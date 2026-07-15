Dietas extremas das celebridades: conheça hábitos alimentares curiosos e os riscos

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Comer órgãos crus, argila ou restringir cardápio são práticas que ficaram conhecidas entre celebridades e acendem o debate sobre alimentação saudável.

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As dietas seguidas por celebridades costumam despertar curiosidade e, muitas vezes, acabam ganhando espaço nas redes sociais como possíveis fórmulas para saúde, emagrecimento ou bem-estar.

No entanto, nem toda rotina alimentar adotada por pessoas famosas pode, ou deve, servir de inspiração. Algumas escolhas chamam atenção justamente por serem bastante restritivas ou incomuns.

Consumir órgãos crus, ingerir argila ou manter praticamente o mesmo cardápio durante décadas são exemplos de hábitos que já foram compartilhados por artistas internacionais.

Embora alguns relatem benefícios pessoais, especialistas lembram que experiências individuais não substituem orientações baseadas em evidências científicas e acompanhamento profissional.

Alimentações curiosas nem sempre significam uma dieta equilibrada

A chef de cozinha Cândida Batista, integrante da equipe de um restaurante de Viena recomendado pelo Guia Michelin, explica que uma alimentação diferente não é, necessariamente, uma alimentação saudável.

Uma dieta pode ser diferente, restritiva ou até extrema, mas precisa oferecer equilíbrio e segurança.



Cândida Batista

“O chef pode ajudar na escolha dos ingredientes e na preparação dos pratos, mas a avaliação nutricional deve ser feita por um profissional de saúde, de acordo com as necessidades de cada pessoa", afirma.

Segundo ela, ingredientes considerados incomuns podem fazer parte da gastronomia quando preparados corretamente, mas isso não significa que devam ser consumidos de qualquer maneira.

Quais são alguns dos famosos que fazem dietas inusitadas?

Heidi Montag

A cantora e personalidade de televisão Heidi Montag revelou, em 2022, que passou a consumir órgãos crus, como fígado, coração de bisão e testículos bovinos, durante o período em que tentava engravidar do segundo filho. Na época, afirmou sentir mais energia, clareza mental e melhora em dores crônicas.

Shailene Woodley

Já a atriz Shailene Woodley contou que chegou a ingerir argila e que costumava coletar plantas, cogumelos e frutas silvestres na natureza, além de produzir alimentos fermentados em casa. Para Cândida Batista, entretanto, algumas dessas práticas exigem cautela.

"Colher ingredientes na natureza pode ser uma experiência interessante, desde que exista conhecimento para identificar cada produto. Já a ingestão de argila não pertence ao universo gastronômico e precisa ser avaliada por um profissional de saúde."

Jordan Peterson

Outro caso bastante conhecido é o do psicólogo canadense Jordan Peterson, que afirmou seguir uma alimentação baseada apenas em carne bovina, sal e água, eliminando vegetais, grãos e açúcar. Segundo ele, a mudança esteve associada à perda de peso e à melhora de sintomas de ansiedade e depressão.

Victoria Beckham

Enquanto isso, Victoria Beckham mantém há mais de duas décadas uma rotina alimentar focada em peixe grelhado e vegetais no vapor. A estilista também já contou que aumentou o consumo de salmão após recomendação médica voltada aos cuidados com a pele.

Antes de copiar uma dieta, vale olhar além dos resultados

Especialistas ressaltam que hábitos alimentares devem considerar fatores como idade, rotina, condições de saúde e necessidades nutricionais individuais.

Além disso, muitos famosos contam com acompanhamento de médicos, nutricionistas e chefs, realidade diferente da maior parte da população.

Por isso, embora as dietas das celebridades despertem interesse, elas não representam um modelo universal.

Mais importante do que seguir tendências é construir uma alimentação variada, segura e adequada às necessidades de cada pessoa, sempre com orientação profissional quando houver mudanças significativas na rotina alimentar.

