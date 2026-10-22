Canal 1: Globo nunca negociou com Celso Portiolli, afirma Flávio Ricco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco esclarece os rumores sobre uma suposta reunião entre Celso Portiolli e a Globo e afirma que o encontro nunca aconteceu.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Vamos parar com isso: a Globo nunca conversou com o Portiolli e nem o Portiolli conversou com a Globo

Vez por outra, sem se saber exatamente de onde, surgem notícias que nunca têm nada a ver e só servem para bagunçar o coreto e a vida dos outros.

Uma das últimas foi sobre Celso Portiolli, que teria viajado ao Rio, na segunda-feira, para uma reunião com a cúpula da Globo.

Tudo, claro, sempre com muita riqueza de detalhes.

Só que, como quase sempre, nada disso aconteceu. Nem o Portiolli saiu da casa dele naquele dia e nem a Globo teve agora e nem nunca nenhuma conversa com ele.

O curioso é que na televisão, como em tantos outros lugares, tudo que acontece já é bem suficiente.

Por que, então, essa necessidade de ainda querer inventar em cima, como quase todos os dias acontece?

Freud, explica mais essa, please.

Celso Portiolli - SBT

TV Tudo

Tá sobrando

Antes, tínhamos apenas o Ibope nas pesquisas da TV e da política. Tempos depois, veio o Data Folha, também para as eleições.

Só que agora existem tantos “institutos”, que ficou quase impossível de acompanhar os resultados de todos, muitas vezes tão diferentes. Tem todo jeitão de ser um negócio bom e vantajoso.

É hoje

Logo mais, no B32 “Baleia”, o SBT vai receber seus convidados, entre o pessoal do mercado e imprensa, para conhecer um pouco das iniciativas do comercial para o ano que vem.

Vale aviso: por favor, que ninguém apareça lá esperando o anúncio da “programação 2027”, porque não é isso. Aliás, longe disso.

Única novidade

A pedido do comercial e por aí se entenda Sérgio Valente, que vê no produto uma maneira de ampliar os ganhos do SBT, está novamente em estudo a possibilidade de estrear um programa nas manhãs.

Nada, vale dizer, muito diferente das tentativas que já existiram.

Em cima disso

Sobre essa ideia de voltar com um programa nas manhãs, sob o guarda-chuva do comercial e jornalismo, os nomes de Felipeh Campos e Érica Reis são os indicados para o projeto.

O “sensibilizometro” da coluna, no entanto, indica que entre o desejo e a prática, muita conversa ainda deve rolar a respeito.

Érica Reis - Divulgação

Só um palpite

Quem manda no SBT é a Daniela Beyruti e ela sabe muito bem o que deve fazer, mas inventar um programa para concorrer com o “Hoje em Dia” da Record, só que parecido com o “Hoje em Dia” da Record, não nos parece o mais indicado.

É meio que trocar figurinhas, sem que o telespectador seja impactado em nada.

Olha o Caco

Caco Barcellos, sempre em movimento, agora prepara matérias especiais sobre a Colômbia e Cuba dos dias atuais, sobre os recentes conflitos políticos e sociais.

Exibição na Globo, evidentemente, nos dias 11 e 18 de novembro.

Liberados

Marcia Fu e João Liberato foram liberados pela Record para o Teleton do SBT.

No ar, dias 6 e 7 de novembro.

Márcia Fu - Record

Quebra-cabeça

A televisão de forma direta e muito especial tem encontrado dificuldades enormes de negociar as suas transmissões esportivas para o ano que vem.

O cenário, que era um com as bets, passou a se mostrar bem inacessível às novas tentativas. Está bem complicado fechar alguma coisa.

Tudo certo

Ainda não tem nada assinado, mas parece que já há um acordo para a renovação do Galvão Bueno com o SBT.

Assim sendo, espera-se que para transmissões esportivas – mas sem nada assegurado até agora, e para alguma coisa diferente que o frapê “Galvão FC”.

Só o Dossiê

O “Dossiê Celebridades”, do Leo Dias, será a única novidade que a Band terá na sua programação este ano. Lançamento em novembro, restando só definir o dia.

Todos os outros projetos pensados pelo diretor Guillermo Pendino ficaram para 2027. Teledramaturgia e Luciana Gimenez, entre eles.

Tendência

“Romance em SP”, da Thelma Guedes, que vai reinaugurar a faixa de novelas das 22h30, terá exatos 32 capítulos.

A informação é que a Globo vai usar este número como um teste, para poder avaliar a duração de outros horários.

Marina Ruy Barbosa - Instagram

Bate – Rebate

Beta Boechat, com direito a comemorações, chegou à marca de 100 episódios do seu programa na Dia TV.

A comédia “O Nome do Bebê” estreia em 5 de novembro no Teatro Axia Casa Grande, no Rio...

... Com direção de Elias Andreato e elenco formado por Bianca Bin, Cesar Baccan, Eduardo Pelizzari, Lilian Regina e Marcelo Ullmann.

“A Cor Púrpura, o Musical” retorna ao Rio de Janeiro em outubro para uma curta temporada especial...

... Pela primeira vez a produção estará no Teatro Multiplan, no Shopping VillageMall.

Mais uma: o musical “Percy Jackson – O Ladrão de Raios” teve a temporada prorrogada no Teatro Liberdade, em São Paulo...

... A montagem fica em cartaz até 29 de novembro, com João Lucas, Marianna Alexandre, Fernando Caruso e Caio Paduan no elenco.

A “Corrida das Blogueiras” vai ganhar sua primeira turnê, com passagem por dez capitais brasileiras...

... Idealizado por Edu Camargo e Fih Oliveira, do Diva Depressão, o projeto é produzido pela DiaTV.

C´est fini

O enorme galpão da Jequity na avenida das Comunicações, ao lado do SBT, continua vazio e à espera de um inquilino.

Assim como Silvio Santos sempre foi, as suas filhas não aceitam vender nada. Está para alugar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

