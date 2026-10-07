Canal 1: Família de Silvio Luiz cobra CBF por uso de voz sem autorização

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Uso não autorizado da voz de Silvio Luiz em campanha da CBF provoca reação da família e abre discussão sobre respeito à memória do narrador.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Família de Silvio Luiz cobra CBF por uso de voz sem autorização

Produtora do “Bate no Peito” utilizou áudio do narrador sem autorização e provocou reação da família

O caso envolvendo o áudio de Silvio Luiz no institucional “Bate no Peito”, da CBF, vai muito além de uma questão financeira, porque provoca toda uma discussão, que nem devia existir sobre respeito à memória e aos limites do uso da voz de alguém que já morreu.

Dias antes da última Copa do Mundo, tal campanha foi lançada como convocação à torcida brasileira, utilizando um áudio do narrador sem a indispensável autorização.

No caminho natural e educado das coisas, ninguém pega nada de ninguém sem antes pedir.

A primeira providencia da família foi se entender diretamente com a CBF, por meio de notificação extrajudicial enviada por um advogado constituído. Não houve resposta.

A CriaMOV, responsável pela produção do material, foi procurada em seguida. Inicialmente, houve um pedido de desculpas e, posteriormente, uma proposta financeira considerada irrisória.

As outras tentativas, unilaterais, para se chegar a um acordo nunca mais tiveram respostas e é justamente aí que todo episódio ganha outra dimensão.

Silvio Luiz registrou alguns dos seus bordões como marcas, que acabaram se tornando uma espécie de patrimônio profissional. Propriedade dele e da família. A Brahma, ainda no mundial passado, se valeu de um deles do mesmo narrador, mas com as devidas autorizações e tudo bem.

É uma situação que, independentemente de qualquer valor, poderia ser tratada com maior respeito. Que custava?

Imagem de Silvio Luiz - Divulgação/Arquivo

TV Tudo

Boa, Adriana - 1

Adriana Araújo, na BandNews FM, comentou sobre as declarações de Eduarda Campopiano a respeito do feminicídio.

A jornalista se emocionou e falou sobre um assunto que não pode ser tratado apenas como mais uma discussão de redes sociais.

Imagem de Adriana Araújo - Divulgação/Band

Boa, Adriana - 2

Como sempre, chamou atenção a maneira como Adriana trouxe a questão para o lado humano, lembrando a violência enfrentada diariamente por mulheres.

Jornalismo também é ter sensibilidade para reconhecer quando determinado assunto exige uma análise mais intensa.

Pé atrás

Pode ser que sim, pode ser que não, mas até agora nada é confirmado pela Globo sobre o debate Lula x Bolsonaro neste segundo turno, inicialmente marcado para o próximo dia 23.

Percebe-se uma certa precaução em torno. A realização depende do comparecimento dos dois candidatos.

Independentemente de tudo

Por sua vez, o debate presidencial do pool SBT, CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, Terra, Veja +TV está confirmado para o dia 19. Às 22h.

Aqui, no caso, a programação seguirá mantida, mesmo que um dos dois decida não participar.

Caso em questão

A indefinição em torno dos debates no segundo turno também está muito em cima dos posicionamentos dos dois candidatos. A Band confirmou o seu para o dia 18, independentemente de quem vá aparecer ou não.

A informação nos bastidores é que Flávio queria debate no primeiro turno e Lula não queria. Agora o Lula quer e o Flávio é que não quer.

Mercado

Ao admitir publicamente seu interesse em disputar os direitos das Copas do Mundo masculinas de 2030 e 2034, a Netflix vai ao encontro do que se imaginava, depois das suas conquistas no feminino.

Bela Bajaria, diretora de conteúdo da plataforma, confirmou a possibilidade em entrevista à CNBC Sport.

Em discussão

Sobre a “Dança dos Famosos” do “Domingão” está tudo bem, obrigado, com os resultados da edição em curso bem dentro do esperado.

Porém, já há uma corrente na Globo que entende como necessárias algumas inovações no quadro. Nunca, desde o começo, se pensou em fazer nada de novo.

Imagem do Dança dos Famosos - Divulgação/Portal Leo Dias

Data hoje

Sobre o anúncio da ESPN na Copa do Brasil, a partir do ano que vem, ainda nada.

O contrato da CBF foi recebido e já está nas mãos do seu jurídico para devida análise. Pelo andar da carruagem, até oficializar tudo, vai um tempo ainda.

Deu um perdido

O sumiço da Andrea Dallevo, diretora-geral da Rede TV!, toda semana passada e segundaa-feira, fez surgir as mais diferentes desconfianças e comentários.

Mas, ontem, tudo bem, lá estava ela novamente em suas funções. Não por nada, só descanso mesmo e nada de briga com os irmãos.

Resposta mexicana

Interessante notar que o SBT anuncia o retorno de “Marimar”, um título que já tem forte memória junto ao público, praticamente ao mesmo tempo em que a Globo recorre a “Roque Santeiro”.

De um lado, o acervo histórico da Globo; do outro, um dos grandes símbolos do SBT: as novelas mexicanas. Uma disputa de memória afetiva bem interessante.

Imagem de Roque Santeiro - Divulgação/Globo

Bate – Rebate

“Brasil com Z”, programa da Sonia Blota e Christiano Panevecchi na rádio Bandeirantes agora também é TV...

... Aos sábados, 21h e reprise no domingo, 6h.

A 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terá 11 títulos ligados à Globo, entre produções da Globo Filmes, GloboNews, Canal Brasil e Telecine...

... “Clarice Vê Estrelas” abre a Mostrinha, enquanto “Sócrates Brasileiro” e “Coligay” estão na seção Mostra em Série.

“Ted Lasso” chega hoje ao décimo e último episódio inédito da temporada na Apple TV+...

... Estrelada e produzida pelo vencedor do Emmy Jason Sudeikis, a série encerra mais uma temporada de sucesso mundial.

O “Criança Esperança 2026” chega com o conceito “Juntos pela infância” e uma campanha voltada à mobilização por doações...

... De 10 a 12 de outubro, a “Maratona da Esperança” leva o clima de infância à Globo, incluindo uma edição especial da “TV Globinho”.

Bárbara Reis, Danielle Winits e Julio Rocha integram o elenco de “Eu Não Era Louca, Era Casada”, novelinha do Globoplay que estreou ontem...

... A produção tem 50 capítulos e já chegou completa ao catálogo.

O SBT e o Grupo Ediouro lançam “Coquetel – Show do Milhão, o Grande Livro de Passatempos”, inspirado no tradicional programa da televisão...

... A publicação reúne desafios, curiosidades e perguntas de cultura geral para testar os conhecimentos dos leitores de forma leve e divertida.

C´est fini

Está em compasso de espera a volta de Silvia Abravanel ao comando do “Sábado Animado” do SBT.

Isto, acredita-se, deverá acontecer, mas só depois de uma conversa, ainda não marcada, com a direção da casa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

