TV aberta ainda alcança milhões, mas precisa descobrir como segurar o público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pesquisa Quaest mostra a força da televisão, mas também revela uma mudança de hábito

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A TV aberta continua muito presente na vida do brasileiro, mas os números da Quaest ajudam a mostrar que o desafio agora é outro: fazer esse público permanecer diante da tela.

Em julho, na pesquisa sobre hábitos de informação política, a televisão aparecia atrás de alguns segmentos importantes.

Entre os independentes, por exemplo, as redes sociais chegaram a 37%, contra 37% da TV, um empate que já diz bastante sobre a mudança de comportamento.

O dado não significa que a televisão tenha deixado de ser relevante. Pelo contrário. Levantamentos da própria Quaest mostram a força do meio, especialmente entre públicos que ainda mantêm uma relação frequente com a TV aberta. Mas a concorrência pela atenção mudou de tamanho.

O telespectador hoje tem streaming, redes sociais, YouTube e uma quantidade enorme de opções à disposição. Não basta mais estar na televisão. É preciso oferecer motivos para que ele fique, e é isso que está faltando.

E, talvez, seja este o principal desafio daqui para frente: menos preocupação em simplesmente preencher a grade e mais atenção com a entrega. Não deixar perder o hábito.

A TV aberta continua tendo alcance, mas não pode mais tratar o público como se ele não tivesse outras escolhas.

(Imagem Controle Remoto)

TV Tudo

Data hoje

O primeiro turno foi em frente. Inicia-se a espera do segundo, mas ainda com indefinições das mesmas questões.

O universo do futebol brasileiro, entre os tantos, é um dos mais repletos de incertezas.

Ponto de interrogação

Levantamento realizado pela coluna indica que pelo menos seis federações de futebol, diante da proibição das bets, não têm como realizar os seus estaduais.

Informa-se, inclusive, que Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão entre elas. A próxima Copa do Nordeste também passa a ser dúvida.

Algumas soluções

As TVs, por sua vez, especialmente aquelas com direitos internacionais e obrigações a cumprir, têm procurado renegociar condições e valores.

A Bundesliga, por exemplo, ciente dos acontecimentos, já aceita buscar novos caminhos.

Por outro lado

Sabe-se que os clubes, por sua vez, devem soltar um documento, pedindo um ano para acertarem seus compromissos.

Por aí, mais diretamente, se entenda a devolução do dinheiro das bets, que todos pegaram antecipadamente.

Exemplo

O que os clubes brasileiros irão solicitar é algo muito semelhante ao que ocorreu e foi conquistado na Inglaterra.

Tiveram um ano para efetuar essas devoluções, e a propaganda de bet foi permitida só no ombro das camisas dos clubes.

Alvos definidos

A Amazon está em busca de alguém do primeiro time para as suas narrações esportivas. E a Globo aparece como alvo preferido.

Depois de sondarem Paulo Andrade, fala-se agora em Gustavo Villani, que, se ainda não foi, será chamado para uma conversa.

Gustavo Villani - Estevam Avellar

Mudanças na Newco

Após a saída de Paulo Saad da direção-geral da Newco, muita coisa começa a mudar no seu conglomerado de canais, como BandSports, Terra Viva e Sex Privé, entre outros.

Os diretores Eduardo Ramos e Maria Cristina Bertelli já deixaram a empresa. Silvia Jafet, segundo se informa, também está de saída.

Xilindró

A Justiça do Espírito Santo condenou a cinco anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, o responsável por um esquema de TV paga por meio de IPTV.

Que os outros que adotam a mesma prática também sejam apenados. Só fica a dúvida se, para tantos, teremos presídios suficientes.

Olha que marca

Agora, em 2027, no dia 7 de maio, serão 40 anos de “A Praça é Nossa” no SBT. Mesmo com título novo, é o mais longevo humorístico da televisão brasileira.

Antes, a partir de 1957, existiu “A Praça da Alegria”, com Manoel da Nóbrega, pai de Carlos Alberto.

Em curso

Iniciadas em setembro, as gravações da novela do Globoplay, “Paraíso Perdido”, já observam um ritmo bem interessante.

São muitos, especialmente vindos do elenco, os elogios para o texto de George Moura e Sergio Goldenberg.

Bate – Rebate

Julia Svacinna é uma atriz que merece a atenção de todos, em seus trabalhos “The Fox Sisters” e no filme “Precisamos Falar”...

... Atuações impecáveis. Sobra talento.

A exibição de “O Clone” completou 25 anos na última quinta-feira, e muitas das suas histórias, entre bastidores e escolhas de elenco, foram relembradas...

... A disputa pelo papel de Jade, que Giovanna Antonelli viveu tão bem, foi uma delas...

... Falando nisso, cadê a Glória Perez? É muito luxo da televisão brasileira deixar esquecida uma autora desse tamanho.

“Caôs Urbanos” estreia no Canal Brasil em outubro, com suspense ambientado no Distrito Federal e um assassinato dentro de um ônibus como ponto de partida...

... Com quatro episódios de 40 minutos, a série estreia no dia 4, às 19h, com produção da Trotoar Audiovisual e mais de 100 profissionais do DF envolvidos.

As mudanças no horário de exibição prejudicam qualquer um e “Quem Ama Cuida” sofreu e vai voltar a sofrer com isso...

... Uma pena acontecer isso com ela, porque é uma das melhores produções de novelas da Globo nos últimos tempos. No ar, encontra-se um trabalho de qualidade. Em todos os sentidos.

C’est fini

Leandro Cippoloni, do SBT, está querendo promover uma conversa com os diretores de jornalismo das principais TVs.

A ideia é buscar uma união de todos, para se evitarem os tristes acontecimentos do primeiro turno.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!