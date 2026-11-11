Canal 1: Globo estuda mudanças na linguagem dos telejornais
A busca por uma comunicação mais espontânea levanta um debate sobre como aproximar o jornalismo da TV do público sem comprometer a credibilidade.
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Jornalismo da TV discute linguagem e tenta recuperar a espontaneidade diante das câmeras
Possíveis mudanças nos telejornais da Globo levantam uma discussão sobre a forma de apresentar notícias
- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Existe uma diferença entre apresentar uma notícia e conversar com quem está do outro lado da tela. Durante muitos anos, o jornalismo de televisão construiu sua identidade em torno de uma linguagem mais formal, com procedimentos bastante definidos. Agora, diante de um público acostumado à velocidade e à informalidade das plataformas digitais, essa maneira de se comunicar começa a ser questionada.
A Globo estuda mudanças na apresentação de seus telejornais, incluindo a possibilidade de reduzir a dependência do teleprompter e tornar a comunicação mais espontânea. A discussão também deve se estender a GloboNews, onde eventuais ajustes podem provocar movimentações entre profissionais e atrações.
Tudo muito bom, tudo muito bem, mas nem de perto imaginar que o jornalismo deva abandonar suas características ou transformar seus apresentadores em influenciadores digitais. Credibilidade, clareza e responsabilidade continuam sendo fundamentais.
A questão está em encontrar uma maneira de preservar esses valores sem transmitir a sensação de que tudo é excessivamente ensaiado.
Espontaneidade não se produz por decreto, assim como informalidade também não é sinônimo de qualidade.
TV Tudo
Ponto em questão
As mudanças na programação do SBT irão acontecer de acordo com as possibilidades.
O propósito primeiro da revista matinal, quando for possível o seu lançamento, será o de aumentar as possibilidades comerciais.
As diferenças
Está muito claro para a direção do SBT, como nos revela um dos seus principais executivos, que o jornalismo policial das manhãs dá audiência. Encara bem Globo e Record.
Mas deixa a desejar na parte comercial.
Outra coisa
Tudo o que até aqui vinha sendo feito no SBT, era sempre pensando na concorrência. De como pular na frente.
Agora, inclusive, a principal ordem é esquecer que a Record existe e deixar que cada uma faça a sua parte. A reunião quente da última segunda-feira foi muito em cima disso.
Que maldade
Britto Jr. foi cirúrgico na análise do infeliz que invadiu a intimida do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso:
“o homem que filmou o apartamento de FHC e o próprio ex-presidente adoentado, sentado numa poltrona, não tem nem um pingo de noção e apenas piorou a reputação dos “influenciadores’ de redes sociais. O doente é ele”.
Situação difícil
É difícil saber até que ponto existe, de fato, algum desejo da direção da Rede TV!, em se colocar em uma situação mais promissora.
A moral da tropa está bem baixa, diante de tantas decisões e informações negativas. Entre essas últimas, o risco de mais programas deixarem de ser exibidos.
Teatro alugado
A Federação Paulista de Futebol alugou o Teatro Record para o sorteio do Paulistão 2027, realizado ontem.
O local foi totalmente preparado e decorado para a ocasião.
Miss na Record
Nos dias 21 e 22 próximos, na RecordPlus, serão transmitidas as etapas eliminatórias do Miss Universo.
No dia 24, a final na Record, com flashes durante a programação a partir das 22h e transmissão depois de “A Fazenda”. Trabalhos de Michelle Barros e Natalia Guimarães.
Estaca zero
Não avançaram as negociações para a programação da Igreja Universal continuar nas madrugadas da Band.
Pode ser que alguma coisa ainda se altere, mas, data hoje, a informação é que a saída segue mantida para o final deste mês.
Outra coisa
A exemplo do que acontece no Rio e já vai para a quinta edição, a Band também passa a promover o Inspira São Paulo a partir deste ano.
O evento, dia 26, será realizado no Auditório Ibirapuera pata 700 convidados, entre anunciantes, agências, imprensa, direção e elenco. Toquinho será homenageado pelos seus 80 anos.
Programa do Caco
Nesta quarta, depois de “A Clínica”, o “Profissão Repórter”, do Caco Barcellos, vai comemorar seus 20 anos de exibição, com trabalhos especiais na Colômbia e Cuba.
Foco especial nas transformações observadas nesses dois países nesses últimos tempos.
Bate – Rebate
- Troca-troca entre Record e Globo sobre propriedades esportivas não avançou...
- ... Por enquanto, ou como informação de agora, nem a Globo vai transmitir o Paulistão...
- ... E nem a Record a Copa do Brasil...
- ... O que se sabe é que não houve nenhum avanço nas negociações, muito porque a proibição das bets pegou a todos desprevenidos.
- Serginho Groisman grava nesta quarta um especial do “Altas Horas” na comunidade de Heliópolis...
- ...Equipe do programa está há quase duas semanas trabalhando nos preparativos.
- Globo confirma Luís Roberto na transmissão dos dois amistosos da seleção brasileira...
- ... Sábado, 7h15, contra o Japão e terça-feira, 7h0, frente a Singapura.
- Prêmio Multishow, dia 9 de dezembro, terá apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade...
- ... E ainda contará com as participações de Belo e Gaby Amarantos na entrega dos troféus.
C´est fini
Vento batendo bem a favor para sair a segunda temporada de “Jogada de Risco”, do Cauã Reymond, para o Globoplay.
Mas trata-se de algo só para o segundo semestre do ano que vem, por causa da presença dele na “Avenida Brasil 2” que ainda vem aí.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!