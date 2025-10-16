Gracyanne Barbosa nega affair com João Vicente de Castro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora nega rumores de romance com João Vicente e relata assalto assustador, mostrando leveza e gratidão por estar bem. Saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Gracyanne Barbosa, 42, usou as redes sociais para esclarecer os boatos de que estaria se relacionando com o ator João Vicente de Castro. Nos stories do Instagram, a musa fitness negou o rumor e reagiu com leveza à especulação.

“Tô dando muita risada. Não tem nada a ver”, disse Gracyanne, entre gargalhadas. Para reforçar o tom descontraído, ela ainda compartilhou um vídeo publicado por João Vicente, em que ele aparece deitado ao lado de Fábio Porchat.

No registro, o humorista — que estava nu — sai correndo ao ser flagrado. “Gente, eu sabia o tempo todo desse casal. E as pessoas achando que era eu”, brincou ela ao repostar a cena.

A ex-esposa de Belo também deixou claro que está solteira. “Quando eu estiver em alguma coisa séria, eu vou falar. Atualmente, não tô tendo nada sério com ninguém. Por enquanto, meu par são as muletas que estão ali em cima da cama”, afirmou.

Mais tarde, Gracyanne comentou sobre o assalto que sofreu na madrugada anterior. “Infelizmente, a gente passou por um assalto. Foi assustador, desesperador. Ver uma pessoa que você ama com uma arma na cabeça — no caso, a minha irmã — e o outro assaltante me puxando pelo cabelo”, relatou. “Graças a Deus estamos bem. Apesar do medo, tenho certeza que Deus estava nos protegendo.”