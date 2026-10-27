Canal 1: SBT planeja programa matinal, mas enfrenta desafios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O SBT estuda lançar uma revista eletrônica nas manhãs, mas o projeto terá o desafio de conquistar espaço em uma faixa dominada por Globo e Record.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Tudo bem programa nas manhãs do SBT. Mas existem riscos

No upfront do SBT, ainda que discretamente, foi colocado o interesse de estrear uma revista eletrônica nas manhãs, como aqui se adiantou.

Mas sem maiores detalhes e nem revelar que este é um desejo do comercial, nas mãos do jornalismo para tocar o projeto e que tem Felipeh Campos, Érica Reis e Marcão do Povo como nomes envolvidos.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas existem aspectos que, antes de tudo, devem ser considerados.

A faixa matinal, diferentemente da tarde e noite que têm variação maior, trabalha com um número de ligados que quase nada e nunca se altera.

Diante disso, qualquer novo produto já chegará com o desafio de ser muito bom e, principalmente, capaz de tirar audiência das concorrentes.

Quanto maior a disputa, melhor para todos, claro. Mas é fundamental entender as particularidades do horário e se preparar adequadamente para enfrentar posições já consolidadas.

Não adianta chegar com o mais do mesmo. É preciso apresentar algo que realmente faça diferença e ofereça ao telespectador motivos para mudar da Globo e Record, principalmente.

Assim não sendo, melhor não, para evitar custos e frustrações, como foram os casos do “Vem pra Cá” e “Chega Mais”, de não tão boas recordações.

SBTem - Divulgação

TV Tudo

E tem outra

Daqui e dali chegam informações de que também existe o interesse, por parte de alguns setores do SBT, em abrir um horário de novelas na faixa da manhã.

Algo, claro, que também merece estudos bem cuidadosos.

Há o risco

Não por nada, mas existem alguns pontos que nunca jogaram a favor das novelas na faixa matinal.

Uma, a questão da falta de costume ou dificuldade de criar este hábito. Outra, que a TV, no horário, é uma espécie de rádio. Mais ouvida do que assistida.

Streaming

A série “Dona de Iludir”, recheada de intrigas familiares, reviravoltas, manipulações e segredos, estreia amanhã na Netflix.

Nos principais papeis, Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta.

Alice Wegmann - Crédito: Alexandre Maciel

Voo solo

Após a aposentadoria de Celso Freitas, o jornalismo do SBT decidiu não colocar ninguém imediatamente no seu lugar.

Por enquanto, Marina Demori vai seguir sozinha na apresentação do “Jornal do SBT News”;

Recado do Amaury

Via Oliveira Andrade, chega um vídeo do Amaury Jr. comemorando seus 3 anos sem fumar.

Uma economia de 32.850 cigarros, 262.800 tragadas a menos e 1.643 maços deixados de comprar. O Amaury está feliz da vida com o seu feito.

É ela

Maria Odete Brito de Miranda que o mundo aprendeu a conhecer como Gretchen, é a convidada do nosso programa nesta terça.

Uma Gretchen como poucas vezes se viu, falando de tudo e de todos. Às 17h30, na LeoDias TV, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Gretchen - Divulgação

Rádio por último

Tudo bem o rádio querer ser TV, mas, por favor, sem perder a essência, reais características e a velocidade que sempre fez a sua diferença.

Assim como na Copa do Mundo, o trabalho apresentado nas eleições deixou a desejar. Foi sempre o mais atrasado, bem atrás da própria televisão e da internet.

Palavra oficial

Entre Aguinaldo Silva e Rosane Svartman, para oficias efeitos a Globo informa que ainda não tem uma definição de quem vai escrever a substituta de “Avenida Brasil 2”, do João Emanuel Carneiro.

Que esta decisão ainda depende de estudos e que só será tomada no decorrer dos próximos dias.

Tá em pé

Neto está confirmando convite ao Neymar para participar do programa dele, “Os Donos da Bola”, na Band.

Ao que se informa e diante da sinalização de um “sim”, só está faltando marcar.

Neto está confirmando convite ao Neymar para participar do programa dele, "Os Donos da Bola", na Band - Divulgação

Em cima disso

“Os Donos da Bola”, já de algum tempo, é uma das maiores alegrias do comercial da Band.

Graças aos seus resultados, audiência mais inscritos no YouTube, foram mais de 130 merchans só neste mês. KFC, Gillette, Campari e Netflix, entre outras.

(Divulgação)

Bate – Rebate

Vitória de Lula nas eleições causou certo alívio nos interiores da TV Brasil...

... Alguns programas e vários dos seus contratados se mostravam bem inseguros em caso de um resultado diferente.

A nova temporada de “As Poderosas do Cerrado” do Globoplay não está conseguindo repetir os resultados da primeira...

... Entre outros problemas, está amarrado e cortado demais.

Ficou para dezembro, muito a propósito por sinal, a estreia da novela vertical “Ganhei um Amor de Natal”...

... É um novo trabalho do autor Gustavo Reiz, com Carol Castro como protagonista.

O que é a vida... A própria Mara Maravilha diz que o grande sonho do ex dela, Gabriel Torres, era participar da “Fazenda”...

... E aí ele consegue, acaba sendo escolhido e pede para sair.

“Resposta ao Tempo”, série da Licia Manzo para o Globoplay, começa a ser gravada em duas semanas...

... Giulia Gam, Deborah Bloch, Edvana Carvalho e Drica Moraes serão as protagonistas.

C´est fini

Renata Lo Prete mostrou mais uma vez a força de sua análise política na cobertura das eleições pela Globo. Ao lado de César Tralli, responsável por conduzir a apuração e anunciar o resultado, participou de uma operação que colocou a informação no centro da programação.

Em transmissões dessa dimensão, experiência e clareza fazem diferença. Foram 6h35min de cobertura direta, sem cafezinho, lanchinho e nem toalete.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

