Após polêmica, Karoline LIma deixa de seguir Léo Pereira

Influenciadora deixa de seguir o zagueiro do Flamengo e apaga fotos do casal, antes de anunciar oficialmente o término. Saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Karoline Lima, 29, confirmou na última sexta-feira (26) o fim do relacionamento com Léo Pereira, 29, zagueiro do Flamengo.

O casal estava junto desde o fim de 2023, mas os rumores de separação já circulavam após o silêncio da influenciadora na classificação do Rubro-Negro para a semifinal da Libertadores e pela exclusão repentina das fotos em que aparecia ao lado do jogador.

"Eu estou bem. Não tenho nada a comentar sobre isso. Apenas confirmo que terminamos o relacionamento", declarou Karoline em entrevista ao Metrópoles.

Antes mesmo da confirmação, os indícios de crise chamaram a atenção dos fãs. Karoline deixou de seguir Léo no Instagram e apagou todas as publicações com ele. O jogador, no entanto, não retribuiu o unfollow e manteve os registros do casal em seu perfil.

O comportamento incomum de Karoline durante a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes, em La Plata, também levantou suspeitas. Conhecida por acompanhar cada partida do namorado, seja presencialmente ou pela TV, ela não fez qualquer menção ao jogo decisivo, em que Léo brilhou ao marcar um dos pênaltis da classificação.

A confirmação do término pegou os fãs de surpresa e rapidamente se tornou assunto nas redes sociais. Entre lamentos, especulações e até memes, muitos internautas reagiram ao fim do romance. “Se eles terminaram, eu vou desistir do amor”, comentou uma seguidora. Outro brincou: “Agora entendi o pênalti com tanta raiva ontem”, em referência ao chute certeiro do zagueiro.