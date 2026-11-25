O avanço do streaming e as mudanças no mercado publicitário aumentam os desafios das TVs que recorrem a cortes e tentam rever seus modelos de negócio.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Televisão em alerta: canais vivem momento de incertezas e precisam encontrar novos caminhos

Com receitas pressionadas e despesas em alta, empresas recorrem a cortes enquanto tentam se adaptar às mudanças do mercado

O cenário não é dos mais animadores, porque todas as TVs, sem exceção, passam por um momento de enormes dificuldades. Um ambiente inteiramente contagiado, entre preocupação com as contas, redução de despesas e insegurança entre os profissionais. Há relatos de situações que até benefícios básicos não estão sendo pagos.

Tem uma crise instalada e nem tem como negar, mas muito mais que sensação, a certeza que a publicidade está mudando de caminho.

O streaming avançou. Os anunciantes estão mais seletivos e produzir televisão ficou caro. Na tentativa de equilibrar os números, as empresas cortam equipes, suspendem projetos e reduzem investimentos. Medidas que resolvem pouco quando o problema é estrutural.

E não existe saída simples. Em se tratando de tudo, é preciso recuperar o interesse do mercado publicitário, criar novas receitas e rever modelos de operação. O digital, hoje, não pode ser tratado como atividade complementar. Precisa fazer parte do negócio, gerar audiência e, principalmente, faturamento.

Mas há um detalhe que exige muito cuidado: sem profissionais, não existe conteúdo competitivo. Demitir pode aliviar o caixa momentaneamente, mas também enfraquece a capacidade de realização.

O desafio é se reinventar sem perder justamente aquilo que ainda faz a televisão ter valor.

Streaming - Portal Leo Dias

TV Tudo

Loucura isso

João Silva, na volta do casamento da Schynaider Moura no Marrocos, passou em Dubai para visitar a empresa de um amigo, a Mangobot Robotics.

Lá encontrou robôs dançando, fazendo ginastica, dirigindo carro, conversando, cantando e o que mais se pode imaginar. O João levou até um deles passear. O que falta?

João no maior papo com o robô - Instagram

Fim de jogo

Paulistão 2027 será exclusivo da Record na TV aberta, como foi nesses últimos tempos.

Toda a parte comercial da sua transmissão está sendo vendida com este discurso.

O que significa

Não avançou, portanto, aquele desejo que poderia culminar com uma troca de competições.

Globo dando alguns jogos da Copa do Brasil para a Record e recebendo o Paulistão.

Situação do João

João Kleber segue na Rede TV!, com mais um ano de contrato pela frente, mesmo com os seus dois programas tirados do ar.

Existe o desejo de fazer um outro, mas por enquanto só isso.

Grande equívoco

Claro que as empresas têm todo o direito de tomar as decisões que bem entendem. Também nesse caso do João Kleber, com o fim dos programas e demissão dos funcionários.

Mas a maior surpresa foi a dispensa do diretor Rafael Paladia. Estava na casa desde 2003, entrou como estagiário e é dono de uma lista de bons serviços prestados.

Vale o aviso

A produção do João Kleber foi descontinuada, mas o programa, porque tem uma boa frente de gravações em estoque, por isso será exibido por mais algum tempo

Ainda não há, ou não é revelado, o que entrará no ar futuramente.

Já tem data

“Como Conquistar um Coroa”, primeira produção da ReelShort no Brasil, tem seu lançamento confirmado para esta quinta-feira.

Novela vertical com Henri Castelli e Gabriella Egglesos, totalmente gravada em cenário virtual e direção de Marcelo Zambelli.

Henri Castelli - Divulgação

Discrição

Sem muita espuma, a direção da Record vai tomando algumas providências com a NBC para a produção e realização do “The Traitors”.

O diretor já foi escolhido e atende pelo nome de Marcello Coutro. Nada de apresentador ou apresentadora por enquanto.

SBT ontem

Dia desses, aqui se falou que o melhor para o SBT seria voltar ao que um dia já foi.

Recuperar todo aquele ambiente saudável, sem concorrência interna, própria de outros lugares, e maior colaboração de uns com os outros. Este é um testemunhal de quem passou por lá em três diferentes ocasiões.

SBT nos dias atuais

Silvio Santos era até conhecido em querer administrar por conflito, mas não deixava ninguém crescer em cima de ninguém.

Não aceitava sacanagem e nem permitia puxada de tapete. Hoje, informa-se com segurança, lamentavelmente não está bem assim. Ao contrário. Em vez de juntar, já quem deseje espalhar. E espanar.

Nota musical

Na última quinta-feira, a dupla Jonatha e Cristiano, ele genro do Tom Cavalcante, iniciou a divulgação da nova música “Por que demorou?”.

O que significa, correria em algumas das principais rádios, como Nativa, Band FM e Disney.

Jonatha e Cristiano - Divulgação

O detalhe

A música “Por que demorou?” é uma composição do Cristiano, em homenagem a mulher dele, Maria, e a filha Antonella.

Vovô Tom está todo cheio.

Bate – Rebate

Globo coloca no ar a nova mensagem de fim de ano no dia 1º de dezembro...

... Mas uma avant-première deve acontecer no “Fantástico” do último domingo deste mês.

Quem assiste “Por Você”, da Globo, com certeza já percebeu o tanto de cenas das personagens da Sheron Menezes e Alinne Moraes...

... É meio que proposital. Os autores Dino Cantelli e Juliana Peres estão mesmo jogando bastante história em cima delas...

... Muito, ou tudo, por causa da boa resposta que as duas oferecem.

O canal Times Brasil/CNBC acaba de conquistar o título de Mídia do Ano, na categoria TV, do prêmio Aberje 2026.

A série “Trinta e Tantos”, da Disney, já está com as suas gravações em curso em São Paulo...

... Camila Queiroz e Gabriela Medvedovsk são as protagonistas. Estreia no segundo semestre do ano que vem.

Ontem, na sede da Record, em São Paulo, aconteceu o evento de lançamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027...

... Os 128 times serão divididos em 32 grupos.

C´est fini

Amanhã e depois, quinta e sexta-feira, o jornal “Hoje”, da Globo, apresentará matérias especiais sobre um pouco do trabalho das cuidadoras.

O acompanhamento de mulheres que dedicam grande parte dos seus tempos à vida de outras pessoas. Uma reportagem bem completa sobre o assunto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

