Nova fase! Virginia decide vender mansão que construiu com Zé Felipe e já procura casa em Alphaville

A influenciadora Virginia Fonseca tomou uma decisão importante: colocar à venda a mansão que construiu ao lado do cantor Zé Felipe, em um condomínio de luxo em Goiânia.

Segundo a coluna Fábia Oliveira e do perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, o imóvel, concluído em julho de 2024, já está em processo de avaliação por uma corretora especializada e passa por reformas em um terreno anexo, que ganhará novos quartos e área de lazer para integrar à casa principal.

Atualmente, Virginia vive na mansão acompanhada dos filhos e da mãe, enquanto Zé Felipe já se mudou para uma residência próxima. No entanto, a influenciadora pretende se transferir para São Paulo assim que a venda for concluída.

Segundo apurações da coluna, ela já está de olho em imóveis em Alphaville e também planeja vender a cobertura que possui na capital paulista, no mesmo prédio onde moram os pais do ex-marido.

Exibida diversas vezes nas redes sociais da influenciadora, a mansão se tornou um dos símbolos do estilo de vida que ela construiu durante o casamento.

Agora, a venda do imóvel representa não apenas uma mudança de endereço, mas também um gesto simbólico de encerramento de ciclo e recomeço, marcando a nova fase de Virginia após a separação.