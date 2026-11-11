Canal 1: Globo estuda mudanças na linguagem dos telejornais

A busca por uma comunicação mais espontânea levanta um debate sobre como aproximar o jornalismo da TV do público sem comprometer a credibilidade.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Jornalismo da TV discute linguagem e tenta recuperar a espontaneidade diante das câmeras

Possíveis mudanças nos telejornais da Globo levantam uma discussão sobre a forma de apresentar notícias

Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Existe uma diferença entre apresentar uma notícia e conversar com quem está do outro lado da tela. Durante muitos anos, o jornalismo de televisão construiu sua identidade em torno de uma linguagem mais formal, com procedimentos bastante definidos. Agora, diante de um público acostumado à velocidade e à informalidade das plataformas digitais, essa maneira de se comunicar começa a ser questionada.

A Globo estuda mudanças na apresentação de seus telejornais, incluindo a possibilidade de reduzir a dependência do teleprompter e tornar a comunicação mais espontânea. A discussão também deve se estender a GloboNews, onde eventuais ajustes podem provocar movimentações entre profissionais e atrações.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas nem de perto imaginar que o jornalismo deva abandonar suas características ou transformar seus apresentadores em influenciadores digitais. Credibilidade, clareza e responsabilidade continuam sendo fundamentais.

A questão está em encontrar uma maneira de preservar esses valores sem transmitir a sensação de que tudo é excessivamente ensaiado.

Espontaneidade não se produz por decreto, assim como informalidade também não é sinônimo de qualidade.

Jornal Nacional - João Cotta

TV Tudo

Ponto em questão

As mudanças na programação do SBT irão acontecer de acordo com as possibilidades.

O propósito primeiro da revista matinal, quando for possível o seu lançamento, será o de aumentar as possibilidades comerciais.

As diferenças

Está muito claro para a direção do SBT, como nos revela um dos seus principais executivos, que o jornalismo policial das manhãs dá audiência. Encara bem Globo e Record.

Mas deixa a desejar na parte comercial.

Outra coisa

Tudo o que até aqui vinha sendo feito no SBT, era sempre pensando na concorrência. De como pular na frente.

Agora, inclusive, a principal ordem é esquecer que a Record existe e deixar que cada uma faça a sua parte. A reunião quente da última segunda-feira foi muito em cima disso.

Que maldade

Britto Jr. foi cirúrgico na análise do infeliz que invadiu a intimida do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso:

“o homem que filmou o apartamento de FHC e o próprio ex-presidente adoentado, sentado numa poltrona, não tem nem um pingo de noção e apenas piorou a reputação dos “influenciadores’ de redes sociais. O doente é ele”.

Britto Jr. - Instagram

Situação difícil

É difícil saber até que ponto existe, de fato, algum desejo da direção da Rede TV!, em se colocar em uma situação mais promissora.

A moral da tropa está bem baixa, diante de tantas decisões e informações negativas. Entre essas últimas, o risco de mais programas deixarem de ser exibidos.

Teatro alugado

A Federação Paulista de Futebol alugou o Teatro Record para o sorteio do Paulistão 2027, realizado ontem.

O local foi totalmente preparado e decorado para a ocasião.

Miss na Record

Nos dias 21 e 22 próximos, na RecordPlus, serão transmitidas as etapas eliminatórias do Miss Universo.

No dia 24, a final na Record, com flashes durante a programação a partir das 22h e transmissão depois de “A Fazenda”. Trabalhos de Michelle Barros e Natalia Guimarães.

Natalia Guimarães - Divulgação

Estaca zero

Não avançaram as negociações para a programação da Igreja Universal continuar nas madrugadas da Band.

Pode ser que alguma coisa ainda se altere, mas, data hoje, a informação é que a saída segue mantida para o final deste mês.

Outra coisa

A exemplo do que acontece no Rio e já vai para a quinta edição, a Band também passa a promover o Inspira São Paulo a partir deste ano.

O evento, dia 26, será realizado no Auditório Ibirapuera pata 700 convidados, entre anunciantes, agências, imprensa, direção e elenco. Toquinho será homenageado pelos seus 80 anos.

Programa do Caco

Nesta quarta, depois de “A Clínica”, o “Profissão Repórter”, do Caco Barcellos, vai comemorar seus 20 anos de exibição, com trabalhos especiais na Colômbia e Cuba.

Foco especial nas transformações observadas nesses dois países nesses últimos tempos.

Profissão Repórter - Divulgação

Bate – Rebate

Troca-troca entre Record e Globo sobre propriedades esportivas não avançou...

... Por enquanto, ou como informação de agora, nem a Globo vai transmitir o Paulistão...

... E nem a Record a Copa do Brasil...

... O que se sabe é que não houve nenhum avanço nas negociações, muito porque a proibição das bets pegou a todos desprevenidos.

Serginho Groisman grava nesta quarta um especial do “Altas Horas” na comunidade de Heliópolis...

...Equipe do programa está há quase duas semanas trabalhando nos preparativos.

Globo confirma Luís Roberto na transmissão dos dois amistosos da seleção brasileira...

... Sábado, 7h15, contra o Japão e terça-feira, 7h0, frente a Singapura.

Prêmio Multishow, dia 9 de dezembro, terá apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade...

... E ainda contará com as participações de Belo e Gaby Amarantos na entrega dos troféus.

C´est fini

Vento batendo bem a favor para sair a segunda temporada de “Jogada de Risco”, do Cauã Reymond, para o Globoplay.

Mas trata-se de algo só para o segundo semestre do ano que vem, por causa da presença dele na “Avenida Brasil 2” que ainda vem aí.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

