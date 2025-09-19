fechar
Jennifer Lopez faz campanha de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2026

Atriz será lembrada por desempenho em O Beijo da Mulher Aranha; cerimônia acontece em março de 2026. Saiba mais detalhes da campanha

Por Alice Lins Publicado em 19/09/2025 às 23:34
J.Lo em "O Beijo da Mulher Aranha"
J.Lo em "O Beijo da Mulher Aranha" - Divulgação

Jennifer Lopez fará campanha ao Oscar 2026 como Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no musical O Beijo da Mulher Aranha, segundo confirmou o GoldDerby.

Por um tempo, havia dúvida sobre se ela concorreria como Melhor Atriz ou Melhor Atriz Coadjuvante. Com a definição, as distribuidoras Lionsgate, Roadside Attractions e LD Entertainment poderão intensificar a campanha da atriz.

A disputa na categoria já conta com nomes como Elle Fanning (Sentimental Value), Ariana Grande (Wicked: Parte 2), Gwyneth Paltrow (Marty Supreme), Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra) e Emily Blunt (Coração de Lutador: The Smashing Machine).

As indicações ao Oscar serão anunciadas em 22 de janeiro, e a cerimônia acontece em 15 de março de 2026.

O Beijo da Mulher Aranha, inspirado no musical de Terrence McNally, é uma nova adaptação cinematográfica do livro de Manuel Puig, já levado às telas por Hector Babenco em 1985, com Sônia Braga no papel que agora é interpretado por J.Lo.

A história acompanha dois companheiros de cela em uma prisão clandestina durante a ditadura argentina: Valentín (Diego Luna), preso por seu ativismo político, e Luis (Tonatiuh), encarcerado por ser gay. Apaixonado pelos filmes de Ingrid Luna (Lopez), Luis conta ao colega sobre a obra para distraí-lo dos horrores do regime.

O longa é dirigido e escrito por Bill Condon (Dreamgirls) e teve sua première no Festival de Sundance 2025. Nos Estados Unidos, O Beijo da Mulher Aranha estreia em 10 de outubro, enquanto no Brasil chega em 8 de janeiro de 2026, com distribuição da Paris Filmes.

