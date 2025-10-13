Gracyanne Barbosa mostra como está o joelho após a cirurgia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gracyanne Barbosa mostra recuperação após cirurgia no joelho e explica ganho de peso causado por retenção de líquidos. Saiba mais!

Clique aqui e escute a matéria

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para atualizar seus seguidores sobre o processo de recuperação após a cirurgia no joelho, realizada há duas semanas por causa de uma lesão sofrida durante o Dança dos Famosos.

A influenciadora contou que recebeu muitas mensagens sobre seu estado de saúde e, por isso, decidiu mostrar o joelho em seus stories.

“14 dias de cirurgia. Retorno aqui no doutor Leonardo, vamos ver se já tá na hora de tirar os pontos e aí eu vou mostrar pra vocês”, disse ela.

Em seguida, Gracyanne filmou o momento em que o médico retirava dois pontos da ferida e explicou o procedimento realizado.

“Usamos pontos intradérmicos para evitar marcas superficiais na pele. Agora é só massagear que vai melhorar”, detalhou o doutor Leonardo.

Recentemente, a musa fitness também revelou ter ganhado peso após a operação - passando de 72 kg para 91 kg - devido à retenção de líquidos. A nutróloga Ana Luisa Vilela explicou à CARAS Brasil que esse aumento é comum no pós-operatório: “Na maioria das vezes, o ganho é resultado de retenção, não de gordura, especialmente em pessoas com alta massa muscular como a Gracyanne.”