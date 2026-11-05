Canal 1: Globo reúne autores de peso para a faixa das 21h

Depois de enfrentar dificuldades com produções recentes, a Globo volta a reunir nomes conhecidos para fortalecer sua principal faixa de novelas.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: José Carlos Nery

O problema bom, na vida de qualquer treinador de futebol, aqui e no mundo, é quando ele tem dois craques disputando a mesma posição. Dar pra jogar a camisa pra cima e quem pegar, com certeza, vai dar conta da escalação.

Mutatis Mutantis ou trazendo essa situação para o campo da TV, percebe-se que a Globo, a qualquer momento, deve bater o martelo e definir quem irá escrever a substituta de “Avenida Brasil 2”.

Se antes havia a certeza de ser o Aguinaldo Silva, agora não há mais, porque ele mesmo está preferindo voltar só em 2028.

Por outro lado, já são bem fortes os rumores que, mesmo com a concorrência na altura de Manuela Dias e Bruno Luperi, a escolhida será Rosane Svartman. Que só falta a Globo anunciar oficialmente.

Mutatis mutantis também, aqui não é o caso de jogar o notebook, desktop, tablet ou qualquer outro pra cima, mas qualquer dos escolhidos tem história e condições de apresentar um trabalho bem da altura.

A Globo, finalmente e depois de sofrer com erros cometidos, parece que voltou a reunir um bom time na faixa das 21h.

Rosane Svartman - Alexandre Araújo

TV Tudo

Solução

Em toda e qualquer ideia do SBT de um novo programa, o nome do Felipeh Campos sempre aparece entre os prováveis para a sua apresentação.

Mas por que não o Felipeh no “Fofocalizando”, que sente a falta e alguém como ele? Opinioso e que dá barulho? Pode ser uma.

Felipeh Campos - Divulgação

Vale destacar

Por se tratar de uma série de documentários sobre personalidades bastante conhecidas, a Band está dando o maior capricho na produção do “Dossiê Celebridades”, do Leo Dias.

Um trabalho que tem o registro e envolvimento de nomes como os de Glória Pires, Deborah Secco, Patrícia Abravanel, Felipe Araujo, Zé Neto e Lin da Quebrada, entre outros, sob a direção competente de Laíze Câmara.

Expectativa

Não tem nada confirmado ainda, mas pode haver uma reviravolta no caso que permita a Igreja Universal continuar nas madrugadas e começo das manhãs na Band.

Existem conversas. Não conclusivas ainda, mas bem animadas.

É um problema

A saída da IURD poderá trazer problemas que a direção da Band não contava.

O primeiro, claro, o dinheiro que deixará de entrar pela venda do horário; e, o outro também oneroso, será preencher essas seis horas de programação diária.

Alternativa

Ainda em se tratando dessa questão da igreja, caso venha mesmo se confirmar esta saída, uma das soluções apontadas na Band será linkar essa faixa com a BandNews.

Além de não aumentar despesas, ainda não será necessário mexer com os horários das equipes, que também podem implicar em maiores custos.

Ufa!

A direção do SBT já decidiu que a estreia do novo programa das manhãs, o chamado “Simbora”, não será neste ano.

Nada mais sensato. Quem sabe em uma outra ocasião, com mais calma, melhores condições e possibilidades de enfrentar a concorrência. Total apoio.

Outra coisa

Há o desejo da família Abravanel em, cada vez mais, contar com a participação do canal de notícias SBT News na programação da TV aberta.

Algo, aliás, que poderá acontecer mais intensamente ainda a partir deste ano.

Marina Demori - SBT News

Iniciativa

Com o objetivo de investir em novos projetos nas áreas de Comunicação e Educação, a EPTV está anunciando parceria com a SlMandic, faculdades São Leopoldo.

Os maiores detalhes serão anunciados em um evento na noite de hoje, inclusive com a presença de várias autoridades.

Olha que bacana

É sempre muito bom ver as TVs, fora do Rio e São Paulo, também se preocuparem em produzir bons conteúdos.

A Rede Bahia prepara o lançamento da sua primeira novela vertical, “A Vizinha do Noivo”, escrita por Marcos Alexandre. O elenco é todo formado por atores locais. Estreia dia 12.

Bate – Rebate

Rede TV! precisa dar um jeito na situação dos prestadores der serviços...

... Pessoal tem se esforçado, mas não consegue ser atendido.

Isabella Barros e Guilherme Del Rio estão produzindo “Lábios que Beijei”...

... A peça, no Teatro Vanucci, será apresentada todas as terças-feiras deste novembro...

... E retrata a trajetória do autor Aguinaldo Silva e a sua vivência na Lapa.

Vem aí o Troféu Leo Dias, que vai premiar os melhores da TV neste ano...

... Já, já, todos serão convidados a participar.

De cinema, o texto do jornalista e advogado Andrei Kampff sobre a questão das bets...

... Um assunto, que é de todo complexo, mas analisado de forma segura e das mais responsáveis.

C´est fini

Amado Batista celebra os 50 anos de carreira em um show, que vai virar especial de fim de ano na Record.

A captação aconteceu durante um show na tradicional Pecuária de Goiâniia. No palco, artistas como Gusttavo Lima, Roberta Miranda, Léo Magalhães, Tânia Mara, Fagner e Jackson Antunes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!