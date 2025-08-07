Como está Faustão? Boletim atualizado revela novo transplante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fausto Silva passa por transplante de fígado e rim após infecção grave; cirurgias foram possíveis graças a um doador compatível único.

Internautas e fãs de Faustão estão em alerta após o anúncio de nova internação do espectador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), na última quarta-feira (6).

Após a confirmação da internação por parte do hospital, um novo boletim médico traz notícias atualizadas sobre seu quadro.

Boletim revela transplante e retransplante de Faustão

Fausto Silva, de 75 anos, passou por duas cirurgias delicadas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo: um transplante de fígado e, em seguida, um retransplante de rim.

De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (7), o apresentador está hospitalizado desde 21 de maio, após ser diagnosticado com uma infecção bacteriana aguda que evoluiu para sepse, revela o UOL.

Desde então, Faustão vinha sendo submetido a cuidados específicos, com foco no controle da infecção e na reabilitação clínica, para garantir melhores condições antes dos procedimentos.

Segundo o hospital, o transplante renal já era previsto há cerca de um ano e foi realizado logo após o fígado, em sequência às cirurgias. Ambos os órgãos vieram de um mesmo doador compatível, após acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

Anteriormente, Faustão já havia passado por um transplante de coração em agosto de 2023 e de rim em fevereiro de 2024.