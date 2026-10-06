Canal 1: Rádio vira TV e exige novos cuidados diante das câmeras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco analisa a transformação do rádio em conteúdo audiovisual e os cuidados necessários para emissoras que decidiram investir em imagem.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Rádio virar TV pode e é bom. Mas precisa se preparar para isso

O rádio deixou de ser apenas som. Agora, com câmeras nos estúdios, transmissões pela internet, YouTube e redes sociais, também passou a ser televisão ou, pelo menos, a trabalhar com imagem.

Quase todas passaram a fazer isso.

Só que não custa fazer direito.

Se existe mesmo esse desejo de ficar cada vez mais parecido com a TV, alguns cuidados básicos têm que ser adotados e incorporados.

Não é só instalar uma câmera no estúdio, colocar no ar e pronto. Alguns cuidados a mais são necessários, entre instalações adequadas, iluminação minimamente correta, atenção ao cenário, figurino, postura e até no modo de se apresentar diante das câmeras.

São detalhes elementares para quem trabalha com imagem.

Diante de tudo que está sendo feito, percebe-se que, em muitos casos, existe só a preocupação de mostrar, mas não de como mostrar. E aí, estúdios improvisados, enquadramentos ruins e apresentações descuidadas que comprometem a qualidade do conteúdo.

Se o rádio resolveu também ser visto, precisa aprender a se olhar.

De qualquer jeito, não dá. Funciona errado.

Imagem da Rádio Bandeirantes SP - Divulgação

TV Tudo

Sob condições

Márcia Goldschmidt conta que tem algumas possibilidades em estudo para sua volta à televisão.

Mas nada acertado ainda. Na verdade, está na espera de numa proposta que faça sentido. Assim como o mundo mudou, não deseja fazer nada que remeta à antiga TV.

Imagem: Márcia Goldschmidt - Divulgação/LeoDias TV

Programa novo

A estreia do "Estação Viola", com Mazinho Quevedo, voz conhecida do mundo sertanejo e com passagens na Band e na EPTV, foi escolhido para inaugurar a nova sede da TV Brasil em São Paulo.

O programa é dedicado à cultura e à música de raiz do interior paulista e do Sul de Minas, com a viola como fio condutor. No ar nas manhãs de domingo.

Sede nova

A TV Brasil, em São Paulo, prepara-se para ocupar o quinto andar do antigo edifício da Receita Federal, na Avenida Prestes Maia, ao lado da estação Luz do metrô.

O novo endereço contará com um estúdio glass para as redações integradas da TV, Agência Brasil e Rádio Nacional, além de um espaço à Rádio MEC.

Novo nome

Com a conclusão da fusão entre Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, prevista para a próxima semana, a operação combinada passará a se chamar Skydance.

David Ellison, CEO da Paramount Skydance, explicou que a ideia é reunir as operações sob uma mesma estrutura, sem apagar a identidade das duas marcas.

É ele

Reinaldo Gottino, número 1 do racha no final de semana e apresentador do “Cidade Alerta” nas horas de folga, é o convidado do nosso programa nesta terça na Leo Dias TV.

Às 17h30, depois do “Jornal dos Famosos”. Vai perder?

Imagem: Reinaldo Gottino - Reprodução/Instagram

Só um pitaco

A gente fala do Ibope, né? Das suas tantas derrapadas na medição da TV, um trabalho que já há tempos merece devida atualização.

Mas, então, o que dizer dos institutos de pesquisas, hein? Vai por mim: melhor aumentar a margem de erro.

Outra coisa

Entre GloboNews, CNN Brasil e SBT News, antes de cada uma querer apresentar suas conquistas em audiência, deveriam ressaltar seus bons serviços prestados. Isto sim.

Destacar os trabalhos dos profissionais envolvidos, todos, atrás e à frente das câmeras, em vez desses aborrecidos releases de audiência.

Particular honroso

Canais de notícias à parte, destaque-se a cobertura do jornalismo da Band nas eleições e apuração de domingo.

Honrou as tradições da casa. Ágil, consistente, intenso e traduzido na medida certa para o telespectador.

Pendência

Band e Record têm seus debates entre Bolsonaro x Lula marcados para o mesmo dia e horário, domingo que vem.

Assunto sendo discutido nos bastidores. Como hipótese mais provável, a Record deve aceitar em mudar o dela.

Cada um, cada um

A Globo, com Cesar Tralli e Renata Lo Prete, foi às últimas consequências no trabalho da apuração, entre informações e projeções. Os dois, no ar, das 17h às 23h25.

Em compensação, o SBT só iniciou o dele às 23h45.

Imagem: Cesar Tralli e Renata Lo Prete - Divulgação

Bate – Rebate

· Renata Brás, de tantos trabalhos na TV, está estreando o seu solo, “A Ciumenta”, às segundas e terças, no Teatro UOL...

· ... A personagem do espetáculo foi concebida pelo Carlos Alberto de Nóbrega.

· Em 11 capítulos e 340 páginas, “A Voz das Marcas” acompanha a evolução da comunicação empresarial no Brasil, do século XIX à era da internet, das redes sociais e da inteligência artificial...

· ... De Dario Palhares, com curadoria de Eduardo Ribeiro e Marco Antonio Rossi, o livro será lançado nesta quinta-feira, na ESPM Tech, em São Paulo.

· “Marcha das Onças”, novo documentário de natureza da Netflix na América Latina, foi criado e produzido no Brasil por Lawrence Wahba...

· ... Narrado por Fernanda Torres, o filme terá sua primeira exibição em 16 de outubro, durante a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

· “MasterChef Profissionais” retorna hoje à Band após três anos, com 18 competidores entre novatos e ex-participantes na disputa pelo troféu...

· ... A temporada também chega à HBO Max e ao Discovery Home & Health às sextas, a partir de 20h30.

· A Chapada Diamantina, na Bahia, será cenário de “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da Globo, criada por Mario Teixeira...

· ... Sob direção artística de Allan Fiterman, elenco e equipe gravam a fictícia Lavra Seca, onde Rosenda (Dira Paes) espera pelo marido Severino (Daniel de Oliveira), desaparecido há mais de 15 anos.

· “Verônika com K” chega ao Globoplay em 22 de outubro, com os oito episódios disponíveis de uma vez...

· ... Protagonizada por Roberta Rodrigues, a série policial se passa seis anos antes dos últimos acontecimentos de “Arcanjo Renegado”.

· A Publicis Groupe Brasil fechou parceria com a Netflix Ads para desenvolver soluções de conteúdo publicitário no país...

· ... A iniciativa será conduzida pela BR Media e coloca criadores no centro da produção de campanhas para marcas presentes no plano com publicidade da plataforma.

C´est fini

Vale informar que a campanha política no rádio e TV, neste segundo turno, começa a partir da próxima sexta-feira.

Também em dois horários, com inserções ao longo de toda a programação. Vai até o dia 23.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

