foi uma de suas principais influências musicais. "Isso me arrepia, porque sei que é verdade desde que nos conhecemos. Me sinto profundamente honrada."

Sobre Laura Pausini

Com mais de 75 milhões de discos vendidos e 8 bilhões de reproduções nas plataformas digitais, Laura Pausini é a artista italiana mais ouvida fora da Itália.

Vencedora de um Grammy, quatro Latin Grammys e homenageada como Person of the Year 2023 pela Latin Recording Academy, a cantora também acumula um Globo de Ouro e indicações ao Oscar e ao Emmy.