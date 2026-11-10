Canal 1: Televisão brasileira enfrenta incertezas para 2027

Com dúvidas sobre economia e mercado publicitário, emissoras enfrentam dificuldades para planejar investimentos e fortalecer suas produções em 2027.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Em um cenário ainda incerto e de perspectivas nada animadoras, é difícil imaginar como a televisão brasileira chegará a 2027.

Todas as emissoras, como habitualmente acontece, precisam fortalecer suas produções, investir em qualidade e trabalhar novos modelos para enfrentar uma concorrência cada vez mais intensa.

Numa altura dessas, muita coisa já estaria acontecendo. Mas não.

Como fazer isso diante de tantas dúvidas sobre os rumos da economia e um comportamento também incerto do mercado publicitário?

Este será o grande desafio: encontrar meios de investir, crescer e competir em condições reais, justamente quando o momento recomenda cautela e contenção de despesas.

A televisão precisa avançar, mas corre o risco de entrar em 2027 obrigada a não sair do lugar.

Tadeu Schmidt - Manoella Mello

TV Tudo

É ela

Bianca Rinaldi, atriz talentosa e de grandes sucessos, é a convidada do nosso programa na LeoDias TV. Uma conversa das mais agradáveis.

Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Bianca Rinaldi - Instagram

Mercado

Daniel Griman, Dani Griman, nome importante dos bastidores, será anunciado pela Band nas próximas horas.

É o novo braço direito do Guillermo Pendino, para assuntos do Artísitico e Programação.

É sempre assim

A premiação dos melhores do ano da ACEESP, Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, realizada desde 1984, chegou à sua 43ª edição.

E o pós nunca foi muito diferente do de agora. Sempre existem reclamações e achismos de injustiça.

Teve uma vez

Em uma ocasião, porque houve uma articulação forte nos bastidores, campanha brava mesmo a favor de um determinador narrador, esta santa coluna foi se meter no meio. Criticou o resultado.

Um alguém, hoje ilustre desconhecido, que não tinha nada a ver com isso, mas era amigo do vencedor, inventou doença no coração para vitimizar a figura em questão. A que ponto. Nada a ver, claro.

Mais disputado

É claro que premiações como as da ACEESP e afins, nunca conseguem agradar todo mundo.

Há os que, naturalmente, se sentem injustiçados, como é o caso agora da jornalista Joanna de Assis, a ponto até de querer se desassociar. Bobagem. Faz parte.

Pra quê?

Tenho a maior simpatia pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brittes. Gente do bem de verdade.

Ele, até que tudo bem. É da casa. Mas chamar a Rafa para a premiação do Brasileirão, pode despertar um desconforto interno desnecessário. Melhor pular essa parte.

Novos caminhos - 1

As novelas verticais estão abrindo espaço para atores já há algum tempo longe da Globo.

Iran Malfitano, fora desde “A Favorita”, em 2008, volta agora em “Mentiras Digitais”, do Globoplay.

Novos caminhos - 2

“Mentiras Digitais” tem como linha central a manipulação de vídeos por inteligência artificial. Micheli Machado, Ellen Rocche, Karen Marinho e Juliana Knust também estão no elenco.

Além de recuperar nomes conhecidos, a Globo avança na experiência de contar histórias cada vez mais curtas, pensadas para o consumo pelo celular.

Ellen Roche - Raquel Cunha

Sacanagem isso

O Teleton existe desde 1998 e quem acompanha a sua história desde o começo, caso deste que vos fala, sabe bem do seu propósito e da sua seriedade.

Uma babaquice essa de agora em querer até nisso botar política no meio. Procurar lado e tentar colocar o programa à esquerda ou à direita. Onde já se viu isso? O Teleton e, na verdade e com o melhor dos propósitos, um meio de ajudar quem precisa.

Vira a página

É bom avisar os desavisados de plantão, que a eleição já passou. Temos um presidente eleito, por acaso o mesmo, e agora o que todo mundo tem é que tocar a vida, esquecer as diferenças, tentar colaborar e ser feliz.

Sem procurar fantasma atrás da porta.

E outra

Só na cabeça de quem é totalmente desinformado e não sabe nada de nada, para afirmar que o conteúdo do SBT é de esquerda.

Muito mais que loucura, é completa ignorância.

Paquera

A participação de Ana Castela no Teleton, fez muita gente da TV, não só do SBT, a ficar ainda mais de olho e ter a certeza que não é só o caso de uma boa cantora.

Mas que tem carisma e sabe se comunicar. Ao que parece, em se tratando dela, já existem convites para coisas maiores na televisão. Só não é possível entrar em detalhes maiores, para não queimar fonte.

Ana Castela - Divulgação

Bate – Rebate

Pelo terceiro ano consecutivo, o SBT terá um fim de ano voltado ao público gospel...

... Desta vez, Luiza Possi, que recentemente deixou o pop para se dedicar à música religiosa, será a responsável por comandar o “Vira Brasil” na noite do dia 31...

... Outro detalhe em relação a isso, é que agora será uma produção do SBT, sem se associar a ninguém.

Figurino ousado da Virgínia Fonseca no GB Brasil de Fórmula 1 foi motivo de comentários nos camarotes da competição...

... Nada combinando com o domingo frio de chuvoso em São Paulo. Mas chamou atenção, claro.

Como pode a exibição do último capítulo de “A Nobreza do Amor” registrar uma das piores médias da Globo no horário...

... Tudo bem diferente ao que a mesma novela alcançou durante toda a sua exibição.

A Record oficializou a chegada a da TV Fronteira, de Presidente Prudente, em sua rede de afiliadas...

... Com a novidade, e além da próprias, agora são 109 TVs em todo o país.

A TNT Sports vai transmitir com exclusividade, no YouTube, os amistosos entre Brasil Sub-20 e Peru, dias 13 e 16, às 20h...

... Os jogos serão disputados em Belém e fazem parte da preparação brasileira para o Sul-Americano de 2027...

... André Henning, Vitor Sérgio Rodrigues e Aline Nastari comandam a cobertura.

C´est fini

Serviços gratuitos financiados por publicidade, como Pluto TV e Samsung TV Plus, também disputam espaço no mercado brasileiro.

As mudanças na estrutura dessas plataformas podem indicar novos caminhos para um segmento que ainda tem muito a avançar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais, Tchau!

