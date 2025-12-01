Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam separação após seis anos juntos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor e influenciadora divulgam nota conjunta e pedem respeito ao processo de encerramento da relação, que marcou a história da família

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram neste domingo, 30 de novembro, o fim do casamento.

A decisão foi divulgada nas redes sociais, onde os dois compartilharam o mesmo comunicado e agradeceram o carinho do público enquanto pediram privacidade.

O casal, que viveu seis anos de relacionamento, destacou que a escolha não foi simples. No comunicado, mantido exatamente como foi publicado, eles afirmam: "Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes".

A mensagem segue explicando que o encerramento da união representa um desafio emocional para ambos. "Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade".

O texto também reforça o pedido por empatia: "Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada".

Pais de Daniel, de 5 anos, eles também viveram a perda do filho Arthur, que nasceu com síndrome de Patau e morreu aos 11 meses em 2024.

Ingra ainda é mãe de Nicolly, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior. A separação encerra um ciclo marcado por momentos intensos, conquistas e desafios compartilhados publicamente.

