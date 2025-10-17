fechar
Cauã Reymond aparece nu em último dia de Vale Tudo

Ator surpreende com foto artística e se despede do personagem César Ribeiro em publicação que viralizou rapidamente. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 17/10/2025 às 20:49
Cauã Reymond
Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond, 45, pegou os seguidores de surpresa ao publicar uma foto completamente nu em seu Instagram. O clique, de estética artística e provocante, foi divulgado poucas horas antes do último capítulo do remake de Vale Tudo (Globo). Inspirado em seu personagem, César Ribeiro, o ator aparece sem roupas, cobrindo as partes íntimas apenas com as mãos.

A imagem viralizou em questão de minutos: em apenas dois minutos no ar, já ultrapassava 4,5 mil curtidas e, em menos de 15 minutos, superava 50 mil. Fãs e celebridades reagiram com bom humor e entusiasmo à ousadia do ator.

Na legenda, Cauã fez uma despedida breve e simbólica do personagem: “Valeu, César!”. A homenagem emocionou o público que acompanhou a novela, especialmente por relembrar o suspense clássico em torno do assassinato de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch na nova versão.

Reprodução/Instagram
Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

Nos comentários, o clima foi de diversão. “Não matou a Odete, mas matou a gente do coração”, brincou um seguidor. Outro ironizou: “Ele que matou a Odete e tá postando isso pra despistar!”. Já um terceiro resumiu o sentimento geral: “Meu bem, você quer matar todo mundo!”.

Entre as reações de famosos, a apresentadora Rita Batista, do É de Casa, entrou na brincadeira: “Criatura, você é viúvo. Olha a compostura!”, escreveu, arrancando risadas dos fãs.

Confira o post:

