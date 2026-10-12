Canal 1: True crime ganha força e vira aposta do streaming brasileiro

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Flávio Ricco analisa como histórias reais e crimes que marcaram o noticiário se transformaram em grandes apostas das plataformas de streaming.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Streaming descobre nas histórias reais uma fórmula poderosa para o Brasil

True crime ganha espaço e transforma crimes conhecidos em grandes apostas de audiência

O streaming brasileiro encontrou nas histórias reais um filão que parece longe de se esgotar. E, dentro dele, o true crime vem ocupando espaço cada vez maior, transformando casos que já fizeram parte do noticiário em séries e documentários capazes de mobilizar o público.

“Tremembé”, do Prime Video, é um dos exemplos mais evidentes. A produção chegou a ser apontada como a série nacional de maior audiência da plataforma desde sua chegada ao Brasil, em 2016. E nos dados da Parrot Analytics de 2023, o Brasil já estava respondendo por metade da demanda por histórias de crimes reais na América Latina.

A Netflix também encontrou bons resultados. “A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio” alcançou 10,5 milhões de visualizações no segundo semestre de 2024, segundo dados divulgados pela própria plataforma. “Senna”, embora seja uma cinebiografia e não true crime, chegou a 15 milhões no mesmo período, mostrando a força das histórias reais entre as produções brasileiras.

E o movimento não parou. Depois de “Tremembé”, chegaram produções como “Caso Eloá: Refém ao Vivo”, na Netflix, e “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, na HBO Max. A própria Amazon já anunciou novos projetos do gênero, entre eles “Quem Matou PC Farias?” e “Tiros no Escuro”.

O que se percebe é uma corrida pelas histórias que o brasileiro já conhece, mas que podem ser revisitadas sob outra perspectiva.

Para o streaming, existe aí uma vantagem evidente: são personagens e acontecimentos que carregam curiosidade, memória e repercussão. O desafio, agora, será não transformar essa fórmula em mais uma espécie de saturação.

Imagem de Marjorie Estiano - Divulgação/Beatriz Dammy

TV Tudo

É hoje

Apesar do feriado, deve sair ainda nesta segunda-feira uma decisão do pool “Momento da Decisão” sobre se irá ou não realizar o seu debate.

Tudo indica que não. Pelo menos, no dia 15, como foi anunciado, não será mesmo, porque Lula já assumiu compromisso com a sabatina da Globo. O máximo que se imagina é uma mudança de data.

Imagem de divulgação do Debate Presidencial - Divulgação

Andar da carruagem

Apesar da provocação bem própria das pesquisas, no geralzão está bem complicado sair debate também neste segundo turno.

No fundo, no fundo, os dois candidatos não parecem nada interessados.

Cobertor curto

Em função de um necessário enxugamento, muito daquilo que as TVs já tinham projetado em relação às novas programações para 2027 passa por necessária revisão.

Há a certeza, e isso em se tratando da maioria, de que não haverá condições e muito menos recursos para muita coisa.

Exemplo da vez

Dedé Santana, no auge dos seus 90 anos, me disse que Leandro Hassum é o exemplo perfeito do humorista dos novos tempos.

Um dos raros, segundo ele, que soube se adaptar ao que o politicamente correto recomenda, sem deixar de ser engraçado.

Imagem de Leandro Hassum - Divulgação

E foi além

Dedé Santana fala que dá gosto acompanhar os trabalhos do Hassum no cinema, ele que acaba de chegar dos Estados Unidos para novas filmagens.

Dedé será uma das próximas atrações do nosso programa. Em breve.

Não por nada

Sabemos que a Record não pode interferir no jogo, muito menos dizer como cada um deve se comportar dentro da “Fazenda”.

Só que alguns participantes, em muitas ocasiões, estão extrapolando e passando longe do tolerável. Até “xingar a mãe” já entrou no jogo.

Mais uma

Amanhã, terça, a Globo estreia mais uma temporada do “Chef de Alto Nível”, com apresentação de Ana Maria Braga e as participações de Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Serão 24 competidores, divididos em três categorias.

Em cartaz

A Disney já disponibilizou a segunda temporada de “Amor da Minha Vida”, que tem Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros como protagonistas.

O ator Gabriel Máximo é uma das novidades do elenco, como marido de Clarice Falcão.

Opinião geral

Dentro da Globo, a expectativa em torno de “Lá na Minha Terra”, próxima novela das 18h, é a melhor possível.

Desde o texto do Mario Teixeira, passando pelo elenco escolhido e pelas gravações realizadas até agora, inclusive na Chapada Diamantina, tudo passa a certeza de um trabalho de grande identificação popular.

Imagem: Dira Paes é a protagonista de "Lá na Minha Terra" - Divulgação/Beatiriz Dami

Bate – Rebate

A semana começa com as mesmas indefinições de antes: teremos ou não debates entre Lula e Bolsonaro?

A Record tem planos para João Liberato, filho do Gugu, que acaba de estrear novo quadro no “Domingo Espetacular”...

... Mas tudo a seu tempo: há um trabalho de preparação programado para ele...

... E todos, especialmente ele, seguem à risca, sem pular etapas.

Danilo Gentili está se dividindo bem entre as gravações no SBT e o lançamento do seu filme...

... “Saidinha de Natal” deve entrar em cartaz em dezembro.

A credibilidade que Renata Lo Prete transmite em todas as suas atuações é sempre algo digno do melhor registro...

... Jornalista experiente, ela não tem nem 15 anos de trabalhos no vídeo...

... Foi muito tempo da imprensa escrita e, em uma determinada época, ombudsman da Folha.

C'est fini

Monica Albuquerque, respeitada profissional da TV, com passagens pela Globo e pela Warner, está totalmente dedicada à produção de novas séries na Disney.

Entre as principais, a minissérie inspirada na vida de Ronald Biggs, o ladrão do trem pagador de Londres, e outra sobre a presença das mulheres no jogo do bicho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

