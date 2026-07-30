Americanas anuncia chegada de Oreo BTS; veja data, preço e todos os detalhes
A colaboração entre Oreo e BTS chega ao Brasil em agosto com sabor inédito, biscoitos colecionáveis e distribuição nacional nas lojas da Americanas.
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Os fãs de K-pop e de lançamentos colecionáveis já têm uma data para marcar no calendário.
A Americanas anunciou que receberá, a partir de 3 de agosto, a edição limitada Oreo BTS, desenvolvida pela Mondelz Internacional em parceria com o grupo sul-coreano. O produto estará disponível nas lojas físicas da rede em todo o Brasil.
A novidade faz parte de uma campanha global lançada em mais de 80 mercados e marca a união entre uma das marcas de biscoito mais conhecidas do mundo e um dos maiores fenômenos da música internacional.
Além do sabor inédito, a edição traz detalhes pensados especialmente para os admiradores da banda.
O que muda na edição especial de Oreo BTS?
Mais do que uma embalagem temática, a edição limitada apresenta um recheio de Panqueca Doce, inspirado no hotteok, sobremesa típica vendida nas ruas da Coreia do Sul e lembrada pelos integrantes do BTS como parte de suas memórias de infância.
Outro diferencial está nos próprios biscoitos. A colaboração inclui 13 relevos exclusivos, desenvolvidos em conjunto com o grupo, reunindo os nomes dos sete integrantes, o lightstick oficial do BTS e três biscoitos que, quando colocados lado a lado, revelam uma mensagem especial dedicada aos fãs.
Segundo Fernando Guillemin Contreras, Head de Marketing de Oreo na Mondelz Brasil, a parceria busca aproximar a marca dos consumidores por meio de experiências que dialogam com a cultura pop.
"A colaboração entre OREO e BTS traduz esse propósito ao unir duas marcas de alcance global em uma edição limitada criada para surpreender os fãs."
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Quando Oreo BTS chega às lojas da Americanas?
A edição especial estará disponível a partir de 3 de agosto nas lojas físicas da Americanas espalhadas pelo país.
De acordo com a varejista, o preço sugerido é de R$ 4,49 por unidade, com oferta promocional de quatro embalagens por R$ 13,99, valores que podem variar conforme a loja.
Para Thiago Correia, diretor comercial da Americanas, o lançamento acompanha a estratégia da empresa de ampliar o portfólio com produtos conectados às tendências de consumo.
"Na Americanas, buscamos constantemente ampliar nosso sortimento com novidades que despertem o interesse dos consumidores e acompanhem os principais movimentos da cultura pop."
Por que a parceria entre Oreo e BTS chama atenção?
Nos últimos anos, colaborações entre grandes marcas e artistas de alcance global se tornaram uma estratégia frequente para aproximar produtos do público e criar experiências além do consumo tradicional.
No caso da Oreo BTS, a proposta combina um lançamento gastronômico com elementos colecionáveis e referências à cultura sul-coreana, reunindo características que costumam despertar o interesse tanto dos fãs da banda quanto de consumidores atraídos por edições limitadas.
Com distribuição nacional pela Americanas, a expectativa é que o produto alcance um público amplo logo nos primeiros dias de venda, impulsionado pela popularidade do BTS e pelo apelo das colaborações exclusivas no mercado brasileiro.