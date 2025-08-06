Juliana Paes retorna ao posto de rainha da bateria da Viradouro após 17 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Juliana Paes surpreende fãs com retorno inesperado e promete brilhar em uma nova fase marcada por emoção, samba e reencontros marcantes.

Ela voltou! Juliana Paes retorna à Unidos do Viradouro após 17 anos longe do posto de rainha de bateria da escola.

O retorno foi anunciado nesta quarta-feira (6), por meio das redes sociais, reacendendo a parceria entre a artista e a agremiação de Niterói.

Juliana Paes está de volta à Viradouro

A relação de Juliana com a escola teve início em 2004, quando ela estreou à frente da bateria.

Em 2008, se afastou para se dedicar à vida profissional na TV, antes de assumir sua primeira protagonista na Globo, a Maya de "Caminho das Índias". Desde então, continuou próxima do samba, tendo desfilado também pela Grande Rio.

A volta ocorre em clima de emoção, já que a escola homenageará o Mestre Ciça no Carnaval 2026, revela o portal Terra.

Um dos comandantes mais conhecidos e celebrados da bateria da escola, Ciça será tema do enredo da Viradouro para o próximo desfile.

"Voltar para a Viradouro assim, com Ciça nessa homenagem. Meu Deus, é muito inesperado. Eu nunca imaginei. Mas é como voltar para casa", declarou a artista.

Juliana substitui a atriz Erika Januza, que esteve à frente da bateria entre 2022 e 2024.

A coroação da artista acontece em 30 de agosto, na quadra da escola. A Viradouro desfilará na Marquês de Sapucaí em 17 de fevereiro de 2026.