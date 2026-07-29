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Celebridades | Notícia

Quase R$1 milhão: Quanto Elize Matsunaga recebeu após o crime?

Produção voltou a colocar o caso entre os assuntos mais comentados e levantou dúvidas sobre a divisão dos bens de Marcos Matsunaga após o assassinato

Por Bianca Tavares Publicado em 29/07/2026 às 13:09
Imagem de Elize Matsunaga em filme da Netflix
Imagem de Elize Matsunaga em filme da Netflix - Reprodução/Netflix

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"Elize: Sombras de uma Mulher" teve seu lançamento oficial no último dia 22 de julho e reacendeu o interesse em um dos casos mais comentados do Brasil.

Além de revisitar o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, que ocorreu em 2012, alguns detalhes da situação financeira de Elize Matsunaga foram revelados, tópicos que sempre foram alvos de muita especulação.

Ela recebeu herança? Como ficou o patrimônio? Saiba tudo mais abaixo.

Quanto Elize Matsunaga recebeu após o crime?

Essa é uma das perguntas mais frequentes envolvendo o assunto: ela recebeu herança do marido? A resposta é não, mas isso não significa que tenha ficado sem qualquer valor relacionado ao patrimônio do casal. 

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De acordo com o jornalista Ulisses Campbell, autor da biografia da condenada, ela recebbeu cerca de R$ 900 mil após a morte do marido. Apesar disso, o valor não vem da herança, mas sim da meação: a parcela dos bens adquiridos durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.

Pela legislação brasileira, os bens construídos ao longo da relação oficial do casal pertencem aos dois cônjuges, independente da morte de um deles. 

Quem ficou com a herança?

Como Elise foi excluída da heraça, o valor foi destinado integralmente para filha do casal, Helena, que hoje em dia vive com os avós paternos, Mitsuo e Misako Matsunaga e possui restrições de contato com a mãe, mesmo após o regime aberto de Elize.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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