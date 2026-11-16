Canal 1: Jornalistas ampliam atuação e rompem antigas barreiras na TV

Flávio Ricco analisa a transformação do mercado de televisão e também alerta para as dificuldades financeiras que podem afetar as emissoras em 2027.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Profissionais da televisão ampliam espaço e deixam para trás antigas fronteiras

A circulação de jornalistas por diferentes plataformas começa a redesenhar o mercado de comunicação

Durante muito tempo, trabalhar em uma emissora de televisão era o sonho a ser alcançado e significava, praticamente, dedicar toda a carreira àquele endereço. A concorrência entre empresas também ajudava a estabelecer fronteiras bastante rígidas.

O contratado de uma não nem podia passar na porta da outra.

Esse cenário, porém, vem perdendo força. Hoje, um profissional pode estar na televisão, participar de um projeto digital e ainda colaborar com outro veículo.

A movimentação de Amanda Klein, excelente jornalista, é um bom exemplo. Ela segue no SBT News, mas também passa a integrar o “TMC 360”, da TMC, com comentários sobre política.

Não se trata necessariamente de uma troca de endereço, mas de ampliar o seu campo de atuação em um modelo que, até pouco tempo não era permitido no mercado.

Uma forma, que no fim de tudo, interessa aos dois lados.

Para os profissionais, porque representa a possibilidade de diversificar atividades e ampliar a presença pública. Assim como para as empresas, é uma maneira de aproveitar nomes conhecidos, fortalecer suas equipes e alcançar públicos diferentes sem depender exclusivamente de contratações em tempo integral.

Nos dias atuais, verifica-se que a Disney, com bases fincadas no primeiro mundo, ainda é a única que se mantém nos moldes antigos. Quem é de lá, não pode passar na porta de nenhum outro lugar.

No fim das contas, o que importa é ter bons profissionais, valorizar o mercado e saber aproveitar o talento de cada um.

Amanda Klein - Lourival Ribeiro

TV Tudo

Confidencial

O UOL está próximo de fechar uma grande parceria com a Federação Paulista de Futebol.

Tudo a ver, evidentemente, com os campeonatos patrocinados pela entidade. Por muito pouco, esse acordo não foi selado ainda às vésperas do evento realizado na semana passada.

Expansão

A Paramount se articula para assumir a produção do UFC aqui no Brasil.

Entre as providências, vários estúdios, necessários para isso, estão sendo avaliados para poder atender a todas as condições.

Gratidão

Após 32 anos de trabalhos ininterruptos, colaborando para a criação da TVA, que veio dar origem a ESPN, João Simão se despediu da redação na última quinta-feira.

Um momento dos mais emocionantes para todos os que trabalham lá.

ESPN - Instagram

Curioso isso

Assim como a ESPN Brasil antes levou o nome de TVA, o concorrente SporTV foi inaugurado como Top Sport.

E no último dia 10, completou 35 anos de existência.

Detalhe

Vale destacar que o narrador Luiz Carlos Junior está no Top Spor – SporTV desde o seu início, primeiro dia.

Portanto, desde 10 de novembro de 1991.

Tempos sombrios

Ninguém quer botar terror, mas o panorama para 2027 em todas as TVs não é nada animador.

E pode até ficar pior do que agora, porque o momento é ruim e as perspectivas não são nada animadoras. Muitas emissoras trabalhando no vermelho, sem saber como sair disso.

Cenário tenebroso

O que se percebe e vem tornando tudo ainda mais difícil, é que a economia está acuada, sem saber e nem enxergar por onde seguir.

E a propaganda, que tem uma relação incestuosa com ela, está sofrendo todas as consequências na pele.

Não se surpreendam

Pelo andar da carruagem e uma enorme retração no mercado de anunciantes, além de não poder investir em novos produtos, muitas emissoras se verão obrigadas a diminuir ainda mais os seus custos.

Por aí se entenda, não apresentar nada de novo e diminuir o que já existe. Essa é a real.

Férias do Cipoloni

Leandro Cipoloni entra em férias, a partir de hoje, no SBT, depois de dois anos de trabalho direto, inclusive na montagem do SBT News.

Mariana Ferreira fica no seu lugar na TV aberta e Mônica D´Alonso no canal de notícias. Na Comunicação, André Rizzatto Cameira.

Leandro Cipoloni - Divulgação

Rádio em SP

Em São Paulo, a Alpha FM segue na liderança das emissoras de rádio, seguida da Jovem Pan, agora na segunda colocação.

Entre as 20, CBN, Massa, Bandeirantes e TMC são as últimas.

Bate – Rebate

Terraviva está concorrendo ao Top 3 do prêmio iBest, categoria canal de Agro Negócio.

Band vai estender para o nível nacional a premiação do Cidades Excelentes...

... Um grande evento está sendo programado para Brasília em dezembro.

Kaka Marques, que deixou a Band recentemente, está próximo de engatar novo trabalho...

... Propostas tanto de TV aberta, quanto do streaming são estudadas...

... Não por acaso. Kaka sempre foi um alguém que se entrega totalmente às funções.

Zé Reinaldo, uma figura histórica do Rio de Janeiro, no frescor dos seus 74 anos, foi convidado para dois documentários...

... Um é “Mar Aberto – História do Rio”, com direção de Susanna Vieira e texto de Márcia Disitzer...

... E o outro sobre a trajetória de Ricardo Amaral, rei da noite do Rio e São Paulo.

Uma situação curiosa: não tão bem no Ibope, as rádios do Grupo Bandeirantes, Bandeirantes e BandNews, estão navegando no azul absoluto do plano comercial.

"Viver é Melhor que Sonhar", filme inspirado na vida e carreira de Belchior, tem seu lançamento confirmado para 3 de dezembro.

C´est fini

Amanhã, 18h, na FAAP, a Band vai exibir uma prévia do 1º episódio do “Dossiê Celebridades”, série documental com apresentação de Leo Dias.

Este primeiro é o “Saúde Mental”, que vai ao ar no dia 18, 22h30.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!