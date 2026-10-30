Canal 1: TV aberta perde espaço para projetos digitais e novos formatos

A contratação de Datena por Luiz Bacci e o crescimento de iniciativas digitais mostram como o mercado audiovisual está se transformando.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

A televisão aberta tem diante de si um concorrente já não é tão novo e que não para de crescer: o próprio ambiente digital. Em diferentes frentes, o que antes dependia de uma grade fixa, agora ganha espaço em canais do YouTube, transmissões ao vivo e projetos comandados por jornalistas e criadores de conteúdo.

A contratação de José Luiz Datena pelo canal de Luiz Bacci é mais um exemplo desse movimento. A proposta é que o jornalista atue neste novo ambiente em condições semelhantes às que o ajudaram a construir sua trajetória, só que em uma nova operação.

O portal LeoDias é outro exemplo dessa expansão, com investimentos em conteúdos próprios e participação de diferentes personalidades para conquistar audiência fora da televisão convencional.

Há outras iniciativas importantes. A CazéTV consolidou seu espaço nas transmissões esportivas pelo YouTube, enquanto CNN e SBT News, em linhas semelhantes, também souberam ampliar o poder de suas distribuições. São projetos que demonstram como a produção audiovisual já não depende exclusivamente da TV tradicional para alcançar grandes públicos.

O desafio para a televisão aberta é se adaptar a esse novo cenário e sair em busca de outras telas, que permitem testar formatos, ousar, desenvolver linguagens próprias e estabelecer relações diferentes com a audiência.

Se as emissoras tradicionais quiserem manter sua relevância, precisarão enxergar esse movimento não apenas como concorrência, mas também como um sinal de que o mercado já está mudando.

José Luiz Datena - Divulgação

TV Tudo

Atenção, atenção

A Globo está preparando uma mega reformulação no seu jornalismo e por aí se entenda, TV aberta e GloboNews.

Evidente que nada é confirmado oficialmente, mas já há um trabalho em curso e ainda não se sabe a extensão.

Consequências

Entre o útil e o necessário, muitas dessas mudanças na Globo e GN previstas para este ano ainda, irão atingir a apresentação de programas e telejornais, além de troca de comentaristas e até redações.

Entre os principais objetivos, efetivar necessárias correções e ajustar com maior rigidez a relação custo/benefício.

Tem isso também

Considerando a última eleição e o que ela deixou de lição, muito dessa prometida reformulação no jornalismo da Globo também buscará um maior e necessário equilíbrio editorial.

Há o entendimento que, em muitas ocasiões, houve uma descompensação que nunca foi a favor do bom jornalismo.

Falando nisso

A fuga do Flávio Bolsonaro e os seus rastros deixaram consequências bem lamentáveis em várias redações.

Tomar um vareio do portal argentino Infobae não foi legal.

Maior sucesso

É impressionante a força do nome e imagem da Marília Mendonça.

O documentário dela está estourado e em primeiro lugar já há quatro semana na Amazon.

Marília Mendonça - Divulgação

E tem mais

Sobre Marília Mendonça ainda, além de um filme, com estreia prevista para o começo do ano que vem, também já existem estudos bem avançados sobre uma novela.

O que agora muitos chamam de “super novela”, com 40 capítulos.

Maior força

É sempre louvável a iniciativa de algumas TVs que, mesmo vinculadas às grandes redes, também se preocupam em produzir seus próprios conteúdos.

O SBT Ribeirão, de Ribeirão Preto, por exemplo, vai estrear o “SBT Mulher”, terça que vem. Programa diário, às 13, com a jornalista e cantora Roberta Tiepo.

Roberta Tiepo - Divulgação

Chamada no ar

A Band já está anunciando a estreia da nova temporada do “Linha de Combate” para o dia 12 de novembro.

Apresentação de João Paulo Vergueiro.

Que bagunça!

O SBT promoveu até concurso para escolher a nova canopla dos seus microfones. O resultado deu meio que num “sorvetão”, com as marcas do SBT em cima e SBT News na parte debaixo.

Algo que se entende como um padrão obrigatório. Mas só que não. O que se vê nos telejornais de rede é uma verdadeira desordem.

Disparidade

A canopla antiga do SBT podia não ser lá essas coisas, mas tinha um padrão e destacava a marca, diferentemente da atual.

E o que se percebe, nas próprias imagens dos telejornais, é que cada praça se julga no direito de mostrar o seu e, em muitos casos, rifar o SBT News.

Certo - SBT News Errado - SBT News

Bate – Rebate

Lívia Nepomuceno gravou entrevista com Gabriel Jesus, agora no Barcelona. Vai ao ar no “Band Esporte Clube” deste sábado.

A TV Aparecida, nesta sexta, 10h, vai exibir uma reportagem da Karla Borges, que destaca as experiências de jovens devotos de Nossa Senhora...

... É mais uma iniciativa em celebração aos 10 anos do projeto Jovens de Maria.

“Sem Pai Nem Mãe”, escrito, produzido e dirigido por André Klotzel, estreia nos cinemas brasileiros em 19 de novembro...

... Alexandre Nero, Manoela Aliperti, Caio Horowicz e Pamella Machado estão no seu elenco.

Aposta da AppleTV para o Oscar do ano que vem, “A Arte de Ser Heumann” estará disponível a partir da próxima quarta...

O filme tem Ruth Madeley e Mark Ruffalo nos principais papeis e retrata a luta de Judy Heumann e de outros ativistas pelos direitos das pessoas com deficiência.

O Lifetime dá início à programação natalina na próxima segunda, com a coleção Lifetime Christmas Movies...

... Até 25 de dezembro, serão mais de 60 filmes, incluindo 15 inéditos, em uma maratona diária de comédias, romances e histórias para celebrar o Natal.

O Globoplay estreia Arquivos do Céu sobre casos ufológicos investigados no Brasil e nos Estados Unidos...

... São cinco episódios, com produção do Jornalismo da Globo, com documentos, imagens e depoimentos inéditos. Narração do Lulu Santos

C´est fini

Alguém pode dizer se foi mesmo necessária toda essa encrenca da Silvinha Abravanel com a Virgínia e da Virgínia com a Silvinha Abravanel. Uma bobagem, que só revela o lado negativo das coisas.

Os propósitos do Teleton, por favor, acima de tudo.

Então é isso. Tchau!

