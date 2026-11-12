Canal 1: Melhor da Tarde mantém audiência enquanto concorrentes caem

Com Leo Dias, Chris Flores e Tiago Pasqualotto, o programa da Band apresentou estabilidade em um período de queda no consumo de televisão.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

O “Melhor da Tarde”, da Band, conseguiu um resultado dos mais expressivos em outubro. Apresentado das 14h30 às 16h, com Leo Dias, Chris Flores e Tiago Pasqualotto, o programa manteve seus índices de audiência, enquanto os principais concorrentes registraram quedas significativas.

Na Grande São Paulo, a média alcançada foi de 1,16 ponto, praticamente a mesma de outubro do ano passado, quando marcou 1,17. No mesmo comparativo, a Globo caiu 15,3%, a Record recuou 4,7%, o SBT perdeu 24,6% e a RedeTV! teve queda de 32,6%.

Na medição da NET, o desempenho também foi de estabilidade: 0,85 ponto, exatamente o mesmo índice registrado em outubro de 2025. Enquanto isso, a Globo apresentou queda de 14,4%, a Record recuou 4,2%, o SBT perdeu 16,3% e a RedeTV! teve redução de 33,3%.

Os números mostram um comportamento interessante do programa da Band em um período de retração do consumo de televisão nessa faixa. Em vez de acompanhar o movimento observado nas concorrentes, o “Melhor da Tarde” conseguiu preservar seus resultados nos dois mercados.

É um desempenho que merece ser observado e comemorado, especialmente diante da disputa diária por espaço na programação vespertina. Em um cenário no qual quase todos perderam público, manter os índices já representa uma conquista.

Melhor da Tarde - Vibra Digital

TV Tudo

Decisão

A Globo ainda não tem totalmente delineado o trabalho para a final da Libertadores, no dia 28, às 17h, no Estádio Centenário, entre Palmeiras e Estudiantes.

O certo é que a narração será de Luís Roberto, diretamente de Montevidéu.

Luís Roberto - Instagram

Prova, provada

Por favor, a falta de notas e informações sobre a TV Cultura nesta coluna não se deve à falta de esforços ou a qualquer má vontade com a emissora.

Isso só acontece porque a direção da casa, entendendo que o titular deste espaço é amigo do antigo presidente, José Roberto Maluf, considera que deve ignorá-lo. Lamentável, mas paciência.

Compasso de espera

O SBT ainda não tem nada definido sobre a contratação de um apresentador para formar dupla com Marina Demori no “Jornal do SBT News”.

São duas as questões: aguardar uma boa oportunidade no mercado e encontrar alguém à altura de Celso Freitas, que deixou a função.

Animado

A continuidade das transmissões da Liga dos Campeões, a partir da temporada 2027-2028, é um assunto que o SBT continua negociando com a Warner.

Ninguém da direção, por enquanto, arrisca qualquer previsão, mas as perspectivas parecem bem interessantes. As conversas continuam.

Nova Warner

A DC Studios terá uma mudança em sua estrutura de comando a partir de dezembro. Jeremy Latcham assumirá a presidência, enquanto James Gunn e Peter Safran deixarão as funções executivas, mas continuarão envolvidos em projetos da companhia, entre eles “Man of Tomorrow”.

A movimentação ocorre em meio às transformações no setor, possivelmente também como reflexo da fusão entre Warner e Paramount.

Amor e rivalidade

O Recife recebe as filmagens de “Coração Bobo”, produção dos Estúdios Globo em parceria com a Cordeluz Audiovisual. É um mergulho corajoso no universo das quadrilhas nordestinas e na rivalidade entre duas famílias fictícias, os Rangel e os Bezerra.

Guta Menelau e Maycon Douglas vivem o casal central, que se apaixona sem saber que pertence a famílias inimigas. Luiza Tomé, Zé Ramos e Gugga Amaral também estão no elenco.

Luiza Tomé - Thalles Trouva

Memória preservada...

A parceria entre a EBC e a Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro merece reconhecimento.

O acordo prevê o intercâmbio de acervos e ações conjuntas para preservar registros sonoros e audiovisuais que ajudam a contar a história do país. É uma iniciativa importante para proteger um patrimônio que não pode se perder com o tempo.

... E acesso ampliado

Além da recuperação e digitalização de documentos históricos, a cooperação abre caminho para exposições, documentários, programas de rádio e TV, podcasts e conteúdos digitais.

Quanto mais esse material chegar ao público, melhor. Preservar a memória brasileira também significa mantê-la viva e acessível às novas gerações.

Estupidez

Ontem, um perfeito imbecil teve a capacidade de publicar um post com a foto de Celso Portiolli, pedindo um boicote comercial ao SBT.

Até onde chega a canalhice de algumas pessoas! Não enxergam quantos trabalhadores e famílias podem ser atingidos.

Sopa no mel

A rede Jovem Pan de rádio tem zilhões de emissoras, mas as próprias estão apenas em São Paulo, Brasília e São José do Rio Preto.

Dois times da região desta última cidade estão classificados para o próximo Brasileirão: Mirassol e Novorizontino. É de se imaginar a importância e os possíveis benefícios desse prefixo.

Viagem do Encontro

Balneário Camboriú será o próximo destino do “Encontro”, da Globo, nesta segunda-feira.

O programa será inteiramente realizado de lá, mostrando toda aquela beleza e contando com a participação do cantor Vitor Kley, que é da região.

Patrícia Poeta - Manoella Mello

Bate-Rebate

Amanda Klein é a nova contratada da TMC, engrossando o time do “TMC 360” três vezes por semana.

Nikolly Fernandes renovou seu contrato com a Globo e, depois de “A Nobreza do Amor”, já foi escalada para “Elas Que Lutem”, de Daniel Ortiz.

O Troféu Raça Negra 2026 terá Luciana Mello entre as atrações musicais da cerimônia, marcada para o próximo dia 20...

... Esta será a 26ª edição da premiação, que prestará uma homenagem especial a Arlindo Cruz.

O “Acelerados” e Rubens Barrichello entraram para a história no último dia 5, levando para a volta rápida o Williams FW33, carro que ele utilizou em sua última temporada na Fórmula 1, em 2011...

... A gravação aconteceu no Autódromo Velocitta, onde Rubinho estabeleceu novos recordes nos dois traçados utilizados pelo programa.

“A Clínica”, série documental original dos Estúdios Globo, aborda a trajetória da Clínica Maxwell, instituição psiquiátrica de Atibaia...

... São seis episódios sobre os métodos utilizados por seu fundador, o médico Sabino Ferreira de Farias, e os impactos causados na vida de pacientes e familiares.

A oitava edição do Prêmio Arcanjo de Cultura já teve seus indicados anunciados...

... A cerimônia será realizada no dia 24, às 19h30, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo...

... Serão entregues 25 troféus, distribuídos por sete áreas artísticas. A iniciativa é idealizada e dirigida por Miguel Arcanjo Prado.

C’est fini

A Netflix iniciou a divulgação de “O Assalto”, filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, indicado ao Oscar.

A produção, protagonizada por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, chega à plataforma em 15 de janeiro de 2027.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

