Celebridades | Notícia

Gracyanne Barbosa mostra como está o joelho após a cirurgia

Gracyanne Barbosa mostra recuperação após cirurgia no joelho e explica ganho de peso causado por retenção de líquidos. Saiba mais!

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2025 às 21:51
Gracyanne Barbosa mostra joelho após cirurgia
Gracyanne Barbosa mostra joelho após cirurgia - Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para atualizar seus seguidores sobre o processo de recuperação após a cirurgia no joelho, realizada há duas semanas por causa de uma lesão sofrida durante o Dança dos Famosos.

A influenciadora contou que recebeu muitas mensagens sobre seu estado de saúde e, por isso, decidiu mostrar o joelho em seus stories.

“14 dias de cirurgia. Retorno aqui no doutor Leonardo, vamos ver se já tá na hora de tirar os pontos e aí eu vou mostrar pra vocês”, disse ela.

Em seguida, Gracyanne filmou o momento em que o médico retirava dois pontos da ferida e explicou o procedimento realizado.

“Usamos pontos intradérmicos para evitar marcas superficiais na pele. Agora é só massagear que vai melhorar”, detalhou o doutor Leonardo.

Recentemente, a musa fitness também revelou ter ganhado peso após a operação - passando de 72 kg para 91 kg - devido à retenção de líquidos. A nutróloga Ana Luisa Vilela explicou à CARAS Brasil que esse aumento é comum no pós-operatório: “Na maioria das vezes, o ganho é resultado de retenção, não de gordura, especialmente em pessoas com alta massa muscular como a Gracyanne.”

