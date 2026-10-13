Canal 1: TV aberta ignora crianças e jovens e pode pagar caro por isso
Flávio Ricco critica a falta de investimento da TV aberta na programação infantil e alerta para a perda de público entre crianças e jovens.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Beira a irresponsabilidade o nem aí da TV aberta com a programação infantil
“TV Globinho” a parte, porque foi mais uma homenagem e iniciativa isolada, com todos os ônus que isto significa, é importante bater e bater forte na mesma tecla: a TV aberta não está fazendo rigorosamente nada para conquistar o público mais jovem, especialmente a faixa abaixo dos 20 anos.
Mas nem aí mesmo. Diante de tamanha quietude, grave pouco caso, certeza que entregaram os pontos geral.
Algo que, no fundo, é de uma total irresponsabilidade.
Presa a uma legislação caduca, que proíbe a publicidade dirigida às crianças e que merece ser rediscutida diante das distorções e profundas mudanças no consumo de mídia, a televisão praticamente abandonou qualquer esforço de programação voltada às novas gerações.
E só está perdendo com isso.
Esse público foi levado a procurar outros caminhos, encontrou o streaming, as plataformas digitais e as redes sociais, criou novos hábitos e se acostumou a eles.
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Reconquistar quem cresceu longe da televisão será cada vez mais difícil.
E essa é uma conta que já está chegando. Se nada mudar, ficará ainda mais salgada.
TV Tudo
E tem mais
Por favor, não imagine nada contrário, porque é nenhuma união do setor, aí se entenda as TVs abertas.
Todas, sem exceção, continuam no século passado, ainda achando que a briga é da Globo contra Record, Record versus SBT, Band continuando de mal com a Record e daí em diante. Não existe o menor entendimento entre elas. Ainda tratam-se como concorrentes, rivais e até inimigas, quando a briga hoje é outra.
No que deu
Olha só o que aconteceu quanto à questão dos debates. Cada TV fez questão de só cuidar dos próprios interesses e todas saíram perdendo.
Apesar de ter tentado e insistido, não deu em nada a tentativa do diretor Leandro Cipoloni, do SBT, em querer marcar uma reunião entre todas.
Se vira nos 30
Está o maior malabarismo no comercial de todas as TVs, mas especialmente da Band para tentar suprir, ao menos parcialmente, a falta das bets.
Boa parte da programação esportiva estava apoiada nas ações dos sites de apostas. “Jogo Aberto” e “Os Donos da Bola”, claro, entre os principais.
Mercado balançado
Vale ressaltar, no entanto, que a MP provisória das bets está impactando a vida de todas as TVs.
Tratava-se de um dinheiro que já estava no orçamento deste ano e que foi retirado. Agora, forçosamente, tudo terá que ser revisto, com a rearrumação e encargos que isto significa. Não tem como fazer omelete sem quebrar o ovo.
Mercado
Marcelo Bechara está deixando a diretoria de Relações Internacionais do Grupo Globo e vai ocupar a vice-presidência institucional do Itaú.
Advogado, entre outros trabalhos, Bechara teve um papel bem importante à frente da escolha do digital e da TV 3.0.
Desdobramento
Vale ressaltar que Marcelo Bechara sempre foi o primeiro nome pensado para substituir Paulo Tonet Camargo como vice-presidente de Relações Institucionais da Globo. Em matéria de legislação de radiodifusão é considerado uma referência.
Tonet, dizem, que já manifestou desejo de se aposentar no final deste ano.
Ufa!
O demorado anúncio da Conmebol, que acabou confirmando transmissões da Libertadores da América, a partir do ano que vem, caiu do céu nos dois canais.
Era o que todos vinham aguardando com especial interesse.
De um lado...
A Paramount sempre teve na Libertadores, aqui no Brasil, um dos seus principais oferecimentos.
A demora do anúncio deixou meio mundo apavorado, especialmente os que têm contrato a vencer no final do ano.
... E do outro
Por sua vez, há muito tempo existia uma luta no Grupo Globo em querer colocar no SporTV outra grande competição internacional.
A Libertadores, claro, é sempre uma cereja no bolo.
É ela
Priscilla Alcantara, apresentadora, cantora, empresária e instrumentista, é a convidada do nosso programa nesta terça na LeoDias TV.
Menu variado. Um papo sobre televisão, música, teatro e muita coisa mais. Às 17h30, depois do “Jornal dos Famosos”.
Bate – Rebate
- Na Globo, dizem, o próximo “Big Brother” poderá reunir o maior número de ex-participantes...
- ... Ao que se fala, uma quantidade ainda mais que o BBB 24...
- ... A escolha de todos está em processo bem avançado.
- A Globo vem aí com uma nova oficina de autores, sob o comando de Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Tiezzi...
- ... Uma iniciativa louvável e das mais necessárias, que deve ser celebrada e incentivada...
- ... A Globo, por descuido, já pagou muito por isso em outros tempos.
- Muitos atores e atrizes das novelas verticais queixam-se da falta de uma melhor promoção desses trabalhos...
- ... De acordo com eles, muita coisa boa está sendo feita, mas se perde porque não existe uma melhor divulgação...
- ... E que alguns desses trabalhos passam batidos, muitos sem quase ninguém saber que existiram.
- Erika Januza já está participando também das gravações da sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, do Globoplay.
C´est fini
A Globo, a partir de agora, deve iniciar uma série de ações, com vistas a promover o mundial feminino no Brasil em 2027.
Um trabalho que deve envolver ex-atletas e muitos dos seus contratados, entre jornalistas e artistas.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!