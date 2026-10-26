Canal 1: TV tradicional perde espaço para streaming e redes sociais

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Os números de setembro mostram o avanço de Netflix, TikTok e YouTube no consumo de vídeo e reforçam o desafio da televisão tradicional.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

TV tradicional perde espaço, enquanto streaming e redes sociais avançam no consumo de vídeo

Dados do Ibope mostram crescimento das plataformas digitais e reforçam o desafio da televisão de se adaptar a um público cada vez mais multiplataforma

Os últimos números mostram um movimento que a televisão não pode mais tratar como tendência distante.

Segundo o Ibope de setembro, Netflix e TikTok alcançaram suas maiores participações no consumo de vídeo em 2026, enquanto o YouTube também avançou.

No mesmo período, o consumo de vídeo online passou de 37,2% para 38,2%, e a TV linear recuou de 62,8% para 61,8%. A TV aberta, isoladamente, perdeu 1,5 ponto percentual, passando de 55,5% para 54%.

A Netflix subiu de 5,5% para 6,1%, TikTok de 5,3% a 5,5% e o YouTube de 21,7% a 22,2%. Uma por uma, as variações podem parecer pequenas, mas o conjunto ajuda a dimensionar a transformação em curso: o público continua consumindo vídeo, mas distribui cada vez mais sua atenção entre diferentes plataformas, formatos e momentos do dia.

Dados, claro, que não devem ser entendidos como sentença de morte para a televisão tradicional, que ainda concentra a maior fatia do consumo entre os indicadores apresentados, mas já é um sinal de alerta.

Precisa ficar esperto. É aquilo, que aqui se cansa de insistir, não tem mais essa de TV contra TV. Isso já foi, porque a régua subiu de altura e que tem mais gente, e gente boa, nessa briga.

Jornalismo ao vivo, grandes eventos, dramaturgia e entretenimento continuam sendo ativos importantes.

Mas a força desses conteúdos precisa ser aproveitada também fora da tela convencional, com

distribuição digital, formatos adequados a cada plataforma e estratégias capazes de prolongar a relação com a audiência.

Imagem do ícone da Netflix - Divulgação/Netflix

TV Tudo

Próxima das 9

Como bem informou Carla Bittencourt no Portal Leo Dias, a Globo só agora deve decidir sobre a fila de novelas das 21h.

E, de uma vez por todas, definir quem vai escrever a substituta de “Avenida Brasil 2”, com estreia entre agosto ou setembro do ano que vem.

Dado novo

Essa definição de quem será escolhido, sempre esteve muito em cima de Aguinaldo Silva e Rosane Svartman.

No entanto, existem grandes chances do Aguinaldo ficar para o segundo semestre de 2028, assim Manuela Dias e Bruno Luperi entrarem nessa disputa.

Imagem de Manuela Dias - Globo – Manuela Dias

Chance de acontecer

A ESPN/Disney tem tudo para devolver, ao longo desses próximos dias, o contrato assinado para a CBF sobre os direitos da Copa do Brasil, a partir do ano que vem.

Durante a semana passada, tudo continuava sob análise, mas “já na fase conclusiva”.

Sob medida

Lilia Cabral é daquelas que não erra. Toda e qualquer personagem, ela sempre sabe montar e desempenhar muito bem.

A de agora será mais um desafio. Em “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da Globo, vai viver Celestina Guerreiro uma mulher manipuladora, sovina e cheia de segredos.

Imagem de Lilia Cabral - Divulgação/Gabriel Vagel

O primeiro...

Bola cantada por aqui, o SBT, em seu Upfront na semana passada, não anunciou novidades da sua programação. Nem para agora e nem para 2027. Ainda.

Ficou tudo mais em cima das "marcas de conteúdo" e "chamadas verticais e transversais. Algo diretamente dirigido ao mercado comercial.

Terá um próximo

A direção do SBT, no entanto, trabalha com a possibilidade de ainda este ano, mais tardar no comecinho do próximo, aí sim, apresentar ao mercado as novidades da sua grade de programação.

Tem a revista das manhãs, possibilidade da volta as novelas, assim como um programa novo nos finais de tarde. Mas nada ainda decidido de forma definitiva.

Marca ampliada

Como novidade do evento, a apresentação do SBTem, plataforma criada pela comunicação comercial para manifestos, vinhetas, jingles e formatos personalizados.

A iniciativa busca traduzir a diversidade de conteúdos e gerações do SBT em novas possibilidades para o mercado publicitário.

Além da tela

Ainda no Upfront foi demonstrada a preocupação do SBT em buscar receitas para além dos intervalos comerciais.

O desafio, agora, é transformar esse cardápio de possibilidades em negócios concretos e levar o mercado comprar a ideia.

Nova temporada

Tom Cavalcante já está mandando bala nas gravações da próxima temporada do “Acerte ou Caia”, para exibição no começo do ano que vem.

Entre os convidados, Cleber Machado, Fernanda Venturini, Oscar Magrini e Sula Miranda.

Bastidores dos famosos

Monique Arruda, do Portal LeoDias, é a convidada de Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta segunda, às 23h15, na RedeTV!.

Conhecida pela cobertura dos famosos, a jornalista tem sempre muitos segredos sobre os bastidores desse universo.

Imagem de Monique Arruda e Daniela Albuquerque - Divulgação

Bate – Rebate

O musical original “Epifania – Uma Fábula Moderna”, de Vitor Rocha, estreia em 28 de outubro, no Teatro Estúdio, em São Paulo...

... Com sete atores multi-instrumentistas, o espetáculo aborda criatividade, solidão e a pressão por desempenho.

A oitava temporada de “Aeroporto: Área Restrita” estreia em 11 de novembro, no Discovery e na HBO Max, com dois episódios por semana...

... A nova edição terá 12 episódios e acompanhará operações da Receita Federal, incluindo ações inéditas na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu.

A Innova Comunicação lançou a Innova TV, plataforma gratuita de streaming com canais ao vivo, conteúdo sob demanda e transmissões de eventos...

... O serviço está disponível em celulares, computadores, Smart TVs compatíveis, Roku e Amazon Fire TV.

O musical “Os Últimos 5 Anos”, estrelado por Beto Sargentelli e Eline Porto, entra nas últimas semanas em São Paulo...

... A montagem fica em cartaz no Teatro Nair Bello até 1º de novembro, com sessões de sexta a domingo.

Pedro Andrade estreia nova série sobre viagens em seu canal no YouTube em 10 de novembro...

... O apresentador promove uma transição da TV tradicional para a plataforma digital, que terá uma première para convidados em São Paulo.

C´est fini

Terminado o que tinha que terminar, o melhor e o que melhor se deve recomendar a partir de hoje, é cada um voltar a cuidar da sua vida.

Poucas vezes o Brasil viveu um período de eleições tão conturbado, inclusive na TV.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!