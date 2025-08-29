Joyce lança "AQUÉM", música que reflete expectativas e realidade em relacionamentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A pernambucana Joyce lança "AQUÉM", uma canção intensa sobre a distância entre expectativa e realidade nos relacionamentos. Veja mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

A pernambucana que vem rodando o Brasil com seus shows, recheados de músicas que proporcionam uma verdadeira viagem ao íntimo, volta a compor uma canção que promete gerar reflexões acerca de um relacionamento nada romântico.

Conhecida por suas canetadas certeiras, que retratam desde relacionamentos bem-sucedidos aos que não possuem finais felizes, Joyce aposta em “AQUÉM” para alcançar voos ainda maiores. “É uma letra que retrata bem aquela famosa fase da expectativa X realidade, o que se espera do relacionamento e o que de fato acontece”, explica a artista.

A faixa, que já está disponível nas plataformas digitais, carrega um desabafo direto, sem floreios, mas com muita personalidade e um toque de sarcasmo. AQUÉM é sobre sair de cena mas permanecer vivo na memória, deixando o outro preso às lembranças.

Clipe

Para tornar o momento ainda mais especial, o lançamento chega também nas versões: clipe oficial, lyric vídeo e karaokê. Para ouvir no repeat, sentir cada palavra cantada com emoção e provar que Joyce segue escrevendo os momentos que tantas pessoas se identificam, de forma coesa e cheia de sentimento.