Canal 1: Política muda e debates na TV deixam de ser prioridade em 2026

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Nas voltas da política, os debates na televisão já não têm a mesma importância de antes. Flávio Ricco comenta as mudanças no cenário eleitoral.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Nas voltas que a política dá, nossos políticos não são mais os mesmos

A pergunta é: mudou a política? Ou mudaram os políticos?

Entre as tantas, constata-se que debate na televisão, de modo especial neste 2026, deixou de ser essencial e imprescindível na televisão como já foi.

Sou de um tempo, quando ainda estava direta ou indiretamente metido, em que isso era religiosamente obedecido. Não tinha como correr. E nem tinha perdão.

Era o cara a cara.

E por aí, nomes como Leonel Brizola, Paulo Maluf, Franco Montoro, Fernando Gabeira, Mário Covas, Enéas Carneiro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Ciro Gomes, Collor e até o Lula, entre tantos outros. Ninguém fugia do pau.

Hoje não é mais assim.

Tudo só acontece, inclusive debates até podem se realizar, mas sempre de acordo com as circunstâncias. E bota circunstâncias nisso.

Os de primeiro turno, já de algumas eleições, perderam muito do sentido e importância, com regras excessivas, número elevado de participantes e, principalmente, ausências que esvaziam o confronto.

Agora, até os de segundo turno passam a bater na trave, porque interesses, estratégias e conveniências parecem se sobrepor à obrigação de se apresentar a todos nós.

Algo a só se lamentar.

Porque, no fim das contas, antes das TVs, dos partidos e até dos próprios candidatos, quem mais perde com a ausência dos debates é o país. E o eleitor, claro, sempre no fim da linha.

Imagem de Flávio Bolsonaro e Lula Imagem de Flávio Bolsonaro e Lula - Divulgação

TV Tudo

Tem o outro lado

Por sua vez, a união entre as TVs também é nenhuma. Cada uma só cuida dos seus próprios interesses e olhe lá.

Existiu até uma tentativa do diretor do SBT, Leandro Cipoloni, em promover um encontro de todas, para rediscutir a questão dos debates no segundo turno. Ficou na vontade. Sentiu como missão impossível.

Imagem de Leandro Cipoloni Imagem de Leandro Cipoloni - Divulgação

Situação de momento - 1

Para todos os fins e efeitos, o debate ou entrevista com candidato do pool “Momento da Decisão”, do SBT, CNN, Rede TV!, Jovem Pan e companhia bela, vai acontecer no dia 15.

E o da Band, no dia 18.

Situação de momento – 2

Até agora, Globo e Record ainda não confirmam os seus debates.

Que só serão realizados mesmo se for debate, com as presenças de Lula e Bolsonaro. Os dois.

Exemplo

Na Record, tudo o que se refere a um debate no dia 11, domingo, está parado. A movimentação é nenhuma.

Não existe nem escala de equipe preparada.

Dado interessante

Dia desses, aqui se falou do rádio na TV e um dado importante é que às emissoras dedicadas ao jornalismo estão se dando muito bem.

Especialmente aquelas que se servem dos canais FAST, LG, Samsung e TCL. O cenário é dos mais auspiciosos.

Olha esse dado

A BandNews FM, em São Paulo, na cobertura das eleições, alcançou seu melhor resultado desde a estreia na FAST TV.

Foram mais de 933 mil usuários únicos na soma das três plataformas e 1.606.986 sessões de reproduções.

Vale informar

Nas mudanças da Newco, Cláudio Giordani não conseguiu substituir Paulo Saad na direção-geral dos canais, porque o seu ritmo de trabalho na Band é dos maias exigentes. Não tinha como.

Para o lugar, ainda interinamente, foi designado Marcelo Zeni, ex-ESPN, mas que também já estava na casa.

Necessidade nº 0

Diante da proibição das bets, tanto Cazé TV como GE TV têm encontrado séries dificuldades para manter suas operações.

Faturamento caiu de bico. Sinal de alerta disparado, porque independentemente de tudo, é necessário sair em busca de outros meios para seguir com as vidinhas de antes..

Filtrando tudo

O executivo Sergio Valente tem no SBT, entre as suas funções, a missão de analisar cuidadosamente os tantos projetos de produção e programação apresentados.

A informação é que existem mais de uma dúzia, entre formatos para diferentes dias e horários da semana. Depois da sua análise e parecer, todo o material é levado e discutido pela direção.

Série especial

Depois da Maju com os motoboys, agora será a vez da Poliana Abritta apresentar uma série de reportagens no “Fantástico”.

Serão três episódios, sob o título “Essa Tal de Adolescência”. Estreia domingo.

Bate – Rebate

Jovem Pan trabalhando forte para ampliar a sua rede de emissoras...

... Uma das próximas, que entra dia 20, é de São Luís do Maranhão.

Próximo “Altas Horas”, do Serginho Groisman, sábado na Globo, será dedicado ao Dia das Crianças...

... Entre os convidados, Maria Clara e JP, além de ex-Paquitas, Priscilla e muitos outros. Plateia só de crianças.

TV Cultura também vai celebrar o Dia Das Crianças desde este próximo sábado e até segunda-feira...

... Como atrações, Tiquequê, Quintal do Interior, Ruth Rocha, Peixonauta e Brasil Jazz Sinfônica.

Ator Otávio Augusto, que não é confirmado na “Avenida Brasil 2”, passou dois dias em São Paulo, dedicando-se a um novo comercial.

Começa na segunda-feira que vem e vai até o dia 15, em Cannes, a MipCom 2026....

... A feira, como sempre, vai contar com a presença de vários representantes da TV brasileira...

... Especialmente de Globo, SBT, Record e Band.

C´est fini

O Upfront do SBT, que será realizado pela primeira vez neste mês, já ganhou um nome para lá de criativo: “SBTem”.

A ideia é simples, direta e conversa bem com a identidade da emissora. Um bom achado para batizar a estreia do evento.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

