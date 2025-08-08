fechar
Zé Felipe lança projeto Country Sessions na próxima quinta-feira (14/08)

Em meio à separação de Virginia Fonseca, Zé Felipe continua dando o que falar, mas por outro motivo. Saiba mais sobre o novo projeto do cantor.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/08/2025 às 22:09 | Atualizado em 08/08/2025 às 22:09
Cantor Zé Felipe
Cantor Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Zé Felipe retornará à música em breve!

O cantor anunciou o lançamento do projeto "Country Sessions", para 14 de agosto, gerando animação entre seus seguidores.

Zé Felipe anuncia Country Sessions

O projeto "Country Sessions" será lançado às 21h da próxima quinta-feira, 14 de agosto, e as primeiras imagens dos bastidores já estão disponíveis.

Segundo o teaser, a sonoridade das novas músicas podem ser mais voltadas ao sertanejo tradicional.

 
 
 
Fãs comentam novo projeto de Zé Felipe

Nos comentários da publicação, os fãs comemoraram o possível retorno de Zé, filho do cantor Leonardo, a suas raízes musicais. 

"Que alegria ver você voltando às origens, já tô ansiosa para ouvir seu álbum", escreveu um perfil. "A felicidade dele cantando o que ele gosta", declarou outro.

A ausência de Virginia, sua ex-esposa, na divulgação do novo projeto também foi destacada por fãs empolgados com o novo lançamento. 

"Vamos unir nossa força para engajar pessoal. Não temos mais Virgínia para divulgar as músicas", pontuou uma usuária.

Além do projeto solo, Zé Felipe também anunciou recentemente o lançamento da parceria "Só Quero Você", com Ana Castela, ainda sem data de estreia. 

