Oruam comenta megaoperação policial e desabafa: "Maior chacina da história do Rio de Janeiro"
Mauro Davi, conhecido como Oruam, veio a público para compartilhar seus pensamentos sobre a megaoperação que aconteceu nesta terça (28) no Rio
Nesta terça-feira (28), o Rio de Janeiro passou por momentos de terror após a megaoperação das polícias Civil e Militar, que resultou na morte de 64 pessoas, incluindo quatro policiais, e 81 prisões realizadas.
Considerada a maior operação de segurança do estado, a população precisou lidar com barricadas, ônibus incendiados e bloqueios nas principais vias da região. Com a mobilização dos assuntos nas redes sociais, o rapper Oruam usou o seu perfil para se solidarizar com a comunidade.
Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, filho de Márcio Nepomuceno (Marcinho VP), passou boa parte da vida na Penha e publicou uma mensagem em apoio aos moradores: “Minha alma sangra quando a favela chora, porque a favela também tem família. Se tirar o fuzil da mão, existe o ser humano".
O rapper continua: “Nunca vou achar normal a polícia entrar em uma favela e matar 70 pessoas quando o que sempre faltou foi oportunidades. A favela tem família, não é parque de diversão da burguesia. A caneta mata mais do que o fuzil".
No X, antigo Twitter, Oruam também afirmou que essa foi a “maior chacina do Rio de Janeiro” e que “vai morrer polícia e bandido e o crime não vai acabar”.