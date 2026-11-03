Canal 1: CBF marca jogos no mesmo dia e prejudica final da Sul-Americana
Flávio Ricco fala sobre a decisão da CBF que colocou dois confrontos importantes no mesmo dia e horário, gerando críticas pela falta de planejamento.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
O calendário no futebol, especialmente brasileiro e sul-americano, sempre foi bagunçado.
E que nem sempre existe boa vontade de fora com o futebol brasileiro, todo mundo também sabe.
O que chama atenção, no entanto, é a facilidade de poder sempre complicar mais o que já é complicado.
A final da Copa Sul-Americana, que terá Atlético Mineiro e Boca Juniors, está marcada há muito tempo para 21 de novembro, jogo em Barranquilla, na Colômbia.
E o que faz a CBF? Confirma Palmeiras e Flamengo, num confronto que pode valer o título brasileiro e transmissão da Globo, para o mesmo dia e horário.
Uma falta de planejamento e desrespeito com todo mundo, com o próprio futebol, o torcedor e o SBT, especialmente, que investiu uma fortuna nos direitos de transmissão da Sul-Americana.
Depois, ainda reclamam das dificuldades e da decadência do nosso futebol. Com decisões assim, os próprios dirigentes se encarregam de jogar contra.
TV Tudo
Segue o jogo
Sobre o “Fofocalizando” do SBT, a ordem é não colocar ninguém no lugar da Thayse Teixeira, mas chamar convidados.
No elenco fixo, só Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Matheus Baldi, além dos repórteres Fofoquito e Rodrigo Assis.
Só um aviso
Tem muita gente contando com a nova revista das manhãs do SBT ainda para este ano.
Vai por mim, que não é bem por aí.
Não por nada
Mas beira a loucura e total irresponsabilidade, estrear programa num final de ano.
Em um momento de plena retração do mercado e com as verbas comerciais totalmente comprometidas. A palavra final, claro, está com Daniela Beyruti.
Por que não?
Thiago Uberreich, no portal da Jovem Pan, publicou um artigo que tem tudo a ver: a Record, agora em nova fase esportiva, por que não disponibiliza a integra da final da Copa de 70, com narrações originais?
Tudo a ver, até porque trata-se de uma das preciosidades do seu arquivo.
É ela
Karyn Bravo é a convidada do nosso programa nesta terça, na LeoDias TV, às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.
Jornalista das mais competentes, com toda uma história na Band, SBT principalmente e TV Cultura. Vai perder?
Investigação de peso
Em um trabalho do Paulo Renato Soares, o “Fantástico” foi até Puerto Iguazú, na Argentina, para reconstituir os passos da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil rumo a Miami, após a determinação do STF para entrega dos passaportes à Polícia Federal.
A reportagem trouxe detalhes das investigações e uma apuração bastante completas.
Bom jornalismo
Foi uma reportagem de fôlego, daquelas que valorizam o trabalho de uma equipe de televisão.
O “Fantástico” mostrou que ainda é muito bom quando o assunto é investigação jornalística.
Combinado o seguinte
Em dezembro de 2025, quando deixou a sociedade da Rede TV!, ficou combinado que o Marcelo de Carvalho ficaria só mais este ano apresentando seu programa dos sábados na Rede TV!.
E assim será. Ele para no final do mês que vem.
Palavras dele
Consultado, Marcelo de Carvalho confirmou a sua saída e admitiu conversas com outras TVs.
No plural mesmo. Parece que são duas.
Bate – Rebate
- Recomendo a leitura do artigo do Evandro Figueira no Máquina do Esporte...
- ... Muito bem fundamentado o que ele escreve sobre o fuso horário e seu impacto na internacionalização do nosso futebol...
- ... A questão é como se chegar a uma melhor adaptação diante dessas diferenças?
- Bom saber que o Caio Carvalho está quase liberado pelo “departamento médico”...
- ... E que, muito em breve, deve retomar às suas atividades no Grupo Bandeirantes e direção do Arte 1.
- Danilo Gentili também está voltando com as gravações do “The Noite” no SBT...
- ... Aliás, serão as últimas antes das férias regulamentares de janeiro.
- Está previsto para o próximo dia 26, o lançamento nacional de “Pecadora”, inspirado no best-seller homônimo de Nàna Páuvoli e direção de Daiara Toffoli...
- ... Em seu elenco, Giovana Cordeiro, Rayssa Bratillieri, José Loreto e Marcos Pasquim.
C´est fini
Na próxima sexta-feira, Jorge Lordello estreia “Operação Resgate” na Rede TV!, reality que vai registrar ocorrências do Corpo de Bombeiros e SAMU.
Exibição a partir das 22h45.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!