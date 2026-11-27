Flávio Ricco avalia que a figuração de "A Praça É Nossa" destoa do humor do programa e sugere uma participação mais ativa do elenco.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

“Praça” merece uma figuração mais participativa

O sucesso da “Praça É Nossa”, do SBT, é incontestável. Basta considerar seu tempo de exibição e os resultados alcançados.

Carlos Alberto de Nóbrega também continua impecável, conduzindo tudo com a mesma classe e elegância, assim como seu pai, que nunca teve qualquer preocupação em ser a “escada”. Aquele que levanta a bola para os humoristas cortarem.

Só um detalhe do programa ainda causa desconforto, um meio que nada a ver e por não se harmonizar ao que acontece: a sua figuração.

O pessoal colocado atrás do banco, não fosse apenas inútil e desnecessário, em muitas ocasiões “rouba a cena”. É uma alienação tão grande ao que acontece, que só incomoda.

Um nem aí que nada tem a ver.

Independentemente da situação, as reações são sempre as mesmas, nunca condizentes ao conjunto da situação.

Melhor seria fazer todos, de uma maneira ou outra, também participar e assim fazer algum sentido. Ou o sentido de estarem ali.

Aliás, uma figuração que poderia ser montada a partir do seu próprio elenco, com todos os benefícios e atrativos que isto possa representar e proporcionar.

Repito: é só um detalhe, que não chama atenção legal e possui saídas bem interessantes para ser corrigido.

A Praça é Nossa - SBT

TV Tudo

Quebra-cabeça - 1

As TVs, todas por sinal, estão cortando um 12 para poder se adaptar à escala 5 por 2.

Na verdade, nenhuma, conforme o placar de momento, tem ideia de como fazer e assim não cortar na carne de ninguém.

Carteira de Trabalho - Divulgação

Quebra-cabeça – 2

Diferentemente dos bancos ou repartições públicas, principalmente, as TVs e rádios funcionam de domingo a domingo, 24 horas todos os dias. E necessário gente para isso.

Assim como é necessário ajeitar escalas num momento de retração do mercado, com produção menor, faturamento reduzido e não ter como contratar. E, por favor, não se trata de um papo patronal, mas só e absolutamente condizente com a realidade. Ou com o que está por vir.

Quebra-cabeça – 3

As áreas mais afetadas das TVs, como nas rádios, pela escala 5 por 2 serão o jornalismo e esporte. Em casos de viagem, muito comuns nos dois casos, ninguém sabe como ficará? Ou como se adequar?

É tudo muito bonito como norma constitucional e principalmente no papel. O duro está sendo colocar em prática, sem causar novos problemas e nem prejuízos para os próprios trabalhadores.

Aliás, reparem

Não é este ou aquele, nem esta ou aquela emissora, todas já diminuíram as viagens ao mínimo necessário.

Pessoal do entretenimento, por exemplo, já foi obrigado a esquecer. Tão cedo, sem chance. É o novo mundo.

E o próximo desafio

Até entre os canais de jornalismo mais medalhados e com maiores recursos, os seus responsáveis ainda não têm nada definitivamente traçado para a cobertura da posse, em Brasília, no dia 5 de janeiro.

Talvez, e sem maiores alegorias, só fazer uso do pessoal local.

Título e data

A Record definiu como “Destinos Cruzados” o título brasileiro de “Kara Para Ak“, conhecida internacionalmente como “Black Money Love”.

A estreia será em 4 de janeiro, faixa das 22h30.

Kara Para A?k - Divulgação

Morumbilândia

O São Paulo marcou para domingo, a Assembleia Geral dos sócios que vai definir 100 novos conselheiros. Estes irão escolher o próximo presidente, entre Vinicius de Medeiros (situação) e Marcelo Portugal Gouvêa (oposição).

Só que foi proibido o trabalho da imprensa no Morumbi. Portanto, nenhum jornalista poderá entrar e nem fazer o seu trabalho. Não é esquisito? A ordem, informa-se, partiu da “comissão eleitoral”. Numa dessas, talvez, esqueceram que existem sócios jornalistas.

Novo desafio

A Globo aprovou a segunda temporada de "Jogada de Risco", série idealizada e protagonizada por Cauã Reymond.

Desta vez, a ideia é explorar o futebol feminino, aproveitando o momento de preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo de 2027. A estreia está prevista para 2028.

Agenda cheia

Cauã, diante disso, terá uma vidinha bem agitada pela frente. Antes de voltar à série, será necessário tocar os os trabalhos de “Avenida Brasil 2”.

O ator acumula, assim, duas frentes importantes na Globo: a de protagonista de novela e a de criador e estrela de uma produção própria. Não é pouca coisa. E revela sua disposição de ocupar diferentes espaços na dramaturgia.

Natal de novela

O Globoplay prepara mais uma aposta no formato vertical. “Ganhei um Amor de Natal”, com Carol Castro e Felipe Roque, estreia em 1º de dezembro.

Escrita por Gustavo Reiz, a história acompanha uma executiva que descobre a traição do noivo às vésperas do Natal e encontra novos caminhos a partir das lembranças da avó.

Carol Castro - Divulgação/Globo

Bate – Rebate

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... Dirigida por Manuh Fontes, a produção acompanha Manu, que vê sua rotina e suas certezas mudarem com a chegada da primeira filha.

C´est fini

O futebol na Globo vai seguir além dos jogos finais do Brasileirão, com a transmissão do Derbi das Américas, dia 9, no Catar, Toluca do México e o vencedor de Palmeiras e Estudiantes.

Depois, 12, a Copa Challenger da FIFA, entre Mamelodi Sundowns FC (campeão da CAF / Copa África-Ásia-Pacífico) e o vencedor do Derbi das Américas. E, por último, a decisão intercontinental, dia 16, Paris Saint-Germain e o ganhador da Copa Challenger.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

