Cauã Reymond aparece nu em último dia de Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ator surpreende com foto artística e se despede do personagem César Ribeiro em publicação que viralizou rapidamente. Saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Cauã Reymond, 45, pegou os seguidores de surpresa ao publicar uma foto completamente nu em seu Instagram. O clique, de estética artística e provocante, foi divulgado poucas horas antes do último capítulo do remake de Vale Tudo (Globo). Inspirado em seu personagem, César Ribeiro, o ator aparece sem roupas, cobrindo as partes íntimas apenas com as mãos.

A imagem viralizou em questão de minutos: em apenas dois minutos no ar, já ultrapassava 4,5 mil curtidas e, em menos de 15 minutos, superava 50 mil. Fãs e celebridades reagiram com bom humor e entusiasmo à ousadia do ator.

Na legenda, Cauã fez uma despedida breve e simbólica do personagem: “Valeu, César!”. A homenagem emocionou o público que acompanhou a novela, especialmente por relembrar o suspense clássico em torno do assassinato de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch na nova versão.

Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

Nos comentários, o clima foi de diversão. “Não matou a Odete, mas matou a gente do coração”, brincou um seguidor. Outro ironizou: “Ele que matou a Odete e tá postando isso pra despistar!”. Já um terceiro resumiu o sentimento geral: “Meu bem, você quer matar todo mundo!”.

Entre as reações de famosos, a apresentadora Rita Batista, do É de Casa, entrou na brincadeira: “Criatura, você é viúvo. Olha a compostura!”, escreveu, arrancando risadas dos fãs.

Confira o post: