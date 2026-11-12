Canal 1: Melhor da Tarde mantém audiência enquanto concorrentes caem

Com Leo Dias, Chris Flores e Tiago Pasqualotto, o programa da Band apresentou estabilidade em um período de queda no consumo de televisão.

por Myllena Wu
Canal 1: Melhor da Tarde mantém audiência enquanto concorrentes caem
Imagem dos destaques do Canal 1 - Divulgação

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  • Por: Flávio Ricco
  • Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

O “Melhor da Tarde”, da Band, conseguiu um resultado dos mais expressivos em outubro. Apresentado das 14h30 às 16h, com Leo Dias, Chris Flores e Tiago Pasqualotto, o programa manteve seus índices de audiência, enquanto os principais concorrentes registraram quedas significativas.

Na Grande São Paulo, a média alcançada foi de 1,16 ponto, praticamente a mesma de outubro do ano passado, quando marcou 1,17. No mesmo comparativo, a Globo caiu 15,3%, a Record recuou 4,7%, o SBT perdeu 24,6% e a RedeTV! teve queda de 32,6%.

Na medição da NET, o desempenho também foi de estabilidade: 0,85 ponto, exatamente o mesmo índice registrado em outubro de 2025. Enquanto isso, a Globo apresentou queda de 14,4%, a Record recuou 4,2%, o SBT perdeu 16,3% e a RedeTV! teve redução de 33,3%.

Os números mostram um comportamento interessante do programa da Band em um período de retração do consumo de televisão nessa faixa. Em vez de acompanhar o movimento observado nas concorrentes, o “Melhor da Tarde” conseguiu preservar seus resultados nos dois mercados.

É um desempenho que merece ser observado e comemorado, especialmente diante da disputa diária por espaço na programação vespertina. Em um cenário no qual quase todos perderam público, manter os índices já representa uma conquista.

Vibra Digital
Melhor da Tarde - Vibra Digital

TV Tudo

Decisão

A Globo ainda não tem totalmente delineado o trabalho para a final da Libertadores, no dia 28, às 17h, no Estádio Centenário, entre Palmeiras e Estudiantes.

O certo é que a narração será de Luís Roberto, diretamente de Montevidéu.

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Luís Roberto - Instagram

Prova, provada

Por favor, a falta de notas e informações sobre a TV Cultura nesta coluna não se deve à falta de esforços ou a qualquer má vontade com a emissora.

Isso só acontece porque a direção da casa, entendendo que o titular deste espaço é amigo do antigo presidente, José Roberto Maluf, considera que deve ignorá-lo. Lamentável, mas paciência.

Compasso de espera

O SBT ainda não tem nada definido sobre a contratação de um apresentador para formar dupla com Marina Demori no “Jornal do SBT News”.

São duas as questões: aguardar uma boa oportunidade no mercado e encontrar alguém à altura de Celso Freitas, que deixou a função.

Animado

A continuidade das transmissões da Liga dos Campeões, a partir da temporada 2027-2028, é um assunto que o SBT continua negociando com a Warner.

Ninguém da direção, por enquanto, arrisca qualquer previsão, mas as perspectivas parecem bem interessantes. As conversas continuam.

Nova Warner

A DC Studios terá uma mudança em sua estrutura de comando a partir de dezembro. Jeremy Latcham assumirá a presidência, enquanto James Gunn e Peter Safran deixarão as funções executivas, mas continuarão envolvidos em projetos da companhia, entre eles “Man of Tomorrow”.

A movimentação ocorre em meio às transformações no setor, possivelmente também como reflexo da fusão entre Warner e Paramount.

Amor e rivalidade

O Recife recebe as filmagens de “Coração Bobo”, produção dos Estúdios Globo em parceria com a Cordeluz Audiovisual. É um mergulho corajoso no universo das quadrilhas nordestinas e na rivalidade entre duas famílias fictícias, os Rangel e os Bezerra.

Guta Menelau e Maycon Douglas vivem o casal central, que se apaixona sem saber que pertence a famílias inimigas. Luiza Tomé, Zé Ramos e Gugga Amaral também estão no elenco.

Thalles Trouva
Luiza Tomé - Thalles Trouva

Memória preservada...

A parceria entre a EBC e a Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro merece reconhecimento.

O acordo prevê o intercâmbio de acervos e ações conjuntas para preservar registros sonoros e audiovisuais que ajudam a contar a história do país. É uma iniciativa importante para proteger um patrimônio que não pode se perder com o tempo.

... E acesso ampliado

Além da recuperação e digitalização de documentos históricos, a cooperação abre caminho para exposições, documentários, programas de rádio e TV, podcasts e conteúdos digitais.

Quanto mais esse material chegar ao público, melhor. Preservar a memória brasileira também significa mantê-la viva e acessível às novas gerações.

Estupidez

Ontem, um perfeito imbecil teve a capacidade de publicar um post com a foto de Celso Portiolli, pedindo um boicote comercial ao SBT.

Até onde chega a canalhice de algumas pessoas! Não enxergam quantos trabalhadores e famílias podem ser atingidos.

Sopa no mel

A rede Jovem Pan de rádio tem zilhões de emissoras, mas as próprias estão apenas em São Paulo, Brasília e São José do Rio Preto.

Dois times da região desta última cidade estão classificados para o próximo Brasileirão: Mirassol e Novorizontino. É de se imaginar a importância e os possíveis benefícios desse prefixo.

Viagem do Encontro

Balneário Camboriú será o próximo destino do “Encontro”, da Globo, nesta segunda-feira.

O programa será inteiramente realizado de lá, mostrando toda aquela beleza e contando com a participação do cantor Vitor Kley, que é da região.

Manoella Mello
Patrícia Poeta - Manoella Mello

Bate-Rebate

  • Amanda Klein é a nova contratada da TMC, engrossando o time do “TMC 360” três vezes por semana.
  • Nikolly Fernandes renovou seu contrato com a Globo e, depois de “A Nobreza do Amor”, já foi escalada para “Elas Que Lutem”, de Daniel Ortiz.
  • O Troféu Raça Negra 2026 terá Luciana Mello entre as atrações musicais da cerimônia, marcada para o próximo dia 20...
  • ... Esta será a 26ª edição da premiação, que prestará uma homenagem especial a Arlindo Cruz.
  • O “Acelerados” e Rubens Barrichello entraram para a história no último dia 5, levando para a volta rápida o Williams FW33, carro que ele utilizou em sua última temporada na Fórmula 1, em 2011...
  • ... A gravação aconteceu no Autódromo Velocitta, onde Rubinho estabeleceu novos recordes nos dois traçados utilizados pelo programa.
  • “A Clínica”, série documental original dos Estúdios Globo, aborda a trajetória da Clínica Maxwell, instituição psiquiátrica de Atibaia...
  • ... São seis episódios sobre os métodos utilizados por seu fundador, o médico Sabino Ferreira de Farias, e os impactos causados na vida de pacientes e familiares.
  • A oitava edição do Prêmio Arcanjo de Cultura já teve seus indicados anunciados...
  • ... A cerimônia será realizada no dia 24, às 19h30, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo...
  • ... Serão entregues 25 troféus, distribuídos por sete áreas artísticas. A iniciativa é idealizada e dirigida por Miguel Arcanjo Prado.

C’est fini

A Netflix iniciou a divulgação de “O Assalto”, filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, indicado ao Oscar.

A produção, protagonizada por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, chega à plataforma em 15 de janeiro de 2027.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

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Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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