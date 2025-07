Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam que estão à espera do primeiro filho: "Amor da nossa vida"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atores se conheceram durante as gravações da novela "Eta Mundo Bom" e estão casados há sete anos. Novidade foi compartilhada nas redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilharam com os fãs, nesta sexta-feira (11), que estão esperando o primeiro filho.

Camila publicou um post nas redes sociais com algumas fotos ao lado do marido. Nas imagens, a atriz está com a barriga de grávida à mostra.

“Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, escreveu na legenda.

Casados há sete anos, Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nas gravações da novela Êta Mundo Bom! (2016), da TV Globo.

A atriz já expressava o desejo de ter filhos em 2023. Apesar das frequentes perguntas sobre maternidade na época, ela destacava que ainda não se sentia pronta para dar o novo passo.

"Tem a novela, eu tinha um filme para fazer esse ano e não consegui, seria meu primeiro filme. Então, vamos ver. Não estou pensando muito em quando vai ser. Qualquer hora eu apareço grávida", disse ela na época.

Confira o post: