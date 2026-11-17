Em meio às dificuldades financeiras do setor, a implantação da TV 3.0 levanta dúvidas sobre os investimentos e o futuro da televisão brasileira.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Num momento como de agora é tempo de pensar em TV 3.0?

Diante de tantas dificuldades e incertezas como as atuais, sem saber para onde ir e nem como chegar, pensar em TV 3.0 está mais para elocubração, digna de estudos mais cautelosos.

Será uma transformação importante, que poderá abrir caminhos e fortalecer a televisão aberta diante de uma concorrência cada vez maior.

Um assunto também do interesse do Estado brasileiro, que detém cerca de 9% de todos os canais licenciados de rádio e TV aberta, como bem informa o professor e jornalista Fernando Morgado.

Assim como não só para a Globo e Record, as mais entusiasmadas com a questão, que é significativa, relevante e inevitável. Um futuro que ninguém poderá escapar.

Só que existe um ponto fundamental: isto requer enormes investimentos. E como fazer isso em um período de tantas dificuldades? E de que adianta contar com novas tecnologias sem ter como investir e não poder melhorar a qualidade dos conteúdos?

Cabe, no mínimo, uma melhor reflexão a respeito de tudo.

A TV precisa evoluir por inteiro. Não basta mudar a maneira de transmitir e se afundar em dividas, se o panorama das coisas é o menos indicado para isso.

TV 3.0 - Divulgação

TV Tudo

Boa discussão

Outro assunto que se ainda não tirou, vai tirar o sono de meio mundo, é a situação dos direitos esportivos. Que foram subindo, subindo e bateram no teto.

A grande maioria deles, pelo menos na parte que nos toca, foi adquirida antes da proibição das bets. Portanto, em um momento que as TVs contavam com o dinheiro das casas de apostas e, agora, foram levadas a não contar mais.

Prazos

Com a extensão assinada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, o texto da MP das bets tem até 5 der março do ano que vem para ser votado na Câmara dos Deputados e Senado.

Pelo panorama de hoje, tudo indica que não devem voltar.

Tiraram a escada

Desde Globo, que tem maior receita e melhores perspectivas, até todas as outras, a situação será completamente diferente da ocasião em que, por exemplo, contratos foram fechados para transmissões da Libertadores e Sul-Americana da Conmebol ou Copa do Brasil da CBF a partir do ano que vem.

Na ocasião em que tais licitações foram realizadas, as negociações se tornaram possíveis porque mais que a expectativa, havia a certeza e segurança da entrada do dinheiro das bets.

Libertadores Conmebol - Conmebol

Sinuca de bico

Ninguém ainda tem a menor ideia de nada sobre toda essa questão. E nem de como vai ficar. Os valores dos contratos fechados não podem ser renegociados, porque isso exigiria a realização de novos bids.

A única saída, que não é permitida, mas poderá vir a ser conversada e colaborar ou aparecer como solução, é o sublicenciamento.

Caminho incerto

O que também parece irreversível, diante de uma situação que a cada dia se mostra mais complicada, é que só um público privilegiado terá acesso às grandes competições esportivas.

E, isto, via os grandes players, não mais o povão da TV aberta. Por aí se entenda, Netflix, Amazon e companhia bela. O futebol, mais do que todos, corre esse sério risco. Não será mais do povão.

Meio isso

Na TV atual, em se tratando do futebol, alguns dos jogos mais importantes, os chamados clássicos, não são mais colocados na TV aberta. Mas só na TV paga ou streaming, através de suas devidas cobranças.

Para se ter uma ideia, a Copa do Brasil em 2027 terá 157 jogos no total, mas o contrato só prevê 14 datas de transmissão na Globo.

Olha o exemplo

Na Espanha, a Netflix comprou os direitos de transmissão dos 104 jogos da próxima Copa do Mundo.

Mas lá botaram como condição, a obrigatoriedade de colocar um jogo por rodada em sinal aberto e todos os da seleção do próprio país.

Marca importante

O SBT News chegou aos 2 milhões de seguidores no Instagram.

Um número que confirma o avanço digital da marca e mostra que há espaço para bom jornalismo também nas redes sociais.

Não por acaso

O número de assinantes da TV paga segue caindo de bico, talvez por isso tanta entrega de pontos e uma grande maioria das programações baseadas em reprises.

É desanimador zapear pelos canais e encontrar, tantas vezes, os mesmos conteúdos. Nenhuma criatividade e nem vontade de fazer. Salvam-se os de jornalismo e esporte.

Hoje é ela

Mari Palma, já com quase 20 anos nessa estrada, é a convidada do nosso programa, nesta terça, na LeoDias TV. Uma conversa das mais agradáveis.

Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Mari Palma - Divulgação

Bate – Rebate

Fernando Quesada apresenta o projeto “Acústico BR – Uma viagem pelo Rock Nacional” no 89 Rock Boat, cruzeiro que celebra os 40 anos da Rádio 89 FM...

... A apresentação será no dia 27, às 20h45, com versões acústicas de sucessos de Roberto Carlos, Raul Seixas, Legião Urbana, Cazuza, Titãs, Skank e outros nomes do rock brasileiro.

A EBC recebeu o selo Diamante do Radar Nacional da Transparência Pública de 2026, com índice de 97,43% e atendimento integral dos critérios essenciais...

O reconhecimento é concedido a instituições que alcançam pelo menos 95% de conformidade na avaliação.

O Canal Educação e o Canal Gov prepararam uma programação especial para o Novembro Negro...

... As atrações também abordam educação antirracista, combate ao racismo, igualdade racial e valorização dos povos tradicionais.

O SBT prepara uma cobertura especial para a final da Conmebol Sul-Americana no sábado, entre Atlético-MG e Boca Juniors...

... A transmissão começa às 18h45, com pré-jogo apresentado por André Galvão e Nina Galiotte, diretamente de Barranquilla, na Colômbia...

... Às 19h30, Tiago Leifert narra a decisão, com comentários de Mauro Beting e análise de arbitragem de Nadine Basttos. A partida também será exibida no streaming +SBT.

C´est fini

Acaba de ser confirmada para 11 de janeiro, a estreia de José Luiz Datena no canal do Luiz Bacci.

A campanha de lançamento foi disparada com uma chamada toda envenenada, produzida por IA.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!