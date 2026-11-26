Flávio Ricco questiona a forma como a Globo representa diferentes regiões do Brasil em suas novelas e aponta problemas em produções recentes.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Sem os mesmos cuidados de antes, Globo deixa de lado principais pilares da sua dramaturgia

A Globo, que sempre foi referência em pesquisa e estudos mais aprofundados na produção de tudo, mas especialmente de suas novelas, parece não mais levar esses cuidados tão a sério e em consideração.

Ainda no primeiro semestre do ano, em “Coração Acelerado”, sobre o universo o universo sertanejo, tivemos uma Goiânia que os goianos nunca conheceram. Foi quase nenhuma a identificação com a sua gente, diante da falta de fidelidade regional, sotaques exagerados e superficiais.

Agora, em “Lá na Minha Terra”, erros semelhantes são cometidos, ao retratar um Nordeste atrasado, distante da realidade e das condições de vida do seu povo nos dias atuais.

Uma forçação de barra em estereótipos há muito tempo superados.

O que está acontecendo?

Sempre houve, por parte da dramaturgia da Globo, uma preocupação muito grande de conhecer antes e muito bem os lugares, os costumes, a cultura, sotaques e o modo de vida das pessoas que seriam retratadas.

Basta lembrar “O Clone”, por exemplo. Antes de escrever, Glória Perez passou cerca de 40 dias entre Egito e Marrocos. Não por acaso, o respeito e fidelidade observados, especialmente de sua cultura que a novela alcançou.

Liberdade de criação é uma coisa. Desconhecimento da realidade é outra, e bem diferente.

Os protestos que agora surgem diante desses equívocos são perfeitamente cabíveis e compreensíveis. Algo que, no passado, dificilmente se admitiria e que, daqui para a frente, precisam ser evitados.

Lá na Minha Terra - Beatriz Damy

TV Tudo

Situação perigosa

Data hoje, não dá para apostar na continuidade ou não do Paramount+ n o Brasil em 2027. Planejamento para isso, posso garantir, não existe nenhum.

Tudo joga contra. E como falta um posicionamento oficial, há um enorme e natural desconforto entre todo o seu pessoal.

Paramount+ - Divulgação

Problema é sério

A representatividade da alta cúpula da Paramount no Brasil é quase nenhuma na ordem das coisas. E as pessoas que tocam os trabalhos por aqui vieram da área de filmes, com experiência zero para assumir posições e atitudes que exigem maior conhecimento e responsabilidade.

Estão todos os que trabalham lá com a guarda baixa. O clima é de total desanimo.

Pior de tudo

Em toda essa situação da Paramount+, o mais triste ainda é a falta de satisfação.

Ninguém sabe rigorosamente nada do que pode acontecer e como será a sua própria vida a partir de 1º de janeiro. Ninguém merece.

Meio nada a ver

A Record botar no ar, em pleno horário nobre, o Miss Universe como aconteceu nesta última terça-feira, foi mais para o diferente do que ser legal e bom para sua audiência.

No passado, sim, concursos do tipo ainda chegavam a representar alguma coisa, mas para os dias atuais a atração e o encanto são quase nenhum. É uma derrubada.

Coisa que falta – 1

Muito do que hoje acontece na televisão se dá pela falta de pessoas capacitadas para determinadas funções.

Alguém, especialista em programação, é um dos casos mais sérios e existem TVs que se permitem a não contar com um profissional para isso. Não por acaso, resultados tão ruins.

Coisa que falta – 2

Nos últimos tempos, no entanto, foi se acentuando a falta de especialistas no Artístico. Gente na altura de um Boni, Eduardo Lafond, Nilton Travesso e Helio Vargas, além de outros, capazes de tocar esse “meio campo”.

Uma grande maioria de TVs deu-se ao luxo de abrir mão de um profissional do tipo. Nada, nem os fracassos acontecem por acaso.

Novo reality

A Band prepara uma aposta diferente para o começo do ano. "Mentes em Transformação 24H", reality criado e apresentado por Dani Duf, para estrear em 17 de janeiro.

A proposta é colocar o comportamento humano, as emoções e os relacionamentos no centro da experiência, com a participação de dois especialistas. A Dani, se alguém não sabe, é nora do Ronnie Von.

