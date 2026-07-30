Americanas anuncia chegada de Oreo BTS; veja data, preço e todos os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A colaboração entre Oreo e BTS chega ao Brasil em agosto com sabor inédito, biscoitos colecionáveis e distribuição nacional nas lojas da Americanas.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os fãs de K-pop e de lançamentos colecionáveis já têm uma data para marcar no calendário.

A Americanas anunciou que receberá, a partir de 3 de agosto, a edição limitada Oreo BTS, desenvolvida pela Mondelz Internacional em parceria com o grupo sul-coreano. O produto estará disponível nas lojas físicas da rede em todo o Brasil.

A novidade faz parte de uma campanha global lançada em mais de 80 mercados e marca a união entre uma das marcas de biscoito mais conhecidas do mundo e um dos maiores fenômenos da música internacional.

Além do sabor inédito, a edição traz detalhes pensados especialmente para os admiradores da banda.

O que muda na edição especial de Oreo BTS?

Mais do que uma embalagem temática, a edição limitada apresenta um recheio de Panqueca Doce, inspirado no hotteok, sobremesa típica vendida nas ruas da Coreia do Sul e lembrada pelos integrantes do BTS como parte de suas memórias de infância.

Outro diferencial está nos próprios biscoitos. A colaboração inclui 13 relevos exclusivos, desenvolvidos em conjunto com o grupo, reunindo os nomes dos sete integrantes, o lightstick oficial do BTS e três biscoitos que, quando colocados lado a lado, revelam uma mensagem especial dedicada aos fãs.

Segundo Fernando Guillemin Contreras, Head de Marketing de Oreo na Mondelz Brasil, a parceria busca aproximar a marca dos consumidores por meio de experiências que dialogam com a cultura pop.

"A colaboração entre OREO e BTS traduz esse propósito ao unir duas marcas de alcance global em uma edição limitada criada para surpreender os fãs."

Quando Oreo BTS chega às lojas da Americanas?

A edição especial estará disponível a partir de 3 de agosto nas lojas físicas da Americanas espalhadas pelo país.

De acordo com a varejista, o preço sugerido é de R$ 4,49 por unidade, com oferta promocional de quatro embalagens por R$ 13,99, valores que podem variar conforme a loja.

Para Thiago Correia, diretor comercial da Americanas, o lançamento acompanha a estratégia da empresa de ampliar o portfólio com produtos conectados às tendências de consumo.

"Na Americanas, buscamos constantemente ampliar nosso sortimento com novidades que despertem o interesse dos consumidores e acompanhem os principais movimentos da cultura pop."

Por que a parceria entre Oreo e BTS chama atenção?

Nos últimos anos, colaborações entre grandes marcas e artistas de alcance global se tornaram uma estratégia frequente para aproximar produtos do público e criar experiências além do consumo tradicional.

No caso da Oreo BTS, a proposta combina um lançamento gastronômico com elementos colecionáveis e referências à cultura sul-coreana, reunindo características que costumam despertar o interesse tanto dos fãs da banda quanto de consumidores atraídos por edições limitadas.

Com distribuição nacional pela Americanas, a expectativa é que o produto alcance um público amplo logo nos primeiros dias de venda, impulsionado pela popularidade do BTS e pelo apelo das colaborações exclusivas no mercado brasileiro.

