fechar
Celebridades |

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam separação após seis anos juntos

Cantor e influenciadora divulgam nota conjunta e pedem respeito ao processo de encerramento da relação, que marcou a história da família

Por Bianca Tavares Publicado em 01/12/2025 às 8:27
Imagem de Zé Vaqueiro e Ingra Soares
Imagem de Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram neste domingo, 30 de novembro, o fim do casamento.

A decisão foi divulgada nas redes sociais, onde os dois compartilharam o mesmo comunicado e agradeceram o carinho do público enquanto pediram privacidade.

O casal, que viveu seis anos de relacionamento, destacou que a escolha não foi simples. No comunicado, mantido exatamente como foi publicado, eles afirmam: "Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes".

Leia Também

A mensagem segue explicando que o encerramento da união representa um desafio emocional para ambos. "Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade".

O texto também reforça o pedido por empatia: "Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada".

Pais de Daniel, de 5 anos, eles também viveram a perda do filho Arthur, que nasceu com síndrome de Patau e morreu aos 11 meses em 2024.

Ingra ainda é mãe de Nicolly, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior. A separação encerra um ciclo marcado por momentos intensos, conquistas e desafios compartilhados publicamente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Virginia Fonseca relembra quando percebeu que estava apaixonada por Vini Jr.
Celebridades

Virginia Fonseca relembra quando percebeu que estava apaixonada por Vini Jr.
MC Poze esclarece boatos após seguir Ivete Sangalo no Instagram
Celebridades

MC Poze esclarece boatos após seguir Ivete Sangalo no Instagram

Compartilhe

Tags