Ex de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, faz acusações na TV

Influenciador Junior Navarro foi ao programa Fofocalizando lançar alegações sobre a ex em meio a declarações da modelo sobre o filho e Belo.

A disputa de narrativas entre a modelo Rayane Figliuzzi e o influenciador Junior Navarro ganhou novos contornos após declarações dele ao programa Fofocalizando, do SBT.

Navarro afirmou que criou o filho do casal, Zion, sozinho durante os dois primeiros anos da criança, devido à suposta ausência dela, que é a atual namorada do cantor Belo.

Junior Navarro abre o jogo sobre Rayane Figliuzzi

Ex-companheiro também alegou que o menino teria sido estimulado a chamar Belo, de "papai", o que o deixou incomodado.

Segundo Navarro, a tentativa de resolver a situação diretamente com a ex-namorada não teve retorno, o que o levou a tornar o assunto público, revela o portal Terra.

Em resposta, a assessora de Rayane, Juliana Palmer, rebateu as acusações no mesmo programa, exigindo que o influenciador apresentasse provas do que afirmou.

A reportagem, no entanto, não revelou se tais evidências foram de fato apresentadas.

Rayane Figliuzzi é cotada para A Fazenda 17

Em meio à confusão, Rayane vem sendo citada como uma das possíveis participantes da nova temporada de "A Fazenda". Os rumores aumentaram após ela participar do LinkPodcast, da Record.

Em entrevisita ao portal Léo Dias, ela deixou em aberto a possibilidade. "Não sei. Vamos deixar isso assim? Vai que acontece. Não é nem sobre não falar, mas deixa acontecer"