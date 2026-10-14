Canal 1: Flávio Ricco critica falta de debates e intimidação nas eleições

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A indefinição sobre os debates entre candidatos e a pressão para declarar apoio político levantam questionamentos sobre a liberdade do eleitor.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Eleições 2026 – Fazer campanha sim e tudo bem. Mas intimidação ou intimação, aí não

Ainda está bem nebulosa a realização ou não de debates neste segundo turno.

Depois de tantos furos e decepções, Band e Globo são as esperanças que restam. No fundo, no fundo, é um desrespeito com o eleitor, como nunca se viu. Medo ou é o que? E nem vem com estratégia de campanha porque não cola. Já vivi tempos que político nenhum fugia do pau.

Fazer o que? São os novos tempos.

A propósito, é das mais importantes, até fundamental a participação de todos nas eleições. Afinal de contas, trata-se da eleição do próximo presidente e ninguém deve se omitir. Tem mais é que participar.

E até com liberdade de fazer campanha do seu candidato, se assim entender. O que não pode é a intimidação e nem intimar ninguém como vem acontecendo. E dos dois lados.

Aí não é legal. Ficar cobrando posição é uma forma de tirar a liberdade e querer forçar uma situação. Aí, não é legal. E nem democrático.

Imagem: Debate eleitoral - Divulgação

TV Tudo

Simpático isso

As cabines de imprensa e das rádios na Arena do Palmeiras receberam nomes de jornalistas famosos, que direta ou indiretamente estiveram ligados a história do clube.

Entre esses, Osmar Santos, Regianne Ritter, Cláudio Carsughi, Roberto Avalone e Thomaz Mazzoni.

Imagem: Osmar Santos - Arquivo

Muito por aí

Acho que sem querer, mas sempre querendo, o narrador Oscar Ulysses em suas narrações na CBN já vinha “batizando” a cabine da Arena Nubank de Osmar Santos.

Oscar, irmão do Osmar.

Em vias de...

Ainda sem anuncio oficial, a informação é que a CNN Brasil está bem próxima de resgatar seu projeto de rádio.

Desta vez, claro, em outro prefixo. Fala-se em Nova Brasil FM,

Tem que acertar

Um problema bem recorrente na exibição das novelas turcas, no geral e na parte que nos toca, é um melhor ajuste no isocronismo (sincronia de tempo) com a sincronia labial combinada à adaptação (o que está sendo falado).

Isto, na grande maioria dos casos, não está acontecendo. E incomoda bastante.

Vale dizer

E para todos os fins e efeitos, é bom saber separar: as nossas dublagens são sempre muito boas. Da melhor qualidade e muito a cima da média.

A diferença de idiomas é que é sempre um problema a ser resolvido, um verdadeiro desafio. No caso das turcas, entende-se, muito maior.

Complicou

A informação que chega é que a conversa da Catia Fonseca com a TV Jovem Pan, que estava indo tão bem, não está indo mais.

A negociação, dizem, deu uma emperrada. Não foi totalmente encerrada, mas surgiram algumas complicações e dificuldades de entendimento.

Imagem: Catia Fonseca - Divulgação/Leandro Teixeira

A ver

A Globo tenta criar burburinho em torno de “Avenida Brasil 2”, revelando o elenco aos poucos para aquecer a estreia, prevista para janeiro.

Mas, como esta coluna já observou, mexer numa novela que deu muito certo há 13 anos é um desafio. O Brasil mudou bastante nesse intervalo. Resta saber se a história também vai conseguir acompanhar essas andanças.

Virou streaming

Depois de 77 anos, o Emmy Awards deixará de ser exibido pela TV nos Estados Unidos. O Prime Video comprou os direitos exclusivos por seis anos, mas sem exigir assinatura do público para acompanhar a premiação.

Cai, assim, o revezamento entre as grandes redes americanas que marcou a transmissão desde 1995. Mais um sinal dos novos tempos.

Provocação tricolor

Marcelo Hazan entrevistou Soteldo e Nonato, do Fluminense, para a cobertura do Paramount+ na Libertadores.

Soteldo falou sobre o duelo com o Palmeiras e ainda aproveitou para provocar Arias, ex-companheiro que agora defende o time paulista. Fluminense x Palmeiras será transmitido nesta quarta-feira, às 21h30, com duas horas de pré-jogo.

Imagem: Marcelo Hazan entrevistou Soteldo - Divulgação

Globo no mundo

Pessoal que foi a MipCom, em Cannes, voltou impressionado com a festa que a Globo promoveu lá na semana passada.

Todas as atenções parecem voltadas para firmar parcerias internacionais e já existem muitas firmadas ou negociações bem avançadas. Olho no peixe e outro no gato.

Bate – Rebate

“Digger”, filme com Tom Cruise tratado como um dos lançamentos mais aguardados do ano, virou uma dor de cabeça para a Warner...

... As novas projeções apontam para um prejuízo de até US$ 245 milhões...

... Último longa lançado pelo estúdio antes da fusão com a Paramount, deixa uma conta pesada para a nova estrutura administrar.

Ulysses Cruz e Samir Yazbek retomam a parceria em “Sarah Bernhardt em São Paulo”, inspirada na primeira visita da atriz francesa à capital paulista, em 1886...

... A peça estreia nacionalmente em 16 de outubro, no Sesc Santana, e fica em cartaz até 22 de novembro.

“Todas as Coisas Maravilhosas” reestreia no Tucarena em 16 de outubro, com Kiko Mascarenhas e direção de Fernando Philbert....

... A montagem, vista por mais de 20 mil pessoas, celebra a vida e as pequenas alegrias do cotidiano.

“Vicentina Pede Desculpas”, novo longa de Gabriel Martins, foi um dos destaques do Festival do Rio...

... O filme conquistou três Troféus Redentor: Melhor Direção de Longa Ficção, Melhor Roteiro e Melhor Longa Ficção pelo Voto Popular, na 28ª edição do evento.

O GNT prepara para 2027 “Pioneiras: o Esporte Proibido”, série documental sobre as jogadoras do Araguari Atlético Clube, equipe formada em 1958...

... Gravações começam nos próximos dias, em Minas Gerais e São Paulo, acompanhando o reencontro de seis ex-jogadoras.

C´est fini

O “Que História É Essa, Porchat?”, do GNT e Globo, está renovado para 2027 e chegará à nona temporada.

A atual terá 30 episódios, dez a menos que o habitual, por causa da pausa na produção durante a Copa do Mundo. Audiência e parte comercial jogam muito a favor.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

