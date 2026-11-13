Canal 1: Flávio Ricco critica patrulha contra Celso Portiolli

Flávio Ricco comenta a repercussão dos apelos de Celso Portiolli durante o Teleton e critica tentativa de transformar episódio em disputa partidária.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

É totalmente descabida essa patrulha em cima do Celso Portiolli

Com todo respeito, esse mundo está ficando chato demais. Tem patrulha em cima de tudo.

E qualquer coisa vira motivo para botar política no meio.

Celso Portiolli pode até ter tocado os ouvidos mais sensíveis e delicados, ao ser incisivo em seus apelos no Teleton. Podemos entender que existe diferença entre sensibilizar o público e fazer alguns se sentirem pressionados a contribuir. Tudo certo. É compreensível esse lado.

Mas querer, como alguns quiseram, transformar isso em questão partidária, já é um pouco demais.

Também por aí é sempre necessário considerar as circunstâncias.

Portiolli estava ali incumbido de uma missão e empenhado fazer a campanha alcançar a meta traçada, em benefício de uma instituição que realiza um trabalho sério e extraordinário.

Pode até ter havido algum exagero na forma, só que daí a considerar sua atitude condenável ou colocar em dúvida as intenções em jogo vai uma distância enorme. É muita falta de noção.

Teve que se permitisse ao capricho de pedir, sem medir as consequências, que as empresas deixem de anunciar no SBT por causa disso.

Criticar, tudo bem, é um direito, desde que exista bom senso e se considere as questões correlatas, muito mais ainda diante de uma causa tão nobre.

Celso Portiolli - Divulgação

TV Tudo

Outro debate

A polêmica em torno de “Lá na Minha Terra” tem todo sentido, porque a forma como o Nordeste é representado nas novelas da Globo levanta questionamentos.

O “Agente Secreto”, indicado ao Oscar, conseguiu retratar o Recife de 1977 com uma modernidade que, curiosamente, a nova novela das 19h não consegue encontrar.

Dira Paes - Beatriz Damy

Em cima disso

É possível compreender a proposta do autor Mario Teixeira de apostar no lúdico, mas que isso não elimine atenção à realidade que se pretende retratar.

O Nordeste não pode ficar preso a estereótipos de uma região que já mudou há muito tempo. A ficção tem liberdade, claro, mas não precisa abrir mão da coerência.

Troca-troca

Já a partir da próxima segunda-feira, o “Apito Final”, do Neto, não será mais exibido nas noites da Band.

Em seu lugar, entrará a série “Planeta Selvagem”.

Coisa mais feia

É do jogo ser chamado para trabalhar em qualquer lugar, assim como se demitir ou ser desligado tempos depois.

O que não pode e nunca pega legal, é atirar pedras na saída. Uma atitude toda lamentável, ainda mais em um mercado que muda e se transforma o tempo todo.

Ordem das coisas

A proposta de uma revista nas manhãs do SBT foi transferida, mas segue valendo.

No entanto, nada está previsto, nem agora e nem depois, para o final de tarde, começo de noite. A ordem, em relação ao ”SBT Cidades” em São Paulo e na rede, é continuar tocando a vida.

Jornada em debate

Fernanda Montenegro, Carolina Dieckmann, Camila Pitanga, Letícia Spiller e Humberto Carrão estão entre os artistas que aderiram a uma mobilização contra jornadas excessivas nas produções audiovisuais.

A discussão envolve rotinas que podem chegar a 14 ou 18 horas diárias, incluindo preparação, gravações e deslocamentos.

Carolina Dieckmann - Caio Aragão

Além dos artistas

A reivindicação não diz respeito apenas aos atores, mas também aos profissionais técnicos e às equipes de bastidores.

Uma discussão que é bem envolvente, porque por trás de cada produção existe um contingente de trabalhadores cujas condições de trabalho também devem ser consideradas.

Na paz

Deu uma acalmada legal na Rede TV! nas últimas horas. A informação é que foi feito o que era preciso fazer e a ordem de agora é tocar a vida.

Por aí entenda-se, nada de novas dispensas e nem cancelamento de programas.

Outra coisa

O “Mega Sonho”, do Marcelo de Carvalho, será exibido na Rede TV! até o dia 25 de dezembro, último sábado do ano.

A equipe de produção não será desmanchada. Imagina-se por aí que vem um novo projeto.

Título definitivo

“Elas que Lutem” já está definido como título definitivo da novela do Daniel Ortiz, próxima das 19h da Globo.

A preparação do elenco começa na próxima segunda-feira e as gravações no dia 14 de dezembro.

Novo nome

A última novidade de “Elas Que Lutem” é a entrada de Cristina Pereira para o elenco.

Ela que o autor considera seu “chaveirinho da sorte” para elenco.

Cristina Pereira - João Miguel Junior

Bate – Rebate

Nelson Foerster, CEO e cofundador da Axon Content, participou na quarta da 10ª edição do Mercado SAPI, em Goiânia...

... Foerster integrou um painel sobre os caminhos para conectar produções audiovisuais ao público e formar comunidades, ao lado de representantes de outras empresas do setor.

O Prime Video terá 15 horas de transmissões esportivas gratuitas no dia 27, em uma ação especial de Black Friday...

... A programação inclui NBA Cup, NFL e golfe, com acesso em mais de 200 países, sem necessidade de assinatura.

“Minha Melhor Amiga” estreou com destaque na Netflix e já ocupa o segundo lugar no ranking global de filmes mais assistidos. Foram 11,4 milhões de visualizações só na primeira semana...

... A comédia também entrou no Top 10 de filmes de língua não inglesa em 59 países e liderou a lista no Brasil, Costa Rica, Hungria e Portugal.

A nova temporada de “Avisa Lá Que Eu Vou” vem registrando bons resultados na Globo...

... Após cinco exibições, o programa marcou 11 pontos e 29% de participação no Rio de Janeiro, melhor desempenho desde 2024...

... Em São Paulo, também bateu recordes, com 9 pontos e 24% de participação.

Na próxima quarta-feira, com apresentação de Camila Busnello e Murilo Zara, vai ter um evento em Presidente Prudente, para celebrar a chegada da TV Fronteira – ex-Globo e ex-Jovem Pan, como nova afiliada de Record...

... A rede, ao todo, passará a contar com 109 emissoras. O sinal já vira do domingo para segunda que vem.

C´est fini

Em um mercado bem do avesso, a Record está demitindo gente do “Domingo Espetacular”.

Muitos serão substituídos por outros com salários mais baratos, mas em alguns casos não. Funções serão extintas.

Então é isso. Mas na segunda tem mais. Tchau!