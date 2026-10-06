Canal 1: Rádio vira TV e exige novos cuidados diante das câmeras
Flávio Ricco analisa a transformação do rádio em conteúdo audiovisual e os cuidados necessários para emissoras que decidiram investir em imagem.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Rádio virar TV pode e é bom. Mas precisa se preparar para isso
O rádio deixou de ser apenas som. Agora, com câmeras nos estúdios, transmissões pela internet, YouTube e redes sociais, também passou a ser televisão ou, pelo menos, a trabalhar com imagem.
Quase todas passaram a fazer isso.
Só que não custa fazer direito.
Se existe mesmo esse desejo de ficar cada vez mais parecido com a TV, alguns cuidados básicos têm que ser adotados e incorporados.
Não é só instalar uma câmera no estúdio, colocar no ar e pronto. Alguns cuidados a mais são necessários, entre instalações adequadas, iluminação minimamente correta, atenção ao cenário, figurino, postura e até no modo de se apresentar diante das câmeras.
São detalhes elementares para quem trabalha com imagem.
Diante de tudo que está sendo feito, percebe-se que, em muitos casos, existe só a preocupação de mostrar, mas não de como mostrar. E aí, estúdios improvisados, enquadramentos ruins e apresentações descuidadas que comprometem a qualidade do conteúdo.
Se o rádio resolveu também ser visto, precisa aprender a se olhar.
De qualquer jeito, não dá. Funciona errado.
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TV Tudo
Sob condições
Márcia Goldschmidt conta que tem algumas possibilidades em estudo para sua volta à televisão.
Mas nada acertado ainda. Na verdade, está na espera de numa proposta que faça sentido. Assim como o mundo mudou, não deseja fazer nada que remeta à antiga TV.
Programa novo
A estreia do "Estação Viola", com Mazinho Quevedo, voz conhecida do mundo sertanejo e com passagens na Band e na EPTV, foi escolhido para inaugurar a nova sede da TV Brasil em São Paulo.
O programa é dedicado à cultura e à música de raiz do interior paulista e do Sul de Minas, com a viola como fio condutor. No ar nas manhãs de domingo.
Sede nova
A TV Brasil, em São Paulo, prepara-se para ocupar o quinto andar do antigo edifício da Receita Federal, na Avenida Prestes Maia, ao lado da estação Luz do metrô.
O novo endereço contará com um estúdio glass para as redações integradas da TV, Agência Brasil e Rádio Nacional, além de um espaço à Rádio MEC.
Novo nome
Com a conclusão da fusão entre Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, prevista para a próxima semana, a operação combinada passará a se chamar Skydance.
David Ellison, CEO da Paramount Skydance, explicou que a ideia é reunir as operações sob uma mesma estrutura, sem apagar a identidade das duas marcas.
É ele
Reinaldo Gottino, número 1 do racha no final de semana e apresentador do “Cidade Alerta” nas horas de folga, é o convidado do nosso programa nesta terça na Leo Dias TV.
Às 17h30, depois do “Jornal dos Famosos”. Vai perder?
Só um pitaco
A gente fala do Ibope, né? Das suas tantas derrapadas na medição da TV, um trabalho que já há tempos merece devida atualização.
Mas, então, o que dizer dos institutos de pesquisas, hein? Vai por mim: melhor aumentar a margem de erro.
Outra coisa
Entre GloboNews, CNN Brasil e SBT News, antes de cada uma querer apresentar suas conquistas em audiência, deveriam ressaltar seus bons serviços prestados. Isto sim.
Destacar os trabalhos dos profissionais envolvidos, todos, atrás e à frente das câmeras, em vez desses aborrecidos releases de audiência.
Particular honroso
Canais de notícias à parte, destaque-se a cobertura do jornalismo da Band nas eleições e apuração de domingo.
Honrou as tradições da casa. Ágil, consistente, intenso e traduzido na medida certa para o telespectador.
Pendência
Band e Record têm seus debates entre Bolsonaro x Lula marcados para o mesmo dia e horário, domingo que vem.
Assunto sendo discutido nos bastidores. Como hipótese mais provável, a Record deve aceitar em mudar o dela.
Cada um, cada um
A Globo, com Cesar Tralli e Renata Lo Prete, foi às últimas consequências no trabalho da apuração, entre informações e projeções. Os dois, no ar, das 17h às 23h25.
Em compensação, o SBT só iniciou o dele às 23h45.
Bate – Rebate
- · Renata Brás, de tantos trabalhos na TV, está estreando o seu solo, “A Ciumenta”, às segundas e terças, no Teatro UOL...
- · ... A personagem do espetáculo foi concebida pelo Carlos Alberto de Nóbrega.
- · Em 11 capítulos e 340 páginas, “A Voz das Marcas” acompanha a evolução da comunicação empresarial no Brasil, do século XIX à era da internet, das redes sociais e da inteligência artificial...
- · ... De Dario Palhares, com curadoria de Eduardo Ribeiro e Marco Antonio Rossi, o livro será lançado nesta quinta-feira, na ESPM Tech, em São Paulo.
- · “Marcha das Onças”, novo documentário de natureza da Netflix na América Latina, foi criado e produzido no Brasil por Lawrence Wahba...
- · ... Narrado por Fernanda Torres, o filme terá sua primeira exibição em 16 de outubro, durante a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
- · “MasterChef Profissionais” retorna hoje à Band após três anos, com 18 competidores entre novatos e ex-participantes na disputa pelo troféu...
- · ... A temporada também chega à HBO Max e ao Discovery Home & Health às sextas, a partir de 20h30.
- · A Chapada Diamantina, na Bahia, será cenário de “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da Globo, criada por Mario Teixeira...
- · ... Sob direção artística de Allan Fiterman, elenco e equipe gravam a fictícia Lavra Seca, onde Rosenda (Dira Paes) espera pelo marido Severino (Daniel de Oliveira), desaparecido há mais de 15 anos.
- · “Verônika com K” chega ao Globoplay em 22 de outubro, com os oito episódios disponíveis de uma vez...
- · ... Protagonizada por Roberta Rodrigues, a série policial se passa seis anos antes dos últimos acontecimentos de “Arcanjo Renegado”.
- · A Publicis Groupe Brasil fechou parceria com a Netflix Ads para desenvolver soluções de conteúdo publicitário no país...
- · ... A iniciativa será conduzida pela BR Media e coloca criadores no centro da produção de campanhas para marcas presentes no plano com publicidade da plataforma.
C´est fini
Vale informar que a campanha política no rádio e TV, neste segundo turno, começa a partir da próxima sexta-feira.
Também em dois horários, com inserções ao longo de toda a programação. Vai até o dia 23.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!