Último show de Gal Costa é lançado em álbum ao vivo; ouça

Gravado no Coala Festival em 2022, disco "As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)" registra a última apresentação de Gal Costa.

A última apresentação de uma estrela da música brasileira, eternizada em um álbum inesquecível.

Lançado nesta sexta-feira (17/10), o disco "As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)" reúne as gravações ao vivo do show de Gal Costa no Coala Festival, em setembro de 2022, último show da carreira da cantora.

Realizado menos de dois meses antes da morte de Gal, o show traz em seu repertório clássicos como "Divino Maravilhoso", "Um Dia de Domingo" e "Brasil", trilha sonora da novela "Vale Tudo".

Gravado no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), o disco de 20 faixas traz participações de Rubel e Tim Bernardes, que cantam ao lado de Gal sucessos como "Baby" e "Tigresa".

Também fazem parte do setlist uma versão de "Fé Cega, Faca Amolada", imortalizada por Milton Nascimento e Beto Guedes, e músicas de "Nenhuma Dor" (2021), seu último álbum lançado em vida.

Gal Costa faleceu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos, em São Paulo, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. A artista deixou saudades em incontáveis fãs no Brasil e no mundo e uma enorme contribuição para a música brasileira.

Ouça o álbum As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)