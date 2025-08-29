fechar
Joyce lança "AQUÉM", música que reflete expectativas e realidade em relacionamentos

A pernambucana Joyce lança "AQUÉM", uma canção intensa sobre a distância entre expectativa e realidade nos relacionamentos. Veja mais detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 29/08/2025 às 16:03
Joyce Alane
Joyce Alane - Créditos: Bruno Dantas

A pernambucana que vem rodando o Brasil com seus shows, recheados de músicas que proporcionam uma verdadeira viagem ao íntimo, volta a compor uma canção que promete gerar reflexões acerca de um relacionamento nada romântico.

Conhecida por suas canetadas certeiras, que retratam desde relacionamentos bem-sucedidos aos que não possuem finais felizes, Joyce aposta em “AQUÉM” para alcançar voos ainda maiores. “É uma letra que retrata bem aquela famosa fase da expectativa X realidade, o que se espera do relacionamento e o que de fato acontece”, explica a artista.

A faixa, que já está disponível nas plataformas digitais, carrega um desabafo direto, sem floreios, mas com muita personalidade e um toque de sarcasmo. AQUÉM é sobre sair de cena mas permanecer vivo na memória, deixando o outro preso às lembranças.

Clipe

Para tornar o momento ainda mais especial, o lançamento chega também nas versões: clipe oficial, lyric vídeo e karaokê. Para ouvir no repeat, sentir cada palavra cantada com emoção e provar que Joyce segue escrevendo os momentos que tantas pessoas se identificam, de forma coesa e cheia de sentimento.

