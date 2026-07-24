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Ator compartilha experiências marcantes na novela, destaca a importância da cultura goiana e revela planos para a volta aos palcos com peça teatral

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No ar em "Coração Acelerado", onde dá vida ao cozinheiro Cláudio, o ator Alexandre David está prestes a voltar aos palcos com "Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços", peça que retorna após 20 anos de hiato.

Com estreia marcada para o segundo semestre de 2026, o espetáculo trará Alexandre, juntamente com os atores Cláudio Mendes e Augusto Madeira, em uma nova produção do renomado autor romeno Matéi Viniec, dirigida por André Paes Leme, com apresentações iniciando em São Paulo.

“Já existia um desejo grande de voltar com essa peça há muito tempo, mas, por falta de espaço nas agendas dos três, nunca conseguimos”, explica David.

Ele compartilha que, no começo do ano, enquanto todos estavam gravando novelas no Rio, começaram a se encontrar, reavivando o desejo de retomar o projeto.

“Fizemos leituras, melhoramos a tradução, chamamos um produtor que começou a organizar tudo e, agora, estamos na espera de respostas de alguns editais para viabilizar o espetáculo”, diz.

A volta aos palcos é motivada pela repercussão positiva que a obra tem de público e crítica desde a estreia.

“Quando a montamos em 2000, ficamos muito felizes com o sucesso e viajamos o Brasil em muitos festivais. Em São Paulo, infelizmente, nossa temporada foi interrompida devido a um incêndio no Centro Cultural de São Paulo. Agora, queremos começar por lá novamente”, conta.

Alexandre David reflete sobre sucesso em 'Coração Acelerado' e retomada ao teatro em 'Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços’ - Arquivo pessoal

Alexandre também reflete sobre a cultura que tem explorado em "Coração Acelerado". Ele se encantou pela forma como a novela retrata a região central do Brasil, destacando a mistura entre a cidade grande e o interior.

“Além das relações humanas, que eu acompanhei aqui nas histórias dos personagens, esse misto de cidade grande com o interior, onde as pessoas têm uma visão de mundo humanista e mais ligada à natureza, me chamou a atenção. A música sertaneja, por exemplo, fala de amor, da vida e da natureza, refletindo uma inocência e pureza, além de emoções diretas e fortes”, diz.

Ao falar sobre seu personagem, Cláudio, Alexandre expressa o desejo de um final feliz não só para ele, mas para todos os personagens da novela.

“Que o final ideal seja com o Cláudio sendo muito feliz. Que possa se sentir útil para os patrões e talvez encontre um amor, como em toda novela; alguém com quem ele possa ser feliz. Eu torço para que todos os personagens sejam felizes e que fique no imaginário do espectador que valeu a pena seguir a história de cada um, com justiça feita contra os vilões”, completa.

Essa é a quarta vez que o ator trabalha com a autora Izabel de Oliveira. Ele afirma ser uma “alegria ter uma autora que eu acompanho o crescimento também, desde que ela começou a escrever a primeira novela”, e espera que eles tenham “muitas parcerias ainda pela frente”.

“Espero que um dia ela vá fazer uma novela das 21h também, que explora temas mais densos, acho que ela tem o talento pra escrever sobre qualquer coisa. Só posso agradecer e desejar para ela muita felicidade, toda a sorte do mundo, que ela seja muito feliz fazendo o trabalho que faz tão bem, que é retratar o povo brasileiro com o amor e o carinho que eu sei que ela tem por esse país. Ela é muito amorosa, ela e a Maria Helena Nascimento, a co-autora, tiveram uma conexão muito boa. Espero que ainda trabalhem muito juntas e que me chamem, porque eu adoro fazer novelas”, ressalta.

Sobre sua experiência no teatro, Alexandre expressa a alegria de retomar um texto que considera fundamental em sua carreira.

"Voltar a fazer esse texto que marcou a minha trajetória é uma alegria. A expectativa é a melhor possível porque somos muito amigos e todos nós amamos esse texto. É um desafio voltar a fazê-lo depois de tanto tempo", afirma.

A peça “Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços” aborda temas relevantes sobre a velhice e as relações humanas. Alexandre aponta como sua maturidade e vivências podem enriquecer a narrativa.

"Agora estamos mais próximos das idades dos personagens, que têm cerca de 70 anos, e a experiência adquirida ao longo da vida traz novas possibilidades para o espetáculo."

Além disso, os atores já planejam levar "Pequenos Trabalhos" para o cinema, uma ideia proposta por Augusto Madeira, que tem ampla experiência no audiovisual e está comprometido em realizar esse projeto.

"Estamos em conversa com o produtor e temos o 'ok' do Matéi (Viniec), que gostou da proposta. Assim que conseguirmos viabilizar, começaremos as filmagens. Levar os "velhos palhaços" para o cinema vai ser realmente a coroação desse texto e da nossa amizade tão duradoura", finaliza.