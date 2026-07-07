Madonna perdeu a cartilagem do joelho por causa do salto alto? Especialista explica o que realmente provoca o desgaste
Após revelar que perdeu a cartilagem de um dos joelhos, Madonna reacendeu o debate sobre os efeitos do salto alto nas articulações
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O salto alto voltou a ser o centro das atenções depois da fala de Madonna. Aos 67 anos, a arista contou que a perdeu a cartilagem de um dos joelhos e atribuiu o problema aos anos dançando de salto alto, correndo no asfalto e praticando Ashtanga Yoga.
De acordo com especialistas, o desgaste da cartilagem raramente acontece por só uma causa, sendo uma soma dos fatores, especialmente entre pessoas que realizam atividades físicas intensas.
O salto alto aumenta a carga, mas...
Apesar do salto alto alterar a distribuição do peso corporal, modificar a biomecânica da caminhada e aumentar a pressão, o ortopedista e especialista em células-tronco Dr. Luiz Felipe Carvalho, diretor do Departamento de Tratamento com Uso de Células-Tronco do CPAH, explica que outros fatores costumam exercer um impacto ainda maior em pessoas que passam anos submetendo o corpo a esforço intensos.
"O salto alto realmente aumenta a carga sobre o joelho e pode acelerar desgastes em algumas pessoas, mas quando analisamos uma carreira como a da Madonna, marcada por décadas de apresentações intensas, coreografias, saltos, corridas e movimentos repetitivos, esse conjunto de fatores provavelmente exerce um impacto muito maior sobre a cartilagem do que o salto isoladamente."
O especialista destaca que o desgaste ocorre de forma acumulativa. "O organismo responde ao efeito acumulado das cargas mecânicas ao longo da vida. Dançar profissionalmente durante décadas, realizar movimentos explosivos em shows e praticar atividades de alto impacto exige muito das articulações. É essa repetição contínua que costuma acelerar o processo degenerativo."
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Como acontece o desgaste da cartilagem?
Primeiro, vamos entender como a cartilagem funciona. Ela é responsável por atuar como um amortecedor natural das articulações, reduzindo o atrito entre os ossos e distribuindo melhor as cargas durante os movimentos.
Com o envelhecimento, associado a microtraumas repetitivos, lesões anteriores e sobrecarga constante, esse tecido pode sofrer desgaste progressivo. Quando a perda de cartilagem se torna significativa, começam a surgir sintomas como:
- dor persistente;
- rigidez nas articulações;
- limitação nos movimentos;
- dificuldade para caminhar.
Profissões que exigem movimentos repetitivos durante muitos anos, como bailarinos, atletas e artistas de palco, apresentam maior risco para esse tipo de problema.
É possível prevenir?
O envelhecimento é algo que faz parte do processo natural, mas alguns hábitos podem ajudar a preservar a saúde das articulações por mais tempo.
Entre eles estão manter o peso adequado, fortalecer a musculatura que estabiliza os joelhos, alternar atividades de alto impacto com exercícios de menor sobrecarga, respeitar os períodos de recuperação e tratar lesões logo nos primeiros sinais. O profissional alerta para a importância de não ignorar dores recorrentes.
"Manter um peso adequado, fortalecer a musculatura que estabiliza os joelhos, alternar atividades de impacto com exercícios de menor sobrecarga, respeitar períodos de recuperação e tratar lesões precocemente são medidas que reduzem o risco de desgaste acelerado."
De acordo com ele, procurar avaliação médica logo no início dos sintomas aumenta as chances de controlar a evolução do problema.
"O desgaste da cartilagem normalmente acontece de forma gradual. Quanto mais cedo identificamos alterações articulares, maiores são as possibilidades de controlar a progressão, preservar a função do joelho e manter qualidade de vida. O principal recado é que a dor persistente nunca deve ser considerada normal, independentemente da idade ou da profissão", conclui o Dr. Luiz Felipe Carvalho.