Dani Duf - Instagram

Inspira SP

A Band promove, na noite desta quinta, a entrega do “Inspira SP” no Auditório Ibirapuera, premiando personalidades que se destacaram nas artes, esporte e música, entre outros.

Elenco da casa todo convocado e homenagem ao Toquinho pelos seus 80 anos, com Renata Fanta e Joel Datena como mestres de cerimônias.

Streaming

“Estações”, uma história sobre sonhos, música e recomeços, está sendo gravada no Rio Grande do Sul, com direção de Ane Siderman e produção da Panda Filmes/Sideral. São cinco episódios.

Em seu elenco, Jeniffer Setti, Marcos Breda, Sofia Cordeiro, Laura Hickmann, Carol Ruas, e Roberto Birindelli, entre outros.

Tem essa

O SBT está preparando um fim de ano diferente, com shows e muito jornalismo.

Está nos alinhavos finais. Ainda nesta semana, com certeza, serão anunciadas algumas dessas novidades.

Novos formatos

A Seriella vai entrar no mercado das novelas verticais. A produtora começa neste sábado as gravações de sua primeira produção bíblica nesse formato, inspirada na trajetória de Débora, uma das principais líderes femininas do Antigo Testamento.

A aposta acompanha a expansão de conteúdos desenvolvidos especialmente para o consumo em smartphones.

Elenco reunido

Com 42 capítulos e direção de Vincenzo Richy, a novela terá Natalie Louback no papel de Débora. O elenco também reúne Carlos Casagrande, Oscar Magrini, Sophia Valverde, Miro Moreira e Giulia Ribas, entre outros.

Na trama, Débora convoca o general Baraque para enfrentar o exército de Sísera, em uma história de fé, coragem e protagonismo feminino.

Na trama, Débora convoca o general Baraque para enfrentar o exército de Sísera, em uma história de fé, coragem e protagonismo feminino - Divulgação

Bate – Rebate

O Prime Video confirmou a pré-produção da quarta temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder"...

... As gravações estão previstas para começar na primavera do hemisfério norte, no Shepperton Studios, no Reino Unido.

Ullisses Campbell fechou acordo de exclusividade com o Amazon MGM Studios...

... Ele atuará como criador, roteirista, diretor, produtor executivo e consultor em séries, documentários e filmes.

A Apple TV confirmou a quinta temporada de "Ted Lasso", após o sucesso da quarta...

... Ainda sem data de estreia, a nova leva de episódios dará continuidade à história da série protagonizada por Jason Sudeikis.

O A&E estreia na próxima segunda-feira “A Promessa do Diabo”, série de suspense sobrenatural sobre um homem que faz um pacto com o diabo para salvar a mulher de um tumor incurável...

... O acordo, porém, desencadeia consequências terríveis e o coloca diante de uma armadilha que envolve ambição, sacrifícios e forças sobrenaturais.

A Globo prepara uma programação especial em dezembro, com oito atrações dedicadas à música brasileira...

... A agenda inclui o Prêmio Multishow, o Show da Virada e especiais inéditos, reunindo artistas de diferentes gerações e estilos, da MPB ao sertanejo e gospel.

O Canal Brasil estreia no dia 5, às 22h, "Ninguém é Inocente: O Rio de Ronnie Biggs"...

... Em três episódios, a série documental dirigida por Roberto Berliner e Chris Pickard, amigo pessoal do criminoso, revisita sua trajetória, com destaque para os mais de 30 anos em que viveu no Rio de Janeiro.

O filme "Tatuyo – Um amor entre dois rios", produção dos Estúdios Globo e Artrupe, começou a ser rodado na Amazônia...

... Inspirada em uma história real, a trama acompanha o romance entre uma indígena da etnia Tatuyo e um carioca que deixa o Rio de Janeiro para viver na aldeia...

... Daniel Blanco e Ywyzar Tentehar protagonizam a produção, dirigida por Christiane Garcia.

O Globoplay estreia no dia 4 a obra "Sócrates Brasileiro", série documental dirigida por Walter Salles...

... Em cinco episódios, a produção revisita a trajetória do ex-jogador e sua relação com a história recente do país.

C´est fini

O jornalismo da Band já está todo envolvido na preparação da Retrospectiva 2026, trabalhando na seleção do tanto que ainda vem acontecendo neste ano.

A novidade é que em vez de um ou dois, serão vários apresentadores, divididos por temas e ocasiões.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

