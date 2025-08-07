fechar
Celebridades | Notícia

Como está Faustão? Boletim atualizado revela novo transplante

Fausto Silva passa por transplante de fígado e rim após infecção grave; cirurgias foram possíveis graças a um doador compatível único.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/08/2025 às 22:13
Faustão
Faustão - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Internautas e fãs de Faustão estão em alerta após o anúncio de nova internação do espectador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), na última quarta-feira (6).

Após a confirmação da internação por parte do hospital, um novo boletim médico traz notícias atualizadas sobre seu quadro.

Boletim revela transplante e retransplante de Faustão

Fausto Silva, de 75 anos, passou por duas cirurgias delicadas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo: um transplante de fígado e, em seguida, um retransplante de rim.

De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (7), o apresentador está hospitalizado desde 21 de maio, após ser diagnosticado com uma infecção bacteriana aguda que evoluiu para sepse, revela o UOL.

Desde então, Faustão vinha sendo submetido a cuidados específicos, com foco no controle da infecção e na reabilitação clínica, para garantir melhores condições antes dos procedimentos.

Leia Também

Segundo o hospital, o transplante renal já era previsto há cerca de um ano e foi realizado logo após o fígado, em sequência às cirurgias. Ambos os órgãos vieram de um mesmo doador compatível, após acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Anteriormente, Faustão já havia passado por um transplante de coração em agosto de 2023 e de rim em fevereiro de 2024.

Leia também

Allan Souza Lima comemora perda de 3kg e abdômen trincado impressiona
Allan Souza Lima

Allan Souza Lima comemora perda de 3kg e abdômen trincado impressiona
Allan Souza Lima comemora perda de 3kg e abdômen trincado impressiona
Allan Souza Lima

Allan Souza Lima comemora perda de 3kg e abdômen trincado impressiona

Compartilhe

Tags