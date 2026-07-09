Elisa Zarzur prestigia estreia de Duran Lantink na alta-costura da Jean Paul Gaultier em Paris
Comunicadora acompanhou o desfile da grife durante a Semana de Alta Costura e dividiu espaço com nomes como Cardi B, Naomi Watts e Catherine Deneuve
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Elisa Zarzur foi uma das convidadas de honra do desfile da Jean Paul Gaultier realizado nesta quarta-feira (8), durante o terceiro dia da Semana de Alta Costura de Paris. O evento marcou a estreia do designer holandês Duran Lantink à frente da coleção de alta-costura da tradicional maison francesa e reuniu personalidades da moda, do entretenimento e da cultura internacional.
Entre os presentes estavam o próprio criador da marca, Jean Paul Gaultier, além de nomes como Cardi B, Naomi Watts, Teyana Taylor e Catherine Deneuve.
A apresentação simboliza uma nova fase para a Jean Paul Gaultier. Com a chegada de Duran Lantink, a grife encerra o modelo de estilistas convidados adotado nas últimas temporadas e passa a contar com uma direção criativa fixa para suas coleções de alta-costura.
Vestido icônico foi destaque da produção
Para acompanhar o desfile, Elisa Zarzur apostou em um dos modelos mais emblemáticos da marca: o vestido preto de fivelas da coleção Très Gaultier. A produção foi complementada por escarpins pretos de bico fino e uma beleza discreta, com destaque para os olhos marcados, lábios suaves e cabelos lisos.
A escolha reforça a relação da comunicadora com a maison francesa. Durante seu casamento, realizado em Paris no mês anterior, Elisa já havia usado um modelo de plumas da coleção verão 2025 da Jean Paul Gaultier em seu pré-wedding.
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A Semana de Alta Costura de Paris segue até 9 de julho e reúne algumas das apresentações mais aguardadas do calendário internacional da moda. Além da estreia de Duran Lantink na Jean Paul Gaultier, a temporada também conta com o primeiro desfile de Pierpaolo Piccioli na Balenciaga e uma nova coleção da maison Elie Saab.
Nesta edição do evento, Elisa Zarzur também recebeu convites para acompanhar os desfiles da Dior e da Giorgio Armani Privé, reforçando sua presença entre os convidados das principais apresentações da temporada parisiense.