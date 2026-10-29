Canal 1: Márcia Fu brilha na TV e surpreende após carreira no vôlei

Flávio Ricco fala sobre como Márcia Fu conquistou espaço na televisão depois de se destacar nas quadras e seu talento para o improviso chama atenção.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Nem sempre alguém que se sai muito bem em alguma coisa se dá tão bem em outra.

Independentemente das atividades, é sempre difícil encontrar, de modo especial em atribuições tão diferentes.

Este, com certeza, não é o caso da Marcia Fu, que a Record foi descobrir e soube apostar tão acertadamente.

Depois de se consagrar nas quadras, como uma das atletas mais valentes do vôlei brasileiro, em todas as suas participações na TV também tem se revelado um talento, daqueles que só aparece de vez em quando.

No quadro da “Fazenda”, claro que existe um roteiro a seguir, só que a Marcia sempre faz tudo bem do jeito dela e com muito improviso.

Toda gravação é um show.

É um desses talentos que só aparece de vez em quando, com direito a dar um nó na cabeça do mundo: a Fu foi melhor antes ou é agora?

Márcia Fu - Divulgação/Antonio Chahesttian/Record

TV Tudo

Muito do mal

Alexandre Richter, uma atriz de sempre enormes desempenhos, é a vilão da vertical “Herdeira por Direito, Milionária por Vingança”, do Globoplay. Uma matriarca que construiu sua fortuna através de casamentos estratégicos.

Estreia na terça que vem, em 50 capítulos, com aproximadamente três minutos cada um.

Alexandra Richter - Divulgação/Angélica Gaudinho

Estado de atenção

A Globo nem tanto, mas em se tratando de SBT, Record e Band estão suspensos os investimentos em novas produções.

A ordem em todas elas é, por enquanto, tocar do jeito que está. Sem terror, essa é a real.

Incerteza

Se o mercado já estava difícil, bem reticente antes das eleições, agora há expectativa em torno de como vai ficar.

SBT, por exemplo, sobre um outro cogitado evento para lançamento de nova programação, esquece. Não vai mais acontecer.

Muito por isso

Eventos custam caro e, em se tratando do SBT, o upfront realizado há poucos dias ainda não apresentou nada de retorno.

Foi uma festa bonita, serviu para aproximar anunciantes e agencias, mas sem resultado concreto até agora.

Diante disso

Noves fora e diante de tal panorama, é possível assegurar que, o SBT, data hoje, não tem rigorosamente nada definido para 2027. Nenhum investimento planejado.

Os projetos até existem, mas só irão avançar desde que vendidos antecipadamente.

Olha a Band

Já de alguns meses, a direção da Band vem tentando colocar ordem na casa, corrigir os erros cometidos e trabalhar com um planejamento mais seguro nos próximos tempos.

No entanto, o cancelamento dos contratos com as bets, a escala 5 x 2 e o dinheiro do Renato Ambrósio, que deixou de entrar, mudaram toda a situação.

Meio assim

Mesmo ganhando a licitação da Copa do Brasil, a ESPN/Disney não devolveu o contrato assinado para a CBF até agora.

E não é falta de tinta na caneta. Acredita-se até que vai acabar assinando, mas a inesperada mudança de cenário, naturalmente, leva a recalcular tudo de novo.

Mercado

Alan Braz está encerrando seu ciclo na Seriella Productions, onde era diretor de projetos, após quase duas décadas de atuação na Record e na produtora.

A partir de agora, para a função que exercia, como em tantas outras na dramaturgia, os contratos serão por obra. “Bem Hur” foi o último trabalho do Alan.

Dado interessante

Numa televisão aberta que não tem rigorosamente nada para este público, chama atenção um dado levantado pela Globo.

Na sua cobertura do segundo turno, foi enorme o alcance entre pessoas a partir dos 18 anos. Chegou a 21,6 milhões. Como se vê, esse telespectador existe, só falta oferecer o que deseja assistir.

Renata Lo Prete - DIvulgação/Bob Paulino

Saindo na frente

A TV Senado e a TV Câmara deram um passo importante na implantação da TV 3.0 no Brasil.

No último domingo, as duas realizaram enquetes interativas na cobertura do segundo turno das eleições, com a participação direta do público em uma transmissão ao vivo pelo novo padrão tecnológico.

Bate – Rebate

A Cazé, domingo, bateu pico de 4,7 milhões de aparelhos simultâneos no YouTube na transmissão de Barcelona e Real Madrid...

... Foi o seu melhor resultado desde a última Copa do Mundo.

A Jovem Pan faz hoje a sua festa de Halloween para o mercado publicitário...

... O rooftop do hotel WZ foi reservado para o evento. O local, apesar da coincidência nas iniciais, não tem nada a ver com do Walter Zagari, do comercial.

Rafael Bello, que dirigiu o “Casos de Família” no SBT, voltou dos Estados Unidos, depois de uma consultoria para a Univision...

... Está agora ouvindo propostas e conversando sobre novos projetos.

Sobre a mudança planejada para o “Fofocalizando”, por enquanto, nada...

... Ou só continua no papel. Talvez para no início do ano.

Roberto Maya nos deixou ontem aos 91 anos. Ator de grande trabalhos e dono da voz inconfundível, em muitas dublagens e na apresentação do “Documento Especial” da Manchete.

C´est fini

Sobre a teledramaturgia no SBT, a volta de produções próprias, novidade zero até agora.

Existiram conversas, boas possibilidades, mas nada avançou e, termos mais definitivos. Muito provavelmente, só no ano que vem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

