Canal 1: TV tradicional perde espaço para streaming e redes sociais

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Dados do Ibope mostram que a TV tradicional perdeu espaço em setembro, enquanto Netflix, TikTok e YouTube avançaram no consumo de vídeo.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

TV tradicional perde espaço, enquanto streaming e redes sociais avançam no consumo de vídeo

Dados do Ibope mostram crescimento das plataformas digitais e reforçam o desafio da televisão de se adaptar a um público cada vez mais multiplataforma.

Os números de setembro mostram um movimento que a televisão não pode mais tratar como tendência distante.

Segundo dados do Ibope, Netflix e TikTok alcançaram suas maiores participações no consumo de vídeo em 2026, enquanto o YouTube também avançou.

No mesmo período, o consumo de vídeo online passou de 37,2% para 38,2%, e a TV linear recuou de 62,8% para 61,8%. A TV aberta, isoladamente, perdeu 1,5 ponto percentual, passando de 55,5% para 54%.

A Netflix subiu de 5,5% para 6,1%, TikTok de 5,3% a 5,5% e o YouTube de 21,7% a 22,2%. Uma por uma, as variações podem parecer pequenas, mas o conjunto ajuda a dimensionar a transformação em curso: o público continua consumindo vídeo, mas distribui cada vez mais sua atenção entre diferentes plataformas, formatos e momentos do dia.

Dados, claro, que não devem ser entendidos como sentença de morte para a televisão tradicional, que ainda concentra a maior fatia do consumo entre os indicadores apresentados, mas já é um sinal de alerta.

Precisa ficar esperto. É aquilo, que aqui se cansa de insistir, que não existe mais essa de TV contra TV. Isso já foi, porque a régua subiu de altura e que tem mais gente, e gente boa, nessa briga.

Jornalismo ao vivo, grandes eventos, dramaturgia e entretenimento continuam sendo ativos importantes.

Mas a força desses conteúdos precisa ser aproveitada também fora da tela convencional, com distribuição digital, formatos adequados a cada plataforma e estratégias capazes de prolongar a relação com a audiência.

O futuro não exige necessariamente o abandono do modelo tradicional, e sim sua integração a uma estratégia mais ampla. A TV continuará relevante se souber transformar seu conteúdo em uma experiência que acompanhe o público onde ele estiver.

Imagem: Canal KondZilla no YouTube tem quase 70 milhões de inscritos - Divulgação

TV Tudo

Público quer debate

A audiência que colocou a Band na liderança no domingo mostra que, quando há oportunidade, o público quer acompanhar o confronto entre os candidatos.

É uma chance de ouvir, comparar e decidir o voto com mais informação.

Imagem: Lula e Flávio na Band - Divulgação/Leo Dias

Pontos em questão

A Band fez e fez muito bem a sua parte, realizando um debate que até então nenhuma outra TV tinha conseguido realizar. E foi impecável na sua organização e produção.

Agora todo e qualquer debate depende fundamentalmente dos candidatos. Do desempenho de cada um.

Sem essa, por favor

Após o debate da Band, foram muitos os comentários de que as regras devem ser mais rígidas e que é necessário detector de mentiras, além de outras bobagens e tentativas de engessamento.

É meio que botar a culpa no coitado do sofá. Debate bom depende unicamente da qualidade e desempenho dos candidatos.

Faltou o principal

Lula e Flávio Bolsonaro, na Band, teve ataques em excesso, incluindo dos seus correligionários e acompanhantes. Facas nos dentes e sem ao menos cumprimento inicial, nem no final.

Trataram-se como inimigos, não como adversários o tempo todo. Propostas que é bom, nenhuma.

Vale dizer

Para tornar possível a realização do debate, foram necessárias muitas reuniões com as assessorias dos candidatos, até se chegar ao modelo que eles queriam.

A Band, justiça se faça, foi nos limites e até passou um pouco deles, para evitar desculpas e ausências.

Quanto às assessorias

Fossem as torcidas do Palmeiras e Corinthians ou Flamengo e Vasco, Grêmio e Internacional, Cruzeiro e Galo, juntas e misturadas, com certeza teriam um melhor comportamento que aos acompanhantes dos dois candidatos na Band.

De tudo, teve um pouco.

Agora o da Globo

É de se esperar que no debate da Globo, tenhamos, pelo menos, um encontro mais civilizado dos dois.

O comportamento digno de quem disputa um cargo de tamanha importância e responsabilidade.

Hoje é ele

Dedé Santana, grande como artistas, mas gente melhor ainda, é o convidado do nosso programa, nesta terça-feira, na LeoDias TV. O passado, presente e futuro numa conversa das mais agradáveis.

Às 17h30, depois do “Jornal dos Famosos”.

Imagem: Dedé Santana - Divulgação

Naftalina

A estreia de Renato Ambrósio no SBT, sábado, apostou em dois velhos conhecidos da casa: “Um Dia de Princesa” e “Construindo um Sonho”.

Resgatar a memória afetiva do público funciona, claro. Mas que mania essa de só recorrer ao passado, sem criar nada de novo. Isso, em tudo. É preguiça ou incompetência?

Salseiro

Engessar a grade com concessionários nunca dá boa coisa e a Rede TV!, claro que por culpa dela, é uma das que mais sofre com isso.

Domingo, fim do jogo da Série B, Vila Nova e Novorizontino e o árbitro dá 8 minutos de acréscimo. Só que aí, com a bola ainda rolando, enta o “Sonho da Sorte”. Dividiram a tela, mas tiraram a narração e o Novorizontino empatou. Inacreditável. Nem explicação teve.

Sem aposentadoria

Em entrevista nas Páginas Amarelas da Veja, Ana Maria Braga descartou esse papo de aposentadoria.

Quem sabe, assim, cessem as especulações a respeito. E que no lugar disso exista o reconhecimento a alguém, que todos os dias madruga e entrega o melhor do seu trabalho. Quem sabe agora sossegam um pouquinho.

Imagem de Ana Maria Braga - Divulgação/Fábio Rocha

Bate – Rebate

“Folego”, com Nathalia Timberg, Carla Marins e Rita Elmôr, estreia nesta próxima sexta, às 20h, no Teatro do Sesc Santo Amaro, em São Paulo.

“MasterChef Profissionais” exibe seu terceiro episódio hoje e, desta vez, os competidores encaram a primeira Caixa Misteriosa.

A decisão é essa mesma: o SBT grava programas do “Eita Lucas”, até o final deste mês, para todo restante do ano...

... A sua permanência na grade em 2027, no entanto, não está garantida...

... Poderá até continuar desde que resolva a sua parte comercial.

“Verônika com K”, nova série original do Globoplay, estreia na quinta com oito episódios de uma vez...

... Criada por José Junior e dirigida por Silvio Guindane, a produção mergulha nos bastidores dos tribunais e nos dilemas da advocacia criminal...

... A série se passa seis anos antes dos acontecimentos da quinta temporada de “Arcanjo Renegado”.

O sportv exibiu São Paulo e Vasco, no sábado, com sinal 4K para os assinantes. Um avanço importante na qualidade da transmissão...

... Imagem de alta definição faz toda diferença, especialmente no futebol, e merece cada vez mais espaço na TV paga.

Uma das cenas mais esperadas de "Quem Ama Cuida" vai ao ar hoje...

... Mau Mau (João Victor Gonçalves) vai se declarar apaixonado por Felipe (Pietro Antonelli) depois de quase se beijarem.

O Canal Brasil estreia hoje a série inédita “João Cabral: Palavras Impossíveis de Poema”, a partir das 20h...

... Em sete episódios, a produção de Adelina Pontual e Hilton Lacerda investiga diferentes aspectos da obra do poeta pernambucano.

C´est fini

Para todos os fins e efeitos, a ordem no SBT é usar a criatividade e trabalhar com o que tem.

Há o desejo de contemplar a grade com novos programas, mas sem que isto implique em novos custos ou contratações. Que até segunda ordem estão suspensas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

