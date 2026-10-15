Canal 1: CBF quer assumir transmissão dos jogos do Brasileirão em 2029

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A partir de 2029, a CBF pretende assumir a geração das partidas do Brasileirão, enquanto trabalha pela criação de uma liga única de clubes.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: José Carlos Nery

A CBF prepara-se para gerar todas as suas principais competições

Assim como a Copa do Brasil do ano que vem, a CBF - Confederação Brasileira de Futebol – também chamará para ela, a partir de 2029, a responsabilidade de gerar os jogos do Brasileirão.

Inicialmente, todos os das séries A e B.

E explica-se: só em 2029 e não tão já, porque até lá ainda estarão valendo os atuais direitos da LIBRA e LFU. E também porque existe um trabalho muito forte para que, daquela ocasião em diante, uma liga única passe a reunir todos os clubes.

Henrique Marques, da Sports Media, e Carla Braga, coordenadora de Comunicação da CBF, são os cabeças e responsáveis pela montagem de toda essa estrutura.

Mais que uma tendencia, esse desejo das entidades em chamar tudo para elas, virou um padrão mundial.

O que agora passa a ser praticado aqui, de algum tempo já é realizado em outros importantes campeonatos e lugares.

A UEFA faz isso com a Liga dos Campeões, a FIFA com os mundiais masculino e feminino, Libertadores e Sul-Americana da Conmebol, além de outras como a CONCACAF e Liga da África.

Na parte que nos toca, ainda em relação a isso, só a questão das ligas é que ainda precisa ser resolvida. E que, diante dos tantos interesses em jogo, aparece como maior desafio.

Imagem: CBF - Divulgação/CBF

TV Tudo

Cautela e caldo de galinha

A Band já tem confirmadas as presenças dos candidatos Lula e Flávio Bolsonaro no debate de domingo.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas sempre com as devidas precauções. Certeza, mesmo, só na hora.

Imagem: Lula e Flávio - Divulgação/Portal Leo Dias

Efeitos contrários

Evidente que a confirmação do debate na Band deixou um gosto amargo, “o por que lá e não aqui?” em SBT, com o seu pool, e Record que não conseguiram realizar os seus.

Assim como fez crescer a esperança da Globo em relação ao dela, no dia 23.

Não é por aí

A Jovem Pan repudiou a violência contra o repórter João Revedilho e o cinegrafista Fabiano Araújo durante ato de correligionários do PT, em São Paulo.

A forma como trabalho deles foi interrompido e de forma bem hostil. Não fosse a segurança as consequências seriam piores.

Ainda bem

A Jovem Pan também destacou que os dois profissionais estão bem e agradeceu o apoio dos organizadores do evento.

Em período eleitoral, qualquer tentativa de impedir o trabalho da imprensa merece atenção. O direito à informação e à cobertura jornalística devem sempre ser colocadas acima de tudo.

Nome certo

Thiago Fragoso é nome certo no elenco de “Elas que Lutem”, próxima das 19h da Globo, do Daniel Ortiz.

É a volta dele, Thiago, às novelas da Globo, depois “Travessia”, da Glória Perez, entre 2023 e 2023.

Imagem: Thiago Fragoso - Divulgação

Novo ciclo

Depois de três anos na CNN Brasil, Clarissa Oliveira decidiu dar um tempo para “cuidar da vida e da família”.

Ela que começou como analista de política e passou a ancorar jornais, deixa uma marca de coerência nos comentários e serenidade nas transmissões ao vivo.

Baixa importante

Ana Clea, profissional exemplar, querida e respeitada por todos, está de saída da direção do RH da Rede TV!.

Uma decisão que partiu dela.

Renovação garantida – 1

Ambev, Coca-Cola, Decolar, iFood, Itaú, Chevrolet, Mercado Livre e Vivo serão as marcas da CazéTV na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.

As mesmas do mundial masculina. A renovação, segundo sua direção, reforça a aposta no trabalho que vem sendo feito.

Renovação garantida – 2

A CazéTV transmitirá ao vivo e gratuitamente no YouTube os 64 jogos da Copa do Mundo Feminina.

O torneio será disputado entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem, em oito cidades brasileiras, em sua primeira edição na América do Sul. A parceria dá sequência ao modelo adotado em 2023.

Time estrelado

“Tudo que Aprendi com Você”, lançamento do Globoplay, tem um elenco dos mais carimbados, com Bianca Rinaldi, Fernanda Vasconcellos, Bia Seidl e Rodrigo Pavanello.

Para a Bianca, de tantos trabalhos no SBT e Record, também é uma volta significativa, com Xuxa, Malhação, novela e programas no currículo.

Imagem de Bianca Rinaldi - Divulgação/Instagram

Bate – Rebate

Globoplay, reforçando seu catálogo de verticais em outubro, acaba de disponibilizar o midrodrama turco “A Vingança da Esposa Perfeita”, com 62 capítulos.

Do Globoplay ainda, está tudo pronto para o início das gravações de “Paraíso Perdido”, de George Moura e Sérgio Goldenberg...

... Trata-se de uma adaptação livre das obras de Nelson Rodrigues.

O “Jornal do SBT News”, com Celso Freitas e Marina Demori, estreou uma série de reportagens sobre os programas de governo de Flávio Bolsonaro e Lula.

Maria Bethânia, olha só que chique, será a convidada do “Sem Censura”, da Cissa Guimarães, nesta sexta, na TV Brasil. Gravado.

Boutique Filmes e a Anonymous Content Brazil estão na produção de “Bateau Mouche”, filme inspirado em uma das maiores tragédias marítimas da história recente do Brasil...

... Um desastre que teve entre as suas vítimas a atriz Yara Amaral, de tantos trabalhos, especialmente na Globo.

O SBT está bem animado com a possibilidade de renovar a Liga dos Campeões a partir do ano que vem...

... Aliás, se tudo correr como se espera, este será um dos anúncios principais do upfront do dia 22.

A alegria da direção da Record, hoje, atende pelo nome de “Fazenda”...

... O crescimento nos números e sua repercussão nesses últimos dias.

C´est fini

A Record já tem mita coisa da sua teledramaturgia estabelecida para os próximos tempos, mas algumas novidades estão para ser anunciadas nos próximos dias.

Faltam só alguns pequenos detalhes para a confirmação.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

