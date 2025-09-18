fechar
Celebridades | Notícia

Nova fase! Virginia decide vender mansão que construiu com Zé Felipe e já procura casa em Alphaville

Exibida diversas vezes nas redes sociais da influenciadora, a mansão se tornou um dos símbolos do estilo de vida que ela construiu durante o casamento

Por Guilherme Gusmão Publicado em 18/09/2025 às 17:36
Imagem de Virginia e Zé Felipe
Imagem de Virginia e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Virginia Fonseca tomou uma decisão importante: colocar à venda a mansão que construiu ao lado do cantor Zé Felipe, em um condomínio de luxo em Goiânia.

Segundo a coluna Fábia Oliveira e do perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, o imóvel, concluído em julho de 2024, já está em processo de avaliação por uma corretora especializada e passa por reformas em um terreno anexo, que ganhará novos quartos e área de lazer para integrar à casa principal. 

Atualmente, Virginia vive na mansão acompanhada dos filhos e da mãe, enquanto Zé Felipe já se mudou para uma residência próxima. No entanto, a influenciadora pretende se transferir para São Paulo assim que a venda for concluída.

Segundo apurações da coluna, ela já está de olho em imóveis em Alphaville e também planeja vender a cobertura que possui na capital paulista, no mesmo prédio onde moram os pais do ex-marido.

Exibida diversas vezes nas redes sociais da influenciadora, a mansão se tornou um dos símbolos do estilo de vida que ela construiu durante o casamento.

Agora, a venda do imóvel representa não apenas uma mudança de endereço, mas também um gesto simbólico de encerramento de ciclo e recomeço, marcando a nova fase de Virginia após a separação.

Leia Também

Leia também

Melhor amiga de Virginia Fonseca revela rotina de treinos e como lida com haters nas redes sociais
Duda Freire

Melhor amiga de Virginia Fonseca revela rotina de treinos e como lida com haters nas redes sociais
Virginia choca web com resposta sobre Vini Jr. "No ouvido dele eu falo"
Celebridades

Virginia choca web com resposta sobre Vini Jr. "No ouvido dele eu falo"

Compartilhe

Tags