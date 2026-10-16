Canal 1: Rodrigo Carelli comandará The Traitors na Record em 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Record definiu quem ficará à frente da produção de The Traitors. A escolha de apresentador ou apresentadora, porém, segue em aberto.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

The Traitors, na Record, será realizado pela equipe de Rodrigo Carelli

As incertezas a respeito já não existem mais, porque Rodrigo Carelli e a sua equipe de realities é que irão tocar o projeto do “The Traitors” na Record.

Havia, até então, a dúvida de pode ser o Boninho. Mas não.

E diferentemente do que tem acontecido normalmente, este novo formato não será produzido e nem realizado nas instalações de Itapecerica da Serra, porque as suas exigências cenográficas são bem próprias.

Em vez de casa com piscina ou fazenda, o confinamento tem que acontecer em um castelo.

Assim como será muito menor a sua duração em relação, por exemplo, à “A Fazenda”, “Power Couple” ou “A Grande Conquista”.

Já existe um levantamento de nomes prováveis, mas nada decidido até agora sobre quem será chamado para apresentador. Ou apresentadora, como outra questão em análise.

É um trabalho a quatro mãos: Record e NBC Universal, para exibição no primeiro semestre de 2027.

Imagem: Rodrigo Carelli - Divulgação/Record

TV Tudo

Vertical

“Como Conquistar um Coroa”, primeiro trabalho do Henri Castelli na dramaturgia depois do “BBB”, foi quase toda gravada em cenário vertical. Cerca de 90%, para lançamento em breve.

Um trabalho da Reel Short, com 68 episódios e direção do craque Marcelo Zambelli, realizado em apenas sete dias. Gabriela Egglesos, Daniel Bisogni, Leila Bass e Ana Helena também estão no elenco.

Imagem de Henri Castelli e Zambelli - Divulgação

Só confirmando

Mari Palma acaba de renovar seu contrato com a CNN Brasil por mais dois anos.

O processo de amadurecimento desta jornalista, desde o seu início na Globo até os tempos atuais, é algo a ser destacado.

Tem coisa errada

Pegando o Ibope em São Paulo, encontramos a rádio Bandeirantes em 18º lugar e a CBN, atrás dela, 19º.

Algo nunca imaginado em se tratando de dois prefixos históricos e tão importantes. Sinal que as suas direções atuais estão deixando muito a desejar. Como cair a esse ponto?

Trio avançado

É interessante verificar a forte aposta da Globo na nova novela do Daniel Ortiz, “Elas que Lutem”, quem vem aí no lugar de “Por Você”.

E muita fé em cima do trabalho das protagonistas Dani Calabresa, Vitória Strada e Heslaine Vieira. A Dani, como Kika, uma ex-modelo, está uma comédia.

Imagem de Dani Calabresa - Divulgação/Maurício Fidalgo

A quem interessar possa

Estra santa coluna, que nunca teve maior simpatia por isso, a partir desta data não publicará mais feitos de audiência de nenhuma TV ou programa.

É um tal de puxar sardinha pra brasa que não dá. E nada contra, por favor, a quem se presta a tal. Cada um é cada um.

A propósito

O tempo que essas TVs perdem em querer alvoroçar em cima de números que nem merecem tanto, poderia ser usado na criação de coisas novas e em condições de melhores resultados.

Data hoje, na TV aberta, pouca coisa está sendo feita para atrair e fidelizar o telespectador.

Ideia é essa

Na quinta da semana que vem, dia 22, será o upfront do SBT e a ideia nunca foi se valer do evento para divulgar uma nova programação.

Mas, e aí vai a ressalva, passou a existir a possibilidade de se anunciar alguma coisa. Só não se resolveu ainda o “o quê?”. Reuniões em cima disso.

Mudança interna

Fernando Fischer, da casa um dos mais antigos, está assumindo novas funções no SBT, agora como diretor de toda a Área de Negócios.

Fazendo a conta aqui, o Fischer, até agora, só não foi sonoplasta e nem juiz no campinho da pelada, porque no mais.

Imagem de Fernando Fischer - Divulgação

Fazendo essa conta

Pegando as entradas e saídas do SBT nesses tempos recentes, já voltaram o Alfonso Aurim, Leon Abravanel, Murilo Fraga e o Fischer, que não saiu, mas nunca mudou tanto de funções.

Pelas contas, estão faltando só o Fernando Pelégio e o José Roberto Maciel. E aí? Serão que não?

Recado do Zagari

Walter Zagari, número um do comercial da Jovem Pan a respeito de nota aqui publicada, informa que a negociação com a Catia Fonseca não esfriou.

Só deram um tempo, até pela recueta natural do mercado comercial neste período do ano. Mas que segue tudo valendo e em pé para março.

Bate – Rebate

“As Meninas da Garagem Secreta”, nova série do Gloob e Globoplay, estreia 19...

... Conta a história de três amigas, que montam um grupo secreto para lidar com suas descobertas.

Mais que meia Band envolvida diretamente com os preparativos do debate de domingo, Lula e Flávio...

... O encontro dos dois, como era de se esperar, desperta enorme interesse entre providências que precisam ser tomadas...

... E também pelo tanto de gente que deseja querendo ser convidado...

... Do jeito que está sendo, melhor pedir o estádio do vizinho São Paulo emprestado...

... Se não debaterem, pelo menos disputam um gol a gol.

A chegada de Renato Ambrósio ao SBT, com estreia neste sábado, não deixa de ser algo bem diferente...

... Inimaginável nos tempos de Silvio Santos, que não permitia ninguém concorrendo com os seus sorteios.

C´est fini

Ainda sobre o interesse da CBF em, a partir da Copa do Brasil do ano que vem, gerar as suas competições, vale esclarecer que Henrique Marques foi da Sports Media. Hoje é da Comunicação da CBF, assim como a Carla Braga.

E todos trabalhando sob o comando do jornalista Fábio Seixas.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

