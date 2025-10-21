Samyra Show grava DVD com Mano Walter, Priscila Senna, Léo Foguete e Iguinho & Lulinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gravado em Campina Grande (PB), DVD marca nova fase na carreira de Samyra Show, um dos nomes femininos mais fortes do forró no país.

Clique aqui e escute a matéria

Em uma noite marcada por grandes encontros musicais, Samyra Show gravou seu novo DVD nesta quinta-feira (16), reunindo fãs vindos de diversas regiões do Brasil.

O projeto contou com participações especiais que representam diferentes estilos e gerações da música nordestina: Mano Walter, Priscila Senna, Iguinho & Lulinha e Léo Foguete. No repertório, clássicos que marcaram a trajetória da artista se misturaram a canções inéditas.

A gravação aconteceu no Parque Maria da Luz, em Campina Grande (PB). O projeto marca oficialmente uma nova etapa da carreira da artista, agora no casting da Luan Promoções & Eventos.

“Esse projeto representa um divisor de águas na minha carreira. É o combustível que faltava para mostrar minha verdade em cada canto do país. Estou muito feliz por viver tudo isso com tanta gente especial ao meu lado”, afirmou Samyra.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e meio milhão de ouvintes mensais nas plataformas digitais, Samyra Show é uma das principais vozes femininas do forró atual. O novo DVD chega na sequência do sucesso de “Só as Melhores”, projeto que revisitou grandes hits da carreira e reacendeu a força da artista no cenário nacional.