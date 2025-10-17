Cauã Reymond aparece nu em último dia de Vale Tudo

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Cauã Reymond, 45, pegou os seguidores de surpresa ao publicar uma foto completamente nu em seu Instagram. O clique, de estética artística e provocante, foi divulgado poucas horas antes do último capítulo do remake de Vale Tudo (Globo). Inspirado em seu personagem, César Ribeiro, o ator aparece sem roupas, cobrindo as partes íntimas apenas com as mãos.
A imagem viralizou em questão de minutos: em apenas dois minutos no ar, já ultrapassava 4,5 mil curtidas e, em menos de 15 minutos, superava 50 mil. Fãs e celebridades reagiram com bom humor e entusiasmo à ousadia do ator.
Na legenda, Cauã fez uma despedida breve e simbólica do personagem: “Valeu, César!”. A homenagem emocionou o público que acompanhou a novela, especialmente por relembrar o suspense clássico em torno do assassinato de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch na nova versão.
Nos comentários, o clima foi de diversão. “Não matou a Odete, mas matou a gente do coração”, brincou um seguidor. Outro ironizou: “Ele que matou a Odete e tá postando isso pra despistar!”. Já um terceiro resumiu o sentimento geral: “Meu bem, você quer matar todo mundo!”.
Entre as reações de famosos, a apresentadora Rita Batista, do É de Casa, entrou na brincadeira: “Criatura, você é viúvo. Olha a compostura!”, escreveu, arrancando risadas dos fãs.