Canal 1: CBF marca jogos no mesmo dia e prejudica final da Sul-Americana

Flávio Ricco fala sobre a decisão da CBF que colocou dois confrontos importantes no mesmo dia e horário, gerando críticas pela falta de planejamento.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

O calendário no futebol, especialmente brasileiro e sul-americano, sempre foi bagunçado.

E que nem sempre existe boa vontade de fora com o futebol brasileiro, todo mundo também sabe.

O que chama atenção, no entanto, é a facilidade de poder sempre complicar mais o que já é complicado.

A final da Copa Sul-Americana, que terá Atlético Mineiro e Boca Juniors, está marcada há muito tempo para 21 de novembro, jogo em Barranquilla, na Colômbia.

E o que faz a CBF? Confirma Palmeiras e Flamengo, num confronto que pode valer o título brasileiro e transmissão da Globo, para o mesmo dia e horário.

Uma falta de planejamento e desrespeito com todo mundo, com o próprio futebol, o torcedor e o SBT, especialmente, que investiu uma fortuna nos direitos de transmissão da Sul-Americana.

Depois, ainda reclamam das dificuldades e da decadência do nosso futebol. Com decisões assim, os próprios dirigentes se encarregam de jogar contra.

Bernard – jogador do Atlético Mineiro, finalista da Sul-Americana - Divulgação

TV Tudo

Segue o jogo

Sobre o “Fofocalizando” do SBT, a ordem é não colocar ninguém no lugar da Thayse Teixeira, mas chamar convidados.

No elenco fixo, só Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Matheus Baldi, além dos repórteres Fofoquito e Rodrigo Assis.

Fofocalizando - SBT

Só um aviso

Tem muita gente contando com a nova revista das manhãs do SBT ainda para este ano.

Vai por mim, que não é bem por aí.

Não por nada

Mas beira a loucura e total irresponsabilidade, estrear programa num final de ano.

Em um momento de plena retração do mercado e com as verbas comerciais totalmente comprometidas. A palavra final, claro, está com Daniela Beyruti.

Por que não?

Thiago Uberreich, no portal da Jovem Pan, publicou um artigo que tem tudo a ver: a Record, agora em nova fase esportiva, por que não disponibiliza a integra da final da Copa de 70, com narrações originais?

Tudo a ver, até porque trata-se de uma das preciosidades do seu arquivo.

É ela

Karyn Bravo é a convidada do nosso programa nesta terça, na LeoDias TV, às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Jornalista das mais competentes, com toda uma história na Band, SBT principalmente e TV Cultura. Vai perder?

Karyn Bravo - Instagram

Investigação de peso

Em um trabalho do Paulo Renato Soares, o “Fantástico” foi até Puerto Iguazú, na Argentina, para reconstituir os passos da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil rumo a Miami, após a determinação do STF para entrega dos passaportes à Polícia Federal.

A reportagem trouxe detalhes das investigações e uma apuração bastante completas.

Bom jornalismo

Foi uma reportagem de fôlego, daquelas que valorizam o trabalho de uma equipe de televisão.

O “Fantástico” mostrou que ainda é muito bom quando o assunto é investigação jornalística.

Combinado o seguinte

Em dezembro de 2025, quando deixou a sociedade da Rede TV!, ficou combinado que o Marcelo de Carvalho ficaria só mais este ano apresentando seu programa dos sábados na Rede TV!.

E assim será. Ele para no final do mês que vem.

Marcelo Carvalho - Rede TV

Palavras dele

Consultado, Marcelo de Carvalho confirmou a sua saída e admitiu conversas com outras TVs.

No plural mesmo. Parece que são duas.

Bate – Rebate

Recomendo a leitura do artigo do Evandro Figueira no Máquina do Esporte...

... Muito bem fundamentado o que ele escreve sobre o fuso horário e seu impacto na internacionalização do nosso futebol...

... A questão é como se chegar a uma melhor adaptação diante dessas diferenças?

Bom saber que o Caio Carvalho está quase liberado pelo “departamento médico”...

... E que, muito em breve, deve retomar às suas atividades no Grupo Bandeirantes e direção do Arte 1.

Danilo Gentili também está voltando com as gravações do “The Noite” no SBT...

... Aliás, serão as últimas antes das férias regulamentares de janeiro.

Está previsto para o próximo dia 26, o lançamento nacional de “Pecadora”, inspirado no best-seller homônimo de Nàna Páuvoli e direção de Daiara Toffoli...

... Em seu elenco, Giovana Cordeiro, Rayssa Bratillieri, José Loreto e Marcos Pasquim.

C´est fini

Na próxima sexta-feira, Jorge Lordello estreia “Operação Resgate” na Rede TV!, reality que vai registrar ocorrências do Corpo de Bombeiros e SAMU.

Exibição a partir das 22h45.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

