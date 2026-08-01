João Gomes faz história ao se tornar o primeiro cantor brasileiro a se apresentar no centenário Hordern Pavilion, em Sydney

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Artista pernambucano levou o forró e piseiro a um dos palcos mais emblemáticos da Austrália e escreveu um novo capítulo para a música brasileira

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João Gomes entrou para a história da música brasileira neste sábado, 1º de agosto, ao se tornar o primeiro cantor brasileiro a se apresentar no Hordern Pavilion, em Sydney.

A apresentação marcou um momento inédito para a cultura nacional ao colocar o forró e piseiro no palco de uma das casas de espetáculos mais tradicionais, icônicas e respeitadas da Austrália.



Inaugurado em 1924, o Hordern Pavilion é um patrimônio cultural australiano e, ao longo de seus mais de 100 anos de história, consolidou-se como um dos principais palcos da música ao vivo no país.

João Gomes na Austrália - Foto: Laercio Pioi

Construído originalmente para receber eventos da Royal Agricultural Society de New South Wales, o espaço passou a integrar a rota das maiores turnês internacionais e recebeu artistas que marcaram gerações, como Frank Sinatra, The Jackson 5, AC/DC, Bob Marley, Queen, Nirvana e Billie Eilish.



O local também ficou eternizado na história do Coldplay, que gravou ali, em 2003, parte do DVD "Coldplay Live 2003", reforçando o prestígio internacional da casa de espetáculos.



Foi nesse cenário histórico que João Gomes apresentou seus maiores sucessos para um público formado por brasileiros e fãs de diferentes nacionalidades.

Hits como "Meu Pedaço de Pecado", “Eu tenho a Senha”, “Dengo", "Aquelas Coisas" e outras canções transformaram o Hordern Pavilion em uma grande celebração da cultura nordestina, mostrando a força da música brasileira em um dos mercados culturais mais importantes da Oceania.



A apresentação simbolizou um marco para a internacionalização da carreira de João Gomes e para a presença da música brasileira em grandes palcos ao redor do mundo.

João Gomes na Austrália - Foto: Laercio Pioi

Ao se tornar o primeiro artista brasileiro a subir ao palco do Hordern Pavilion, o cantor pernambucano escreveu um capítulo inédito na centenária história da casa, levando o ritmo, a identidade e a emoção do Nordeste brasileiro a um espaço onde, por décadas, se apresentaram alguns dos maiores nomes da música mundial.



O feito reforça o momento de expansão internacional vivido por João Gomes e evidencia como o forró e o piseiro ultrapassaram fronteiras, conquistando novos públicos sem perder suas raízes.

Em Sydney, o artista não apenas realizou um show: deixou registrada a presença da música brasileira em um dos palcos mais importantes da Austrália